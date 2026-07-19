Klop lično potvrdio: Postigao sam velikodušan dogovor sa Red Bulom, preuzimam Nemačku

Sam Klop je u izjavi za medije potvrdio da su pregovori u završnoj fazi i da je uklonjena i poslednja barijera za preuzimanje klupe.

"Ništa još nije zvanično potpisano. Ali razgovori su prošli odlično i sve se kreće u pravom smeru. Postigao sam dogovor i aranžman sa Red Bulom - veoma, veoma velikodušan, ako tako mogu da kažem. Tako da, praktično govoreći, ništa više ne stoji na putu“, izjavio je Klop.

Novi strateg Nemačke se osvrnuo i na medijske spekulacije, naglasivši da želi miran završetak procesa.

"Nismo toliko daleko od toga da možemo da izađemo sa zvaničnim saopštenjem. Kada dođe vreme, mi ćemo to saopštiti, nema potrebe da drugi stalno istrčavaju pred rudu. To bi trebalo da se desi u narednih nekoliko dana, idealno. Na kraju krajeva, ostalo je još samo oko 60 dana do sledeće reprezentativne utakmice. U nekom trenutku odluka mora biti doneta, i biće doneta“, poručio je trofejni trener.

Prema saznanjima sportskih medija, Klop će sa Fudbalskim savezom Nemačke potpisati dugoročni ugovor koji će važiti sve do kraja Svetskog prvenstva 2030. godine. Zvanično potpisivanje ugovora i velika promocija novog selektora zakazani su za petak u prostorijama Saveza u Frankfurtu, kada će početi nova era nemačkog reprezentativnog fudbala.