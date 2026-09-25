Rio Ferdinand likuje nad Sitijevom sudbinom: Skidajte im titule, dajte Junajtedu onu iz 2012.
Vreme čitanja: 2min | pet. 25.09.26. | 18:09
Čuveni štoper pridružio se javnom pozivu da se Sitiju oduzmu svi trofeji i da kazna bude što oštrija
Vest dana, pa i godine u svetskom fudbalu je odluka nezavisnog suda da proglasi Mančester Siti krivim za 114 od 115 tačaka za brojne fudbalske malverzacije koje su se događale proteklih godina.
Iako je klub proglašen krivim i dalje nije poznato kakva kazna čeka Siti, međutim fudbalska javnost poziva ne samo na oduzimanje bodova i izbacivanje iz Premijer lige, već i oduzimanje svih osvojenih titula u periodu obuhvaćenom jednom od najopsežnijih istraga u istoriji sporta.
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Rio Ferdinand jedan je sada od najglasnijih zagovornika ideje da Siti bude drakonski kažnjen i da mu se, između ostalog, oduzmu sve titule. Konačna odluka će tek biti doneta, mada je već potpuno jasno da posle izrečene kazne sledi i žalbeni postupak koji će produžiti agoniju koja traje preko osam godina.
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Među trofejima koji bi mogli da budu “skinuti” nalazi se i čuvena titula iz sezone 2011/12, koju je Siti osvojio posle dramatične pobede nad KPR-om u poslednjem kolu, kada je Serhio Aguero dao gol u poslednjem minutu utakmice. Siti je pehar osvojio ispred Mančester Junajteda na gol-razliku i taj događaj se pamti kao jedan od najdramatičnijih u istoriji fudbala.
To znači da bi Junajted, a pre svega Rio Ferdinand, bio vlasnik još jednog najvažnijeg priznanja u engleskom fudbalu. Crvenim đavolima bi, teoretski, pripale titule i iz sezona 2017/18 pod Žozeom Murinjom i 2020/21, pod komandom Olea Gunara Solskjera.
Ferdinand je na društvenim mrežama likovao nad Sitijevom sudbinom i u kratkoj poruci napisao:
”Još jedna premijerligaška titula u vitrinama”.
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Posle toga je dodao i fotografije Murinja i Solskjera, te naveo da bi Junajtedu pripale još dve titule državnog prvaka. Ako bi sve titule zaista bile oduzete, tri bi uzeo Liverpul i to u sezonama 2013/14, 2018/19 i 2021/22, a Arsenal dve, iz takmičarske 2022/23 i 2023/24.
Ostrvski mediji se uveliko bave mogućim kaznama za Siti, a naglašava se da bi klub lakše preboleo da bude izbačen u Čempionšip, nego da mu budu oduzeti trofeji. Pehari ne mogu da se nadoknade, dok bi za Siti povratak u Premijer ligu bio lakši deo posla.