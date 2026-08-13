PREDLOZZI I TIPOVANJA (četvrtak): Možda i padne neki gol u Kostanaju
Vreme čitanja: 1min | čet. 13.08.26. | 11:30
Pročitajte nekoliko predloga za 13. avgust...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Hajduk hronično pokazuje dva lica. Prošlog četvrtka protutnjao je kroz Viljnus i rešio pitanje prolaska (5:2), da bi par dana kasnije na Poljudu u sudijskoj nadoknadi prokockao trijumf protiv Istre. Bio bi red da frustraciju zaleči novom pobedom nad Žalgirisom uz dosta golova.
Mozzart kombinazzije
Budite hrabri i „zategnite“ keca! Činjenica je da je Salcburg mnogo zvučnije ime u evropskim okvorima, ali isto tako je činjenica da više nije na nivou od pre nekoliko godina, dok je Pafos iskusna družina, sposobna da posle 0:1 u Austriji u najmanju ruku izbori produžetke.
Konačan ishod
Letonci su u leto 2024. dogurali do ligaške faze Lige Evrope, a sada maštaju o ulasku u ligaški deo LK. Prepreka nije nepremostiva, ali ni jednostavna, budući da češki klubovi imaju veći rejting. RFS Riga uvek igra na gol više, a 3+ fino plaća i ima rezona da mu date priliku.
Ukupno golova
Korintijans je podigao formu, ali ovo je gostovanje na kojem će verovatno da bude u podređenom položaju jer je Rosario Sentral sa samo jednim primljenim golom bio ekipa sa najboljom defanzivom u grupnoj fazi, a pritom od februara ne zna za poraz kod kuće. Vuče na tvrdog keca.
Konačan ishod
Četvrtoplasirani Njardvik je u seriji od tri pobede, ali ima samo tri boda više od Grote koja, poput njega merka plej-of za islandsku elitu. Dodaćemo da je Njardvik u maju izgubio od svog domaćina, na čijem „bunjištu“ ima vrlo loš bilans, pa u zbiru dobijamo par za obilaženje.
Konačan ishod
Partizan je u prvoj utakmici prikazao najbolju partiju u sezoni i zasluženo slavio sa 3:0. Stečena prednost morala bi da mu bude dovoljna za prolaz u plej-of, u kojem ga očekuje Hetafe. Tobol se neće predati, ali ne deluje preopasno i očekujemo neefikasan susret u Kostanaju.
Ukupno golova
Revanš sa Hradecom je šlag na torti za navijače Bešiktaša, koji su od sinoć u euforiji zbog dolaska srpskog golgetera Dušana Vlahovića. Dakle, goste očekuje paklen ambijent i teško je verovati da mogu da anuliraju minimalan poraz iz Češke, štaviše, „smeši“ im se još jedan.
Konačan ishod
Bugarska Stara Zagora nije baš talična za Beloruse pošto su i od Sileksa, i od Nefčija izgubili sa po 1:0. Sada je pred njima daleko jači rival od pomenutih, pa iako je u Kamenolomu takođe presudila jedna lopta u mreži Dinama uvereni smo da Braga ništa neće da prepusti slučaju.
Konačan ishod