Lorenco Braun stigao kod Saše Obradovića

Amerikanac je stigao u Hapoel kao pozajmljeni igrač i potpisao ugovor sa evrokup ekipom do kraja sezone. Izraelski Kanal 5 navodi da će tim iz Jerusalima za usluge nekadašnjeg organizatora igre Crvene zvezde izdvojiti sumu od 850.000 dolara, dok će milanska Olimpija, čiji je i dalje član, morati da plati sumu od 250.000 dolara. Takođe, isti izvor navodi da u ugovoru postoji opcija da Hapoel raskine saradnju sa Braunom nakon što se Harper oporavi i vrati na parket.

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Reči hvale za novu akviziciju imao je Saša Obradović.

"Lorenco je igrač sa dokazanim kvalitetima na najvišem nivou košarke. On sa sobom donosi ogromno iskustvo, razumevanje igre i sposobnost da kreira za sebe i druge. Verujem da njegovo iskustvo i liderstvo mogu biti veoma značajni za nas. Srećan sam što nam se pridružio", rekao je Obradović.

Braun je prošle sezone imao velikih problema sa povredama, a i kad je bio zdrav nije se baš naigrao u Olimpiji. Amerikanac je lane u Evroligi zabeležio svega 12 nastupa i prosek od 5,8 poena i 2,7 asistencija.