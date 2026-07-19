Legenda Turske o Osmanovom prelasku u PAOK: Ne mogu to da razumem

Sprema se revolucionarni transfer u grčkoj košarci. Džedi Osman je već sleteo u Solun i samo se očekuje da se ozvaniči njegov potpis u PAOK-u, što će napraviti pravu pometnju na košarkaškom tržištu.

Jasno je da je ovo možda i centralni košarkaški događaj ove nedelje, pa samim tim svi komentarišu prelazak Turčina u redove crno-belih, a među njima je i njegov zemljak i nekadašnji proslavljeni košarkaš Ibrahim Kutlaj.