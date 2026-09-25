Real ima pet štopera, ali traži novog u Štutgartu
Vreme čitanja: 2min | pet. 25.09.26. | 18:00
Fin Jelč meta Kraljevskog kluba za dolazeće prelazne rokove
Popunjen je Real Madrid na štoperskim pozicijama. Letos je bez obeštećenja doveo Ibrahimu Konatea iz Liverpula, godinu dana ranije platio je Bornmutu 60.000.000 evra za Dina Hujsena, a Francuz i Španac su se pridružili Antoniju Ridigeru, Ederu Militau i Raulu Asensiju. Dakle, petoricu centralnih defanzivaca na raspolaganju ima Žoze Murinjo (Oreljen Čuameni i te kako može da pokrije istu poziciju), ali to ne sprečava Blankose da gledaju u budućnost i razmatraju dodatne opcije.
Španski AS javlja da se Real zagledao u talentovanog defanzivca Štutgarta Fina Jelča (20) koji je prošle sezone doživeo ozbiljan bunedsligaški proboj, a od starta aktuelne postao stub odbrane ekipe Sebastijana Henesa, zbog čega ga Transfermarkt procenjuje na 35.000.000 evra.
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Vicešampion Španije nije u žurbi, ali ima u vidu da Ridigeru ugovor ističe juna 2027. godine, da Asensio koji ove sezone nije odigrao ni minut ne slovi za štopera vrhunske klase, odnosno da je Militao, uprkos vrhunskom kvalitetu neko koga su poslednjih sezona povrede ozbiljno mučile, o čemu svedoče i dve operacije prednjeg ukrštenog ligamenta kolena.
Upravo iz ovih razgloga Real razmatra opcije i razmišlja o Jelču, momku koji obećava i koji je nedavno dobio poziv za reprezentaciju Nemačke od Jirgena Klopa. Mladi defanzivac našao se na drugom od dva Klopova spiska (ukupno 44 igrača) za utakmice protiv Srbije i Grčke u Ligi nacija.
Jelč koji je sa U-17 reprezentacijom Nemačke osvajao evropsko i svetkos prvenstvo, pridružio se Štutgartu u januaru 2025. godine, a Švabe je obeštećenje Nirnbergu za tadašnjeg tinejdžera koštalo 9.500.000 evra. Neamc je visok 188 centimetara, prošle sezone upisao je gotovo 2.500 minuta takmičarskog fudbala, dok je ove sezone proveo svaki minut na terenu, a takođe je debitovao i u Ligi šampiona.