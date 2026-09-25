Rio Ferdinand likuje nad Sitijevom sudbinom: Skidajte im titule, dajte Junajtedu onu iz 2012.

Rio Ferdinand jedan je sada od najglasnijih zagovornika ideje da Siti bude drakonski kažnjen i da mu se, između ostalog, oduzmu sve titule. Konačna odluka će tek biti doneta, mada je već potpuno jasno da posle izrečene kazne sledi i žalbeni postupak koji će produžiti agoniju koja traje preko osam godina.

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Među trofejima koji bi mogli da budu “skinuti” nalazi se i čuvena titula iz sezone 2011/12, koju je Siti osvojio posle dramatične pobede nad KPR-om u poslednjem kolu, kada je Serhio Aguero dao gol u poslednjem minutu utakmice. Siti je pehar osvojio ispred Mančester Junajteda na gol-razliku i taj događaj se pamti kao jedan od najdramatičnijih u istoriji fudbala.

To znači da bi Junajted, a pre svega Rio Ferdinand, bio vlasnik još jednog najvažnijeg priznanja u engleskom fudbalu. Crvenim đavolima bi, teoretski, pripale titule i iz sezona 2017/18 pod Žozeom Murinjom i 2020/21, pod komandom Olea Gunara Solskjera.