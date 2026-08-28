PREDLOZZI I TIPOVANJA (petak): Ne može se odoleti dvojkama na Građane i Svetce

Vreme čitanja: 1min | pet. 28.08.26. | 12:42
Pročitajte nekoliko predloga za 28. avgust...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta...
Mančester Siti je brzo preboleo poraz u Komjuniti šildu i rutinski savladao Bornmut sa 2:0, pokazavši da hvata prepoznatljivu formu. Istorija međusobnih susreta potpuno je na strani Građana, koji su dobili poslednja dva duela identičnim rezultatom 3:0. S obzirom na to da je statistička igra 3+ prolazila na čak četiri od poslednjih pet mečeva ovih timova, kombinacija efikasne utakmice i trijumfa gostujućeg tipa predstavlja realan izbor, ali mi nećemo da preterujemo. Dovoljna je čista dvojka.
Konačan ishod
PSŽ i Lil igraju meč sa mnogo golova (GG3+). Parižani ulaze u ovaj duel pod pritiskom nakon što su izgubili Superkup od Lanasa i remizirali protiv Rena (2:2). Sa druge strane, Lil je startovao pobedom u prvom kolu i pun je samopouzdanja. Očekuje se maksimalno ofanzivna postava Luisa Enrikea, a tradicija je apsolutno na strani tima iz Pariza koji je dobio četiri od poslednjih pet međusobnih susreta.
Konačan ishod
Najveća opasnost po gol domaćina biće Nikola Pepe i Ajoze Perez, dok se kod Alavesa sve vrti oko Kikea Garsije. Viljareal je iz prva dva kola izvukao dva boda, a remi s Atletiko Madridom može biti tretiran kao najava solidne forme. X je pao i na poslednjem međusobnom meču ovog para, pri konačnih 1:1, a mi bi ovde savetovali GG igru.
Oba tima daju gol
Rasing je izvukao bod Viljarealu, a zatim je poražen od Hetafea. Elče je remiziralo sa La Korunjom, a onda su naleteli na Barselonu koja nije imala milosti, pa ih je bukvalno demolirala sa 5:0. Sudeći po trenutnim formama, domaćin kao kvalifikant iz Segunde ima šansu da ovu utakmicu učini napetom. Premišljali smo se, ali nam se dopao kec u pokušaju.
Konačan ishod
Kompani će sigurno igrati agresivno, a Štutgart koji je izgubio poslednjih šest mečeva para, sigurno će se braniti, na šta dodajemo da je na poslednjih pet mečeva para obavezno dolazila minimum 3+ igra. Ovde kombinujemo na jedan specifičan način, dajući prednost Bajernu za pobedu, uz minimum dva gola u prvom poluvremenu.
Mozzart kombinazzije
Najveća opasnost po gol domaćina biće Nikola Pepe i Ajoze Perez, dok se kod Alavesa sve vrti oko Kikea Garsije. Viljareal je iz prva dva kola izvukao dva boda, a remi s Atletiko Madridom može biti tretiran kao najava solidne forme. X je pao i na poslednjem međusobnom meču ovog para, pri konačnih 1:1. Mislimo da je dvojka vredna pokušaja, i da je vredi odigrati.
Konačan ishod
Oba tima imaju po dva boda, i gol razliku koja broji 2:2. Na poslednjih pet mečeva para, dva puta je slavio Birmingem, dok je tri puta bilo nerešeno. Na meču u aprilu bilo je 2:0 za Birmingem. Ovo bi mogao da bude napet meč, s obzirom da je reč o timovima približno jednake snage. Ne mislimo da će ovde biti mnogo golova, i zato smo se odlučili za ovako specifičnu igru.
Ukupno golova
Domaćin je u očajnoj formi i drži pretposlednje, 15. mesto na tabeli. U uvodna četiri kola nemaju nijedan bod (skor 0-0-4) uz gol-razliku 4:40 (ekstremno loša statistika na startu prvenstva). Gostujući tim je sjajno otvorio sezonu i nalazi se na drugom mestu na tabeli. Ovo je definitivno kec koji je danas za zaobilaženje u širokom luku, što se vidi po navedenim činjenicama.
Konačan ishod