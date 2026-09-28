BET INFO: Ovo je pet najigranijih parova dana!

ŠVEDSKA – POLJSKA, (tip 1, kvota 2,10) – početak 20:45 MOZZART RELAX

Švedska je donekle popravila utisak na otvaranju Lige nacija pobedivši Rumuniju sa 2:1, dok je Poljska u evidentnoj krizi jer već četiri utakmice ne zna za trijumf. Tradicija pokazuje da su dueli ovih selekcija uvek efikasni, pošto je na poslednjih sedam međusobnih susreta viđeno najmanje dva gola.

BELGIJA – FRANCUSKA (tip 2, kvota 1,95) – početak 20:45 MOZZART RELAX

Najveći šlager večerašnjeg programa Lige nacija donosi nam direktan okršaj glavnih favorita za prolaz u narednu rundu. Belgija pred sobom ima ogroman izazov — tradiciju koja je potpuno na strani Francuske. Trikolori su vezali čak pet pobeda u međusobnim duelima, dok Crveni đavoli na trijumf protiv velikog rivala čekaju još od 2015. godine, kada su slavili u prijateljskom meču. Vreme je za naplatu dugova ili nastavak dominacije Galskih petlova.

CENTRALNOAFRIČKA REPUBLIKA – BURKINA FASO (tip 2, kvota 1,35) – početak 18:00 MOZZART RELAX

Burkina Faso ulazi kao apsolutni favorit u duel protiv Centralnoafričke Republike, a dvojka sa kvotom 1,35 u Mozzartu predstavlja odličnu opciju za sigurniji tiket, koji ujedno ojačava i Mozzart RELAX opcija. Razlika u individualnom kvalitetu i trenutnoj formi dve selekcije je očigledna, pa se očekuje da gosti od samog starta nametnu svoj ritam, opravdaju ulogu favorita.

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JAPAN – VENECUELA (tip 1, kvota 1,30) – početak 12:25 MOZZART RELAX

Teško da Venecuela ima ikakve šanse protiv Japana koji igra odličan fudbal u poslednjih skoro godinu dana. Poraženi su samo jednom i to od Brazila na SP golom u petom minutu nadoknade. Ono što je zanimljivo, u dosadašnja četiri međusobna duela sa Venecuelom dobio samo jedan.

TUNIS – BOCVANA (tip 1, kvota 1,20) – početak 21:00

Tunis je apsolutni favorit na domaćem terenu u Radesu i sve osim njihove pobede bilo bi senzacija. Nakon startnog remija, domaćin ima imperativ osvajanja sva tri boda u kvalifikacijama za Afrički kup nacija. Bocvana znatno zaostaje u klasi, tradicionalno loše prolazi na gostovanjima u Severnoj Africi i teško može da parira individualnom kvalitetu Orlova Kartagine.

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