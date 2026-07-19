Mozzart Bet Superliga ili festival lepih golova? Mladost u Surdulici vodila 90 sekundi

Prethodno je Mladost povela ‘specijalom’ iz kornera. Aleksandar Varjačić je po ko zna koji put demonstrirao možda i najbolji centaršut u čitavoj ligi, pravo na glavu Mihailu Todosijeviću . Imaju Lučanci i dalje najstariju ekipu u ligi, ali u finišu prethodnog i na početku novog prvenstva najefikasniji su im - najmlađi u postavi. Todosijević je, baš kao i Jovan Ćirić , 2007. godište i ovo mu je tek drugi pogodak u seniorskom timu Mladosti, ali vredan boda na premijeri nove sezone - 1:1 (0:0) u Surdulici.

Iskočila su ta dva minuta iz šablona pređašnjeg toka utakmice, kada je Mladost držala stvari pod kontrolom čvrstom odbranom. Međutim, u drugom poluvremenu Radnik je pojačao pritisak, bio je Saša Stamenković na ozbiljnim iskušenjima, dva puta mu se čak tresao i okvir gola i mogu Lučanci ozbiljno da slave ovaj bod, jer vrlo dobri Surduličani bili su puno bliži celom plenu. A opet, sasvim iznenada je rezervista Jovančić “izmislio” šansu Džonu Meriju u 86. minutu i da je doskorašnji napadač Vojvodine preciznije šutirao iz odlične pozicije, moglo je sve da se okrene na drugu stranu.

Nije baš sasvim pošteno prema Mladosti proglasiti je za isključivo defanzivnu ekipu, jer je prošle sezone imala nekih utakmica, baš ključnih da se spase već viđenog ispadanja, poput one u Bačkoj Topoli, ili kada je u Ivanjici preokrenula 0d 0:2 do 4:2, kada je pokazala i dosta napadačkog potencijala. Ali, da je niski blok zona komfora Lučanaca već godinama unazad, to stoji.

I često su se ljubitelji fudbala u Srbiji pitali može li ta odbrana sa petoricom u poslednjoj liniji i Stamenkovićem iza nje uopšte da bude još čvršća, još zategnutija? Izgleda da može i da joj je za to falio - Radovan Ćurčić.

Makar je tako bilo u prvom poluvremenu ove utakmice. Svaki pokušaj fudbalera Radnika da igraju fudbal gosti su sasekli u korenu. Tamo gde su Surduličani hteli da proture loptu, fudbaleri najiskusnijeg tima u Mozzart Bet Superligi nisu dozvolili ni muva da proleti.

Istina, nije to baš ni onaj turbo Radnik sa početka prethodne sezone, fale tu neki igrači koji su tom timu davali specifičnu težinu, ali pitanje je može li se uopšte drugačije protiv ovog bedema, kojim je glasno i autoritativno, kao da pomera figure na stonom fudbalu, sve vreme sa klupe komandovao nekadašnji selektor Srbije.

Pokušavao je centaršutevima Kvarši, ubacivao se Novaković konstantno iz drugog plana, gurao je Darko Stojanović loptu kroz sredinu, imao je dva korektna pokušaja Đorđe Jovanović, koji je bio možda i najkonkretniji, ali teško da bi se bilo šta od svega toga moglo nazvati izrazitom prilikom za gol. Vukašin Bogdanović bio je odlično čuvan.

Čak je Mladost imala direktnije pokušaje da ugrozi Ranđelovića, popu Varjačićevog iz slobodnog udarca već u drugom minutu, ili Todosijevićevog posle solo prodora u tranuziciji, što je možda i najkonkretnija akcija u prvom poluvremenu. Ono što su gosti očito imali kao pripremljen plan, da prete iz kontranapada - nije funkcionisalo. Jovana Ćirića lopta baš i nije slušala, a Džon Meri bio je neprimetan u prvom delu.