Navaro: Verovatno je Motli od svih ljudi u gradu najgore spavao, sledećeg dana je bio slomljen

Šta se izdvojilo kao najvažnija stvar kada ste analizirali snimak utakmice protiv Olimpijakosa? „Kao što sam vam rekao, imali smo probleme u defanzivnoj tranziciji, iz koje su oni tokom 30 minuta postigli 18 poena, kao i sa načinom na koji smo rešavali određene situacije u poslednjoj četvrtini. Ako se dobro sećam, u poslednjoj četvrtini primili smo 12 poena zbog lošeg upravljanja faulovima, loše defanzivne tranzicije, dozvoljavali smo im da dolaze do polaganja i bili smo prvi koji smo pravili faulove“ , rekao je Ibon Navaro i nastavio: „Zato je, posebno kada je reč o defanzivnoj tranziciji, to bilo nešto o čemu smo mnogo razgovarali tokom nedelje. Bilo je bolno upravo zbog toga, a uprkos svemu tome bili smo u prilici da pobedimo. Ali, način na koji smo odigrali poslednju četvrtinu sigurno može da bude mnogo, mnogo bolji. I biće, sigurno“.

Ubeđen je Ibon Navaro da je Džonatan Motli spavao najgore od svih ljudi u gradu, jer je sledećeg dana na trening došao slomljen. Ali, za početak, trener Crvene zvezde osvrnuo se na loše i dobre stvari u utakmici protiv Žalgirisa, a potom se dotakao partije centra, predstojećeg duela u Evroligi…

Koje ste pozitivne stvari videli na kojima možete dalje da gradite igru?

„Napredovali smo u nekim segmentima, poput ofanzivnog skoka. Tačno je i da nismo imali mnogo izgubljenih lopti, ali je jedan od razloga za to što nismo trčali. Morate da odate priznanje Žalgirisu što nam nije dozvolio da trčimo, zbog njihovog „tag-upa“ i dobrog pritiska preko celog terena koji su vršili posle naših defanzivnih skokova, pa čak i kada smo izvodili loptu sa osnovne linije. To je nešto što sigurno možemo mnogo bolje da radimo. Mislim i da bi trebalo da omogućimo našim plejmejkerima da do završnice utakmice stignu svežiji. Možda je trebalo, posebno u trećoj četvrtini, više da koristimo Stefana, kako bismo njima dali malo prostora za odmor, a istovremeno podigli naš nivo odbrane. Naravno, postoje stvari iz kojih moramo da učimo. Ovo nam je tek, recimo, šesta utakmica, a dosta smo menjali sastav i igrače od jedne do druge utakmice. Nedostajali su nam neki igrači, dok su neki drugi imali veoma loše partije. Tako se nalazimo u različitim situacijama i scenarijima i moramo da naučimo kako da njima upravljamo“.

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Da li ste imali poseban razgovor sa Džonatanom Motlijem tokom pripreme ove utakmice, posle njegove loše partije u prethodnom meču?

„Naravno. Verovatno je on te noći najgore spavao od svih ljudi u gradu. Sledećeg dana bio je potpuno slomljen. Ali, nije stvar u tome koliko puta padnete. Stvar je u vašem karakteru i načinu na koji ćete ustati. Imao je veoma dobre treninge, kao i pre toga, nije se ništa promenilo. Videli smo ga sa veoma dobrom energijom, kako pokušava da napreduje i da ekipi vrati svu podršku koju mu njegovi saigrači pružaju“.

(©Starsport)

Džonatan Motli i Kris Džons igrali su prošle sezone za Hapoel. Da li su vam pomogli u pripremi utakmice?

„Da, danas svi poznajemo igrače, poznajemo ekipe. Hapoel je tim koji pratimo još od prošle godine, otkako su osvojili Evrokup, jer igraju sjajno. Imaju sjajnog trenera. Znamo šta rade, ali, naravno, postoje određene stvari i detalji koje je lakše prepoznati kada ste bili unutar tog sistema. Zato su nam dali nekoliko saveta u vezi sa njihovim automatizmima“.

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Kako ocenjujete utakmicu Hapoela protiv Bajerna? Da li su nešto promenili u odnosu na prošlu sezonu?

„Ta utakmica protiv Bajerna bila je veoma interesantna zato što su prethodno već igrali protiv njih. Ali, tada su igrali i sa drugačijim igračima. Zbog toga je utakmica bila pomalo specifična, jer su mogli da očekuju šta će protivnik pokušavati da radi. Pripremili su se za to i sproveli plan, ali mislim da je Bajern odigrao odličnu utakmicu. Na kraju, Hapoel ima toliko talenta da su za dva minuta i 15 sekundi uspeli da se vrate sa minus 16 na minus jedan. To je Hapoel. Imaju toliko talenta da mogu da promene utakmicu za dva minuta“.