Mozzart Bet Superliga ili festival lepih golova? Mladost u Surdulici vodila 90 sekundi
Vreme čitanja: 12min | ned. 19.07.26. | 20:55
Radnik sve vreme napadao, ređao šanse, ali je došao samo do boda, i to predivnim pogotkom Darka Stojanovića (1:1)
Pogodak kakav je postigao Ivan Davidović u pobedi Novog Pazara nad kragujevačkim Radničkim retko se viđa i u najjačim ligama Evrope. Odmah smo sinoć rekli da je to kandidatura za gol polusezone u Mozzart Bet Superligi, ali ni 24 časa nisu prošla, a Darko Stojanović iz Radnika je postigao možda još i lepši.
Momak koji je razornu snagu svog šuta već pokazao tokom pripremnog perioda, kao dvostruki strelac u pobedi nad podgoričkom Budućnošću, anulirao je vođstvo Mladosti nakon okruglo minut i po početkom drugog poluvremena meča uvodnog kola Mozzart Bet Superlige projektilom u suprotan gornji ugao sa preko 20 metara udaljenosti.
Izabrane vesti
Prethodno je Mladost povela ‘specijalom’ iz kornera. Aleksandar Varjačić je po ko zna koji put demonstrirao možda i najbolji centaršut u čitavoj ligi, pravo na glavu Mihailu Todosijeviću. Imaju Lučanci i dalje najstariju ekipu u ligi, ali u finišu prethodnog i na početku novog prvenstva najefikasniji su im - najmlađi u postavi. Todosijević je, baš kao i Jovan Ćirić, 2007. godište i ovo mu je tek drugi pogodak u seniorskom timu Mladosti, ali vredan boda na premijeri nove sezone - 1:1 (0:0) u Surdulici.
Iskočila su ta dva minuta iz šablona pređašnjeg toka utakmice, kada je Mladost držala stvari pod kontrolom čvrstom odbranom. Međutim, u drugom poluvremenu Radnik je pojačao pritisak, bio je Saša Stamenković na ozbiljnim iskušenjima, dva puta mu se čak tresao i okvir gola i mogu Lučanci ozbiljno da slave ovaj bod, jer vrlo dobri Surduličani bili su puno bliži celom plenu. A opet, sasvim iznenada je rezervista Jovančić “izmislio” šansu Džonu Meriju u 86. minutu i da je doskorašnji napadač Vojvodine preciznije šutirao iz odlične pozicije, moglo je sve da se okrene na drugu stranu.
Nije baš sasvim pošteno prema Mladosti proglasiti je za isključivo defanzivnu ekipu, jer je prošle sezone imala nekih utakmica, baš ključnih da se spase već viđenog ispadanja, poput one u Bačkoj Topoli, ili kada je u Ivanjici preokrenula 0d 0:2 do 4:2, kada je pokazala i dosta napadačkog potencijala. Ali, da je niski blok zona komfora Lučanaca već godinama unazad, to stoji.
I često su se ljubitelji fudbala u Srbiji pitali može li ta odbrana sa petoricom u poslednjoj liniji i Stamenkovićem iza nje uopšte da bude još čvršća, još zategnutija? Izgleda da može i da joj je za to falio - Radovan Ćurčić.
Makar je tako bilo u prvom poluvremenu ove utakmice. Svaki pokušaj fudbalera Radnika da igraju fudbal gosti su sasekli u korenu. Tamo gde su Surduličani hteli da proture loptu, fudbaleri najiskusnijeg tima u Mozzart Bet Superligi nisu dozvolili ni muva da proleti.
Istina, nije to baš ni onaj turbo Radnik sa početka prethodne sezone, fale tu neki igrači koji su tom timu davali specifičnu težinu, ali pitanje je može li se uopšte drugačije protiv ovog bedema, kojim je glasno i autoritativno, kao da pomera figure na stonom fudbalu, sve vreme sa klupe komandovao nekadašnji selektor Srbije.
Pokušavao je centaršutevima Kvarši, ubacivao se Novaković konstantno iz drugog plana, gurao je Darko Stojanović loptu kroz sredinu, imao je dva korektna pokušaja Đorđe Jovanović, koji je bio možda i najkonkretniji, ali teško da bi se bilo šta od svega toga moglo nazvati izrazitom prilikom za gol. Vukašin Bogdanović bio je odlično čuvan.
Čak je Mladost imala direktnije pokušaje da ugrozi Ranđelovića, popu Varjačićevog iz slobodnog udarca već u drugom minutu, ili Todosijevićevog posle solo prodora u tranuziciji, što je možda i najkonkretnija akcija u prvom poluvremenu. Ono što su gosti očito imali kao pripremljen plan, da prete iz kontranapada - nije funkcionisalo. Jovana Ćirića lopta baš i nije slušala, a Džon Meri bio je neprimetan u prvom delu.
Nova sezona, ali kao da se stara nije završila, pošto je Meri jedan od samo trojice novajlija od ukupno 22 igrača u obe startne postave. Jedini kod gostiju, dok su kod Radnika to bili Darko Stojanović i Uroš Lazić. Valja istaći da su fudbaleri Mladosti na teren izašli sa porukom podrške na majicama svom saigraču Janku Tumbaseviću, koji je izgleda doživeo baš tešku povredu na jednom od poslednjih treninga pred početak šampionata.
Već u nastavku, videli smo još novajlija na obe strane, a videli smo i mnogo zanimljiviji fudbal, više prilika, posebno pred golom gostiju, gde su se ređali naleti sada zaista agilnog tima Zorana Rendulića. Izmene su dodatno dale krila domaćima, Stamenković je morao da ide do svog maksimuma, kako bi sačuvao mrežu i bod svom timu. Pretio je Bogdanović, oba Jovanovića, Popović sa distance, odnos u udarcima na kraju 17:4 u korist domaćeg tima, ali plen - na ravne časti.
MOZZART BET SUPERLIGA, 1. KOLO
RADNIK - MLADOST 1:1 (0:0)
/Darko Stojanović 56 - Todosijević 54/
Surdulica. Grdaski stadion.
Sudija: Danilo Nikolić (Lovćenac).
Žuti kartoni: Ilić, Sonja (Radnik), Krsmanović (Mladost).
RADNIK (4-2-3-1): Ranđelović 6 - Lazić 6 (od 65. Pontelo 6,5), Abubakar 6, David Stojanović 7, Ilić 6 (od 46. L. Jovanović 6,5) - Popović 6,5, Novaković 6,5 - Kvarši 6 (od 46. Sonja 6,5), Darko Stojanović 7 (od 65. Zorić 6), Đ. Jovanović 6,5 - Bogdanović 6 (od 83. Kosija).
MLADOST (5-4-1): Stamenković 7 - Varjačić 6,5 (od 88. N. Žunić), Andrić 6,5, Ćirković 6,5, Joksimović 6,5 Udovičić 6 - F. Žunić 6 (od 88. Marković), Kijevčanin 6 (od 66. Jovančić 6,5), Todosijević 7 (od 75. Tašovski), Ćirić 6 (od 75. Krsmanović) - Džon Meri 5,5.
Igrač utakmice: Darko Stojanović (Radnik) 7.
MOZZART BET SUPERLIGA – 1. KOLO
Petak
Crvena zvezda - Mačva 5:0 (3:0)
/Duarte 8, Krunić 18, Kone 33ag, Kostov 48, 82/
Železničar - Radnički Niš 2:1 (1:1)
/Jovanović 13, Đuričić 70 - Izderić 29/
Subota
Novi Pazar - Radnički Kragujevac 1:0 (1:0)
/Davidović 33/
Zemun - Partizan 2:2 (0:1)
/Petrović 57 , Petrušić 90+3 - Aleksić 19, Ugrešić 76/
Nedelja
Čukarički - IMT 0:1 (0:1)
/Šapić 42/
Radnik - Mladost 1:1 (0:0)
/Darko Stojanović 56 - Todosijević 54/
Vojvodina - OFK Beograd Mozzart Bet 4:0 (0:0)
/Ranđelović 54, Mulahusejnović 59, 73, Sukačev 83/