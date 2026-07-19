PREDLOZZI I TIPOVANJA (nedelja): Golovi u finalu Mundijala, zlato za Orliće

FIKS DANA

21.00: ŠPANIJA – ARGENTINA (tip GG, kvota 1,85)

Jeste ovo duel najbolje odbrane i najefikasnijeg napada Mundijala, ali apsolutno verujemo da će već tokom 90 minuta loptanja pasti makar po gol na obe strane. Bez obzira na to što je Španija dosad primila samo jedan gol, Argentinci su toliko moćni napred da verujemo u goleadu. I nadamo se istoj! U skladu sa istorijom okršaja ovih velikana.

19.00: SLOVENIJA M20 – SRBIJA M20 (tip 2, kvota 1,70)

Orlići su obradovali naciju i stigli do finala Evropskog prvenstva, čime je osigurana prva medalja u ovoj kategoriji posle 11 godina čekanja! Igrači Nemanje Jovanovića igrali su fantastičnu košarku kroz ceo turnir, isto se može reći i za Slovence, ali mi smo uvereni da će se pohod u Ljubljani završiti sa zlatom oko vrata naših momaka. Uostalom, ne treba smetnuti s uma da je Slovencima rovit ponajbolji igrač Stefan Joksimović.

16.30: HAMARBI – DEGERFORS (tip 1, kvota 1,28)

Hamarbi je, uz Sirijus najbolji domaćin u Alsvenskanu, s tim da je krajem maja izgubio duel sa AIK-om. Rival nikako ne može da se pohvali formom i u keca ne sumnjamo, iako su dva od poslednja tri njihova okršaja okončana remijima.

VREDI PROBATI

16.30: ELFSBORG – SIRIJUS (tip 2-3, kvota 2,05)

Gosti nikada nisu ostvarili uspeh u šampionatu, a u poslednjih desetak godina takmičenje su završavali između sedmog i 13. mesta, ali sada ubedljivo vode i moramo da priznamo da smo počeli da navijamo za njih. No, ipak potražite 2-3.

18.30: PETROLUL – DINAMO BUKUREŠT (tip 2, kvota 2,20)

Dinamo je još jedan od onih koji su izvršili rokadu na klupi i opet se radi o Portugalacu koji je imao iskustva u Portu (Nuno Kampo), a među Crvene pse dolazi iz Zalaegersega. Petrolul je jedva izbegao ispadanje i naš savet je dvojka.

ZA IZBEGAVANJE

16.30: HALMSTAD – HEKEN (tip 2, kvota 1,60)

Heken je treći na tabeli, međutim, u ovu utakmicu ulazi sa dva vezana poraza. S druge strane, Halmstad je odavno bez prvenstvenog trijumfa, te su sve opcije otvorene. Njihovi međusobni dueli umeju da budu efikasni, pa pokušajte sa 3+.