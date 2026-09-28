Skupština FSS-a pred novim odlaganjem

Sve ide u prilog tome da će se sačekati da prođu parlamentarni izbori u Srbiji (25. oktobar), pa da će se tek posle toga birati nova fudbalska vlada.

Taj poslednji dan oktobra je i graničnik, jer je to poslednji dan kada FSS mora da dobije novog predsednika i ostala tela koja formira Skupština, inače će doći do kompletnog fudbalskog kolapsa u Srbiji, lopta će morati da stane, a postoji pretnja da će FIFA u tom slučaju morati da uvede prinudnu upravu do izbora narednog rukovodstva.

Izbor novog rukovodstva FSS-a se otegao skoro pola godine, jer je trebalo da se održi još u junu, pa u septembru, pa 17. oktobra. Na poslednjem spisku delegata nema ni Dragana Džajića, ni Branka Radujka za koje je dugo kružila u javnosti priča da su među kandidatima za predsednika. A, ako nisu članovi Skupštine, ne mogu da budu ni birani za funkciju.

Ipak i taj spisak može da se promeni do 1. oktobra... A, možda će moći i posle toga još nekoliko dana, ako se skupština zaista pomeri za kraj oktobra, kao što se šuška.