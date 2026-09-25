Tuhelova poruka upozorenja Palmeru: Propušta previše prilika

Ovo je drugi put da je Palmer dobio poziv u reprezentaciju i na njemu se zahvalio zbog zdravstvenih problema, dok je tri okupljana u propustio zbog povreda. Pride jednom nije ni dobio poziv. Kad se podvuče crta: odazvao se dva puta i ukupno sakupio tri nastupa pod Tuhelovom palicom.

I zato se, nakon što je na iznenađenje pojedinaca letos izostavljen sa spiska za Svetsko prvenstvo zbog forme narušene povredama u sezoni 2025/26, očekivaloda će Palmer sada biti oslonac tima. Međutim, iako je neposredno pred reprezentativnu pauzu odigrao punih 90 minuta za Čelsi protiv Brentforda i počeo svaku utakmicu u sezoni osim jedne, ponovo ga nema u nacionalnom timu. Zbog svega ovoga, nemački stručnjak mu je poslao jasnu, iako pažljivo sročenu poruku.

Upitan o specifičnoj povredi zbog koje fudbaler Čelsija ponovo nije sa nacionalnim timom, Tuhel je istakao da raspolaže samo onim informacijama koje je dobio od londonskog kluba.

“Koliko ja razumem, on igra uz nelagodnost i bol, a pod takvim okolnostima ne može da se takmiči na najvišem nivou. Zato se povukao i obavestio nas, i Čelsi nas je obavestio. To je ono što ja znam”, rekao je Tuhel.

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Iako se u javnosti spekuliše da klubovi svesno čuvaju igrače i doziraju njihovu minutažu, selektor je energično odbacio ideju da je ovde reč o menadžmentu opterećenja.

"Ne bavimo se opterećenjem igrača. Dok sam radio u klupskom fudbalu, koristio sam izraz 'reprezentativna pauza', ali kada to čujete sa ove druge strane, slika je potpuno drugačija. Ovo nije pauza, i mislim da smo to sami stvorili. Ovo je takmičarsko okruženje, ali i okruženje u kom igrači uživaju. Tako izgledaju zajedništvo i bratstvo, i to je ono što gradimo još od prošlog septembra i kvalifikacija. Oko toga nikada nećemo praviti kompromise. Nikada nećemo dozvoliti da se stvori osećaj kako igrači ne žele da dođu. Sve je to u redu. Fokusiramo se na momke koji apsolutno žele da igraju za Englesku”.

S obzirom na to da je ovo već drugi put da se Palmer povlači iz tima nakon što je dobio poziv u Tuhelovom mandatu, selektor mu je uputio upozorenje da na ovaj način gubi šansu da se nametne. Poruka je bila nedvosmislena - ako niste prisutni i ne radite sa timom, ne možete da ostavite utisak.

“Definitivno je ovo još jedna propuštena prilika. On propušta previše prilika. Ne krivim ga zbog toga, to je jednostavno činjenica. Propušta previše okupljanja zbog povreda, a ja želim da se oslonim samo na ono što lično vidim i čemu svedočim u svojoj ekipi, a za to morate biti u reprezentaciji. Ako niste u kampu, postoji taj sledeći nivo na kom treba ostaviti utisak, a koji ne možete dostići jer to možete učiniti samo kada ste na terenu sa mnom. Tako da - da, ovo jeste propuštena prilika”.