Barsi vreme curi, Deko ima dve alternative za Hulijana Alvareza

Kako javlja katalonski Sport, glavna alternativa za Alvareza trenutno je Žorž Mikautadze , koji je prethodne sezone bio pod svetlima španske javnosti. Kao najbolji strelac tima vodio je Viljareal do trećeg mesta u La Ligi, ispred Atletiko Madrida, i izborio plasman u Ligu šampiona.

Saga oko Hulijana Alvareza i Barselone i dalje traje, ali čelnici slavnog kluba više ne mogu samo da čekaju rasplet situacije sa Argentincem. Iako nisu odustali od svoje glavne želje za poziciju najisturenijeg napadača, činjenica da vreme neumitno curi naterala ih je da ozbiljnije počnu da razmatraju i druge opcije.

Barselona je već obavila razgovore sa igračevim zastupnicima kako bi saznala pod kojim uslovima bi transfer mogao da bude realizovan, pošto na Nou Kampu smatraju da bi se napadač njegovog profila stilom igre savršeno uklapio u sistem Hansija Flika. (8.00) Elče (5.30) Barselona (1.35) Razumljivo, to ne bi bio jeftin posao. Viljareal je za Mikautadzeove usluge pred početak prethodne sezone izdvojio 31.000.000 evra, koliko je plaćeno Lionu, a očekuje se da bi od prvaka Španije potraživao između 60.000.000 i 65.000.000 evra. Reprezentativac Gruzije je prethodne sezone u žutom dresu na svim takmičenjima postigao 15 golova i dodao šest asistencija, čime se nametnuo kao jedan od glavnih aduta ekipe.

Pored Mikautadzea, u Barseloni na radaru imaju i Lautara Martineza. Prema informacijama koje je doneo španski novinar Đerar Romero, sportski direktor katalonskog kluba sastao se sa agentom Argentinca kako bi se raspitao o njegovoj situaciji i proverio postoji li prostor za eventualni transfer. U svakom slučaju, biće zanimljivo videti za koga će se Barsa odlučiti da joj predvodi napad naredne sezone, ukoliko na kraju ne dođe do toliko željenog Hulijana Alvareza. Dekovu potragu za centralnim napadačem dodatno ubrzava i sve izvesniji odlazak Ferana Toresa, koji je blizu prelaska u Pari Sen Žermen...

Španski šampion se ovog leta već pojačao Entonijem Gordonom i Karimom Adejemijem, za koje je zajedno izdvojio 92.000.000 evra. Pored krilnog dvojca i potrage za centarforom, delovalo je da je i transfer Rodrija pred samom realizacijom, ali se i ta priča prilično odužila. Mančester Siti ne popušta kada su u pitanju postavljeni zahtevi i za vezistu i dalje traži 80.000.000 evra. Odbijena je i druga ponuda Katalonaca, koja je iznosila 60.000.000 evra, dok je uz bonuse ukupna vrednost transfera mogla da dostigne 70.000.000.