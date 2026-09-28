Skupština FSS-a pred novim odlaganjem

Vreme čitanja: 2min | pon. 28.09.26. | 14:57
Novi termin, navodno, kraj oktobra
Dva puta je pomeran datum izborne skupštine Fudbalskog saveza Srbije, a svi su izgledi da će biti pomeranja i treći put!
Najviše telo FSS-a, na kojem mora da se izabere novi predsednik, trebalo bi da zaseda 17. oktobra. Takva je zvanična odluka Izvršnog odbora. Međutim, poslednje informacije, zasad još nezvanične, govore da bi Skupština mogla da bude pomerena za dve nedelje kasnije.
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Sve ide u prilog tome da će se sačekati da prođu parlamentarni izbori u Srbiji (25. oktobar), pa da će se tek posle toga birati nova fudbalska vlada.
Taj poslednji dan oktobra je i graničnik, jer je to poslednji dan kada FSS mora da dobije novog predsednika i ostala tela koja formira Skupština, inače će doći do kompletnog fudbalskog kolapsa u Srbiji, lopta će morati da stane, a postoji pretnja da će FIFA u tom slučaju morati da uvede prinudnu upravu do izbora narednog rukovodstva.
Izbor novog rukovodstva FSS-a se otegao skoro pola godine, jer je trebalo da se održi još u junu, pa u septembru, pa 17. oktobra. Na poslednjem spisku delegata nema ni Dragana Džajića, ni Branka Radujka za koje je dugo kružila u javnosti priča da su među kandidatima za predsednika. A, ako nisu članovi Skupštine, ne mogu da budu ni birani za funkciju.
Ipak i taj spisak može da se promeni do 1. oktobra... A, možda će moći i posle toga još nekoliko dana, ako se skupština zaista pomeri za kraj oktobra, kao što se šuška.