Milošević postao specijalista za makazice: Joca i mali Lane dali po dva gola za Štutgart

Vratio se Jovan Milošević u Štutgart sa pozajmice iz Verdera i bio centralna figura već prve kontrolne utakmice Švaba u predsezoni. Sastao se bundesligaš sa Balingenom, članom petog ranga takmičenja nemačkog fudbala, slavio sa 7:0, a srpski reprezentativac postigao je dva pogotka, od kojih jedan veoma atraktivno.

I to nije sve od lepih vesti za naše interbacionalce, pošto je u drugom poluvremenu nastupila rezervna postava, a dva gola postigao je i Lazar Jovanović, nagivestivši da bi mogao da se nametne nakon duge pauze zbog povrede.