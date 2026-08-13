Rumuni najveći gubitnici ovog leta: Spali na samo jedan klub u Evropi, ali i Krajova u krizi
Vreme čitanja: 3min | čet. 13.08.26. | 12:14
Šampion naših istočnih komšija ima solidnih 1:1 iz Finske protiv KuPS-a pred revanš trećeg kola kvalifikacija za Ligu Evrope (19.00)
Početkom ovog milenijuma bio je bum rumunskih klubova u Evropi. FCSB, pravni naslednik Steaue, igrao je polufinale Kupa UEFA, ali to je bilo davno, pre dve decenije. Poslednjih godina vlada prava oseka rezultata kod naših dragih komšija.
Iz godine u godinu sve su slabiji. FCSB je eliminisala malo poznata letonska Auda, vicešampion Univerzitatea iz Kluža je takođe završio rano evropsku epizodu. Drugi tim iz Kluža, poznatiji, nekadašnji šampion ĆFR, propisno obrukao pre sedam dana kada ga je Tromse usred Transilvanije razbio sa 5:0, pa je današnji revanš na severu Norveške samo formalnost. Jedini rumunski tim koji ima šansu da dočeka jesen u međunarodnim takmičenjima jeste šampion ove zemlje, osvajač sva tri trofeja, Univerzitatea Krajova. Za gol je bila slabiji od Levskog u prethodnoj rundi kvalifikacija za Ligu šampiona, pa se spustio stepenicu niže.
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Pre sedam dana u Finskoj, Krajova je ostvarila solidan rezultat – 1:1 protiv prvaka Zemlje 1.000 jezera, KuPS-a. Eliminacijom tima sa severa Evrope večeras (19.00) na stadionu Jon Oblemenku, šampion Rumunije bi sigurno obezbedio evropsku jesen u Ligi konferencije, ali bi imao i šansu da ostane u igri za Ligu Evrope jer bi mu protivnik u plej-ofu bio jermenski prvak Ararat, koji je eliminisan od Celja u Ligi šampiona.
19.00: (1,40) Univerzitatea Krajova (4,60) KuPS (8,00)
Krajova bi u slučaju eliminacije od Finaca imala lepe šanse za Ligu konferencije jer bi je u tom slučaju čekala pobednika dvomeča Šamrok – Egnatija. U prvom meču irski klub je dobio albanskog šampiona sa 3:1.
Nije u formi šampion Rumunije, tek je na šestom mestu u tamošnjoj Superligi. Na poslednjih šest utakmica upisao je tri poraza, dva remija i samo jedan trijumf. Pogotovo je neugodno Univerzitatea iznenadila navijače u predigri ovog duela u subotu, kada je poražena na svom terenu od Arđeša (0:1). S druge strane, KuPS je lider u Veikausligi i ima velike šanse da odbrani krunu, iako je za vikend kiksnuo na svom terenu protiv TPS-a iz Turkua (1:1), kada je primio gol u poslednjim trenucima meča.
Domaćin najveće nade polaže u napadača Štefana Bajarama, koji je bio strelac jedinog gola za svoj tim pre sedam dana u Finskoj.
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KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – 3. KOLO (REVANŠI)
Četvrtak
19.00: (1,33) Bešiktaš (5,10) Hradec Karlove (9,50), prvi meč: 1:0
19.00: (1,12) Omonija (9,50) Linkoln (19,0), prvi meč: 1:1
19.00: (1,40) Univerzitatea Krajova (4,60) KuPS (8,00), prvi meč: 1:1
19.00: (2,30) Gornjik (3,40) Ferencvaroš (3,10), prvi meč: 0:1
19.00: (3,15) Pafos (3,45) Salcburg (2,25), prvi meč: 0:1
19.30: (5,70) KI Klaksvik (4,00) Leh Poznanj (1,60), prvi meč: 0:1
19.30: (2,40) Vikingur (3,50) Tun (2,85), prvi meč: 0:3
20.00: (2,40) CSKA Sofija (3,35) Makabi Tel Aviv (2,95), prvi meč: 3:0
20.30: (3,00) Anderleht (3,40) PAOK (2,35), prvi meč: 1:0
20.30: (1,60) Rendžers (4,20) Jagjelonija (5,30), prvi meč: 1:2
20.45: (6,75) Harts (4,40) Benfika, prvi meč: 1:6
21.00: (2,15) Egnatija (3,45) Šamrok (3,35), prvi meč: 1:3
***kvote su podložne promenama