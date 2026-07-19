General stigao u Solun: Jović kao produžena Spanulisova ruka
Vreme čitanja: 4min | ned. 19.07.26. | 18:49
Srpski plej deliće minute sa Nenadom Dimitrijevićem
Čuli ste ovog leta milion puta da u grčkoj košarci ima para. Panatinaikos dovodi bilo koje malo jače ime, Olimpijakos je malo izmenio šampionski roster, dok ni ostali ne kaskaju. Pre svega solunski timovi PAOK i Aris.
I dok je u Solunu glavna tema Džedi Osman koji bi trebalo malo kasnije zvanično da potpiše ugovor sa PAOK-om, na kratko je u centru pažnje srpski plejmejker Stefan Jović koji je zvanično novi igrač Arisa.
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Jović donosi ogromno evroligaško iskustvo u Solun, s obzirom na to da je u elitnom evropskom takmičenju proveo čak devet sezona braneći boje Crvene zvezde, Bajerna, Himkija, Valensije i Panatinikosa. Tokom evroligaške karijere ostvario je stabilan prosek od 6,1 poena, 2,2 skoka i 4,3 asistencije po utakmici.
Srpski plej deliće minute sa Nenadom Dimitrijevićem, tako da će Vasilis Spanulis imati dva tipa igrača na poziciji jedan i moći da ih kombinuje u zavisnosti od protivnika. Aris je definitivno jedan od favorita za osvajanje Evrokupa, a upravo je Jović igrač koji ima iskustva i u tom takmičenju.
Otkad je stigao Spanulis, Aris ne prestaje da dovodi zvučna pojačanja. Redom su stizali Ej Džej Lidel direktno iz NBA lige, Kem Birč iz Fenerbahčea, Nenad Dimitrijević iz Bajerna, Met Morgan iz Virtusa i Džeramaja Robinson Erl takođe iz NBA lige.
Nema šta, goreće u Grčkoj.