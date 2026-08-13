Turska bez Šenguna i Biberovića
Vreme čitanja: 2min | čet. 13.08.26. | 12:03
Ergin Ataman bez dvojice najboljih u avgustovskom prozoru
Moraće Ergin Ataman u avgustovskom prozoru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru bez Alperena Šenguna i Tarika Biberovića. Dvojica NBA košarkaša nisu se našla na spisku od 17 igrača za predstojeće mečeve i ne zna se iz kojih razloga ne dolaze na okupljanje nacionalne selekcije.
Hvalio je turski stručnjak centra Hjuston Roketsa kao jednog od glavnih igrača reprezentacije, ali će u nove borbe za plasman na Mundobasket morati bez njega. Nekako očekivano je i da nema Tarika Biberovića zbog novog NBA angažmana, što je sada čest slučaj kada su u pitanju igrači iz najjače košarkaške lige sveta i njihovo odazivanje reprezentaciji.
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I bez centra Hjustona, Turska će imati veoma kvalitetan sastav, u kojem se nalaze brojni NBA i evroligaški igrači, među kojima su Adem Bona, Džedi Osman, Furkan Korkmaz, Omer Jurtseven, Sertač Šanli i Erdžan Osmani. Na spisku se nalazi i naturalizovani bek Malakaj Flin, koji je nova uzdanica od stranih košarkaša.
Turska će drugi krug kvalifikacija dočekati u sjajnoj poziciji, pošto je u prvom delu ostvarila svih šest pobeda, od čega dve protiv Srbije. Atamanov tim u Grupu J ulazi sa maksimalnim učinkom 6-0 i nalazi se na dobrom putu ka plasmanu na Svetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru.
Prvi meč u avgustovskom prozoru Turska će odigrati protiv Litvanije 28. avgusta u Istanbulu (21.00), dok će tri dana kasnije gostovati na Islandu.
Spisak Turske: Adem Bona, Berke Ibrahim Ugurlu, Džedi Osman, Darijus Karatasu, Erdžan Osmani, Erkan Jilmaz, Furkan Korkmaz, Kenan Sipahi, Malakaj Flin, Metedžan Birsen, Onuralp Bitim, Omer Jurtseven, Omer Kutlaj, Sertač Šanli, Šehmus Hazer, Jigit Arslan i Jigitdžan Sajbir.