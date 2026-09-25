Real ima pet štopera, ali traži novog u Štutgartu

Vicešampion Španije nije u žurbi, ali ima u vidu da Ridigeru ugovor ističe juna 2027. godine, da Asensio koji ove sezone nije odigrao ni minut ne slovi za štopera vrhunske klase, odnosno da je Militao, uprkos vrhunskom kvalitetu neko koga su poslednjih sezona povrede ozbiljno mučile, o čemu svedoče i dve operacije prednjeg ukrštenog ligamenta kolena.

Upravo iz ovih razgloga Real razmatra opcije i razmišlja o Jelču, momku koji obećava i koji je nedavno dobio poziv za reprezentaciju Nemačke od Jirgena Klopa. Mladi defanzivac našao se na drugom od dva Klopova spiska (ukupno 44 igrača) za utakmice protiv Srbije i Grčke u Ligi nacija.

Jelč koji je sa U-17 reprezentacijom Nemačke osvajao evropsko i svetkos prvenstvo, pridružio se Štutgartu u januaru 2025. godine, a Švabe je obeštećenje Nirnbergu za tadašnjeg tinejdžera koštalo 9.500.000 evra. Neamc je visok 188 centimetara, prošle sezone upisao je gotovo 2.500 minuta takmičarskog fudbala, dok je ove sezone proveo svaki minut na terenu, a takođe je debitovao i u Ligi šampiona.