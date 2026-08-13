Turska bez Šenguna i Biberovića

Moraće Ergin Ataman u avgustovskom prozoru kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027. godine u Kataru bez Alperena Šenguna i Tarika Biberovića. Dvojica NBA košarkaša nisu se našla na spisku od 17 igrača za predstojeće mečeve i ne zna se iz kojih razloga ne dolaze na okupljanje nacionalne selekcije.

Hvalio je turski stručnjak centra Hjuston Roketsa kao jednog od glavnih igrača reprezentacije, ali će u nove borbe za plasman na Mundobasket morati bez njega. Nekako očekivano je i da nema Tarika Biberovića zbog novog NBA angažmana, što je sada čest slučaj kada su u pitanju igrači iz najjače košarkaške lige sveta i njihovo odazivanje reprezentaciji.