General stigao u Solun: Jović kao produžena Spanulisova ruka

Čuli ste ovog leta milion puta da u grčkoj košarci ima para. Panatinaikos dovodi bilo koje malo jače ime, Olimpijakos je malo izmenio šampionski roster, dok ni ostali ne kaskaju. Pre svega solunski timovi PAOK i Aris.

I dok je u Solunu glavna tema Džedi Osman koji bi trebalo malo kasnije zvanično da potpiše ugovor sa PAOK-om, na kratko je u centru pažnje srpski plejmejker Stefan Jović koji je zvanično novi igrač Arisa.