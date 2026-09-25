Precizni satovi i lažni papiri, u zemlji reda opet nered: Posle Džake i Embolo lažirao vakcinaciju

Švajcarski fudbalski savez u petak je saopštio da će reprezentacija tekuće okupljanje odraditi bez Embola, navodeći kao razlog "slučaj iz njegovog privatnog života koji je postao poznat u medijima".

Iza prilično šturog saopštenja krije se mnogo konkretnija priča. Tužilaštvo u Bazelu je još 25. novembra 2025. izdalo kazneni nalog protiv Embola zbog višestrukog podstrekavanja na falsifikovanje isprava, a 29-godišnji napadač je u međuvremenu prihvatio sankciju, čime je odluka postala pravosnažna. Prema informacijama švajcarskih medija, Embolo je u februaru 2021. godine putem Vats Apa naručio dva falsifikovana kovid-sertifikata za putovanje, jedan za sebe, a drugi za jednu poznanicu. Za taj prekršaj izrečena mu je uslovna novčana kazna u visini od 20 dnevnih iznosa od po 3.000 švajcarskih franaka.

Embolo nije pokušavao da ospori odgovornost.

"Shvatio sam da ono što sam tada uradio nije bilo ispravno i preuzeo sam odgovornost za to. Zbog toga sam prihvatio kazneni nalog“, poručio je švajcarski napadač za CH Media.

Tako se Švajcarska u svega nekoliko dana našla u prilično neobičnoj situaciji. Najpre je zbog slične afere otpao kapiten Granit Džaka, a sada je reprezentacija ostala i bez jednog od svojih najvažnijih napadača. Kod Džake je postupak još u toku, dok je u Embolovom slučaju pravni deo priče završen. Za njega je ovo, prema pisanju tamošnjih medija, već četvrta pravosnažna presuda, s tim da su se prethodne odnosile na saobraćajne prekršaje.

Embolo je prvobitno svakako trebalo da propusti prvi meč Lige nacija protiv Severne Makedonije zbog suspenzije, a plan je bio da se potom priključi ekipi. Posle poslednjih dešavanja, međutim, Savez je odlučio da ga uopšte ne uključuje u aktuelni ciklus. Švajcarsku od ovog vikenda pa sve do 6. oktobra očekuju četiri utakmice u Ligi nacija, a selektor će tako morati da ih odradi bez dvojice veoma važnih igrača.

Cela situacija posebno je interesantna upravo zbog imidža koji Švajcarska decenijama brižljivo gradi. To je, na papiru, države preciznih pravila, urednih institucija i poslovične discipline. A sada su se u kratkom razmaku pojavila dva veoma poznata reprezentativca u pričama o spornim, odnosno falsifikovanim kovid-potvrdama. Naravno, potezi pojedinaca ne govore ništa sami po sebi o funkcionisanju čitave zemlje, ali će švajcarskim medijima i javnosti svakako biti teško da ignorišu činjenicu da je problem dotakao i sam vrh nacionalnog tima.

A možda će još zanimljivije biti ono što sledi. Švajcarsku u novembru očekuje novo reprezentativno okupljanje, pa ostaje da se vidi kakav će tada biti stav Saveza prema Džaki i Embolu. Hoće li sadašnje izostavljanje predstavljati jasnu i dugoročniju disciplinsku poruku ili će, čim se medijska prašina malo slegne i pritisak javnosti oslabi, dvojica standardnih reprezentativaca ponovo dobiti poziv?

U slučaju Embola pravni postupak je već okončan, dok se kod Džake još čeka epilog, pa će upravo njihov status na narednom spisku biti veoma zanimljiv pokazatelj koliko je odluka švajcarskog Saveza posledica principa, a koliko trenutnog pritiska koji je nastao nakon objavljivanja afera. Do tada, Švajcarci će početak Lige nacija igrati bez kapitena i jednog od glavnih napadača i to ne zbog povreda, forme ili selektorove odluke na terenu, već zbog događaja koji datiraju još iz vremena pandemije.