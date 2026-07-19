Milošević postao specijalista za makazice: Joca i mali Lane dali po dva gola za Štutgart
Vreme čitanja: 1min | ned. 19.07.26. | 19:04
Efikasan nastup srpskih fudbalera u pobedi nad nižerazrednim Balingenom
Vratio se Jovan Milošević u Štutgart sa pozajmice iz Verdera i bio centralna figura već prve kontrolne utakmice Švaba u predsezoni. Sastao se bundesligaš sa Balingenom, članom petog ranga takmičenja nemačkog fudbala, slavio sa 7:0, a srpski reprezentativac postigao je dva pogotka, od kojih jedan veoma atraktivno.
I to nije sve od lepih vesti za naše interbacionalce, pošto je u drugom poluvremenu nastupila rezervna postava, a dva gola postigao je i Lazar Jovanović, nagivestivši da bi mogao da se nametne nakon duge pauze zbog povrede.
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Milošević je otvorio seriju golova već u četvrtom minutu udarcem glavom, a drugi je bio retko atraktivan, na centaršut Mitelšteta, ali ne i neuobičajeno za nekadašnjeg napadača Partizana, koji je upravo ’makazicama’ protiv Javora u Ivanjici postigao jedan od najlepših golova prošle sezone u Mozzart Bet Superligi.
Trener Sebastijan Henes izveo je početnu postavu u kojoj su se našli novi golman Denis Sajmen i najnovije pojačanje iz Hofenhajma Griša Premel, a u nastavku je od ovoletošnjih novajlija nastupio Tim van der Leij.