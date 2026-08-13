Gol Šake Traorea (Partizan) na prvom meču sa Tobolom
Gol Šake Traorea (Partizan) na prvom meču sa Tobolom
Novinar V. Nikolić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Možda i padne neki gol u Kostanaju

Vreme čitanja: 1min | čet. 13.08.26. | 11:30

Pročitajte nekoliko predloga za 13. avgust...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

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Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LK | 21:00
Hajduk - Zalgiris
ID: 9889822

Hajduk hronično pokazuje dva lica. Prošlog četvrtka protutnjao je kroz Viljnus i rešio pitanje prolaska (5:2), da bi par dana kasnije na Poljudu u sudijskoj nadoknadi prokockao trijumf protiv Istre. Bio bi red da frustraciju zaleči novom pobedom nad Žalgirisom uz dosta golova.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1&2-6 (1.55)
Vredi probati
KVALIFIKACIJE ZA LE | 19:00
Paphos - Salzburg
ID: 9889890

Budite hrabri i „zategnite“ keca! Činjenica je da je Salcburg mnogo zvučnije ime u evropskim okvorima, ali isto tako je činjenica da više nije na nivou od pre nekoliko godina, dok je Pafos iskusna družina, sposobna da posle 0:1 u Austriji u najmanju ruku izbori produžetke.

Konačan ishod

Tip: 1 (3.15)
Vredi probati
KVALIFIKACIJE ZA LK | 18:30
Rigas - Jablonec
ID: 9889837

Letonci su u leto 2024. dogurali do ligaške faze Lige Evrope, a sada maštaju o ulasku u ligaški deo LK. Prepreka nije nepremostiva, ali ni jednostavna, budući da češki klubovi imaju veći rejting. RFS Riga uvek igra na gol više, a 3+ fino plaća i ima rezona da mu date priliku.

Ukupno golova

Tip: 3+ (2.05)
Vredi probati
KUP LIBERTADORES | 02:30
Rosario - Corinthians
ID: 9889726

Korintijans je podigao formu, ali ovo je gostovanje na kojem će verovatno da bude u podređenom položaju jer je Rosario Sentral sa samo jednim primljenim golom bio ekipa sa najboljom defanzivom u grupnoj fazi, a pritom od februara ne zna za poraz kod kuće. Vuče na tvrdog keca.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.35)
Za izbegavanje
ISLAND 2 | 21:15
Grotta - Njardvik
ID: 9891310

Četvrtoplasirani Njardvik je u seriji od tri pobede, ali ima samo tri boda više od Grote koja, poput njega merka plej-of za islandsku elitu. Dodaćemo da je Njardvik u maju izgubio od svog domaćina, na čijem „bunjištu“ ima vrlo loš bilans, pa u zbiru dobijamo par za obilaženje.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.9)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LK | 17:00
Tobol Kostanay - Partizan
ID: 9889835

Partizan je u prvoj utakmici prikazao najbolju partiju u sezoni i zasluženo slavio sa 3:0. Stečena prednost morala bi da mu bude dovoljna za prolaz u plej-of, u kojem ga očekuje Hetafe. Tobol se neće predati, ali ne deluje preopasno i očekujemo neefikasan susret u Kostanaju.

Ukupno golova

Tip: 0-3 (1.41)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LE | 19:00
Besiktas - Hradec
ID: 9889861

Revanš sa Hradecom je šlag na torti za navijače Bešiktaša, koji su od sinoć u euforiji zbog dolaska srpskog golgetera Dušana Vlahovića. Dakle, goste očekuje paklen ambijent i teško je verovati da mogu da anuliraju minimalan poraz iz Češke, štaviše, „smeši“ im se još jedan.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.28)
Fiksevi dana
KVALIFIKACIJE ZA LK | 19:00
Dinamo Minsk - Braga
ID: 9889820

Bugarska Stara Zagora nije baš talična za Beloruse pošto su i od Sileksa, i od Nefčija izgubili sa po 1:0. Sada je pred njima daleko jači rival od pomenutih, pa iako je u Kamenolomu takođe presudila jedna lopta u mreži Dinama uvereni smo da Braga ništa neće da prepusti slučaju.

Konačan ishod

Tip: 2 (1.35)

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