Legenda Turske o Osmanovom prelasku u PAOK: Ne mogu to da razumem
Vreme čitanja: 2min | ned. 19.07.26. | 20:28
Ibrahim Kutlaj komentarisao prelazak šutera u redove solunskog tima
Sprema se revolucionarni transfer u grčkoj košarci. Džedi Osman je već sleteo u Solun i samo se očekuje da se ozvaniči njegov potpis u PAOK-u, što će napraviti pravu pometnju na košarkaškom tržištu.
Jasno je da je ovo možda i centralni košarkaški događaj ove nedelje, pa samim tim svi komentarišu prelazak Turčina u redove crno-belih, a među njima je i njegov zemljak i nekadašnji proslavljeni košarkaš Ibrahim Kutlaj.
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Kutlaj je dao prilično zanimljive opservacije što se tiče ovog transfera.
"Veoma je zanimljivo da Džedi ide u PAOK. Ne mogu u potpunosti to da razumem", rekao je bivši turski reprezentativac.
Kutlaj je istakao da je PAOK tim s velikom navijačkom bazom, da su navijači najstrastveniji u Evropi, kao i to da je reč o projektu, ali mu u ovom momentu nije jasna ova odluka zbog činjenice da crno-beli igraju Evrokup.
"PAOK ima najstrastvenije navijače u Grčkoj, ali nivo na kojem se takmiči je Evrokup. Ugovor koji je dobio je velik, međutim, vrlo sličan je imao u Panatinaikosu", naveo je Kutlaj.
Transfer Osmana u PAOK menja odnos snaga u Grčkoj. Jeste tim iz Soluna bio projektovan da raste ove i naredne sezone, ali naravno da niko nije očekivao dolazak takve zvezde, kakva je doskorašnji igrač Panatinaikosa. PAOK je ovako izrastao u najozbiljnijeg kandidata za titulu u Evrokupu, a sigurno da neće ni najvećim klubovima biti lako protiv solunskih crno-belih.