Rumuni najveći gubitnici ovog leta: Spali na samo jedan klub u Evropi, ali i Krajova u krizi

Pre sedam dana u Finskoj, Krajova je ostvarila solidan rezultat – 1:1 protiv prvaka Zemlje 1.000 jezera, KuPS-a. Eliminacijom tima sa severa Evrope večeras (19.00) na stadionu Jon Oblemenku, šampion Rumunije bi sigurno obezbedio evropsku jesen u Ligi konferencije, ali bi imao i šansu da ostane u igri za Ligu Evrope jer bi mu protivnik u plej-ofu bio jermenski prvak Ararat, koji je eliminisan od Celja u Ligi šampiona.

19.00: (1,40) Univerzitatea Krajova (4,60) KuPS (8,00)

Krajova bi u slučaju eliminacije od Finaca imala lepe šanse za Ligu konferencije jer bi je u tom slučaju čekala pobednika dvomeča Šamrok – Egnatija. U prvom meču irski klub je dobio albanskog šampiona sa 3:1.

Nije u formi šampion Rumunije, tek je na šestom mestu u tamošnjoj Superligi. Na poslednjih šest utakmica upisao je tri poraza, dva remija i samo jedan trijumf. Pogotovo je neugodno Univerzitatea iznenadila navijače u predigri ovog duela u subotu, kada je poražena na svom terenu od Arđeša (0:1). S druge strane, KuPS je lider u Veikausligi i ima velike šanse da odbrani krunu, iako je za vikend kiksnuo na svom terenu protiv TPS-a iz Turkua (1:1), kada je primio gol u poslednjim trenucima meča.

Domaćin najveće nade polaže u napadača Štefana Bajarama, koji je bio strelac jedinog gola za svoj tim pre sedam dana u Finskoj.

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KVALIFIKACIJE ZA LIGU EVROPE – 3. KOLO (REVANŠI)

Četvrtak

19.00: (1,33) Bešiktaš (5,10) Hradec Karlove (9,50), prvi meč: 1:0

19.00: (1,12) Omonija (9,50) Linkoln (19,0), prvi meč: 1:1

19.00: (1,40) Univerzitatea Krajova (4,60) KuPS (8,00), prvi meč: 1:1

19.00: (2,30) Gornjik (3,40) Ferencvaroš (3,10), prvi meč: 0:1

19.00: (3,15) Pafos (3,45) Salcburg (2,25), prvi meč: 0:1

19.30: (5,70) KI Klaksvik (4,00) Leh Poznanj (1,60), prvi meč: 0:1

19.30: (2,40) Vikingur (3,50) Tun (2,85), prvi meč: 0:3

20.00: (2,40) CSKA Sofija (3,35) Makabi Tel Aviv (2,95), prvi meč: 3:0

20.30: (3,00) Anderleht (3,40) PAOK (2,35), prvi meč: 1:0

20.30: (1,60) Rendžers (4,20) Jagjelonija (5,30), prvi meč: 1:2

20.45: (6,75) Harts (4,40) Benfika, prvi meč: 1:6

21.00: (2,15) Egnatija (3,45) Šamrok (3,35), prvi meč: 1:3

***kvote su podložne promenama