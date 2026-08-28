Zvezdin Upravni odbor: Izbori 4, 5. i 6. decembra, zatražen izveštaj od Mrkele, Marina i Rijere
Vreme čitanja: 2min | pet. 28.08.26. | 13:00
Jesenja titula i plasman u završnicu Lige konferencije sportski ciljevi do kraja godine
Cilj je bio Liga šampiona, Liga Evrope je bila prihvatljiva rezervna opcija, na kraju je Crvena zvezda završila u Ligi konferencije. I posle teškog debakla u Plzenju održala sednicu Upravnog odbora koji je konstatovao da je poraz u Češkoj “jedan od najtežih u novijoj istoriji” kluba, usput zakazala izbore za predsednika i novo – ili staro – rukovodstvo za 4, 5. I 6. decembar.
Takođe, od sportskog sektora, na čijem su čelu Mitar Mrkela i Marko Marin, zatraženo je da u saradnji sa trenerom Albertom Rijerom napravi analizu evropskog neuspeha i podnese izveštaj Upravnom odboru.
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Saopštenje crveno-belih prenosimo u celosti…
“Upravni odbor FK Crvena zvezda je održao sednicu posle utakmice u Češkoj i doneo sledeće zaključke:
1. Upravni odbor je ocenio poraz u Plzenju kao jedan od najtežih poraza u novijoj istoriji Crvene zvezde i zatražio od sportskog sektora da u saradnji sa šefom stručnog štaba u najkraćem roku napravi analizu i podnese izveštaj Upravnom odboru.
2. Zakazane izbore za predsednika kluba i novi Upravni odbor u skladu sa statutarnom procedurom sprovesti odmah po završetku jesenjeg dela prvenstva 4, 5. i 6. decembra.
3. Do okončanja izbornog procesa mobilisati sve raspoložive sportske kapacitete i ostvariti sve zacrtane sportske ciljeve a to su osvajanje jesenje šampionske titule i pobede u Ligi konferencije koje nas vode u završnicu ovog UEFA takmičenja.
4. Maksimalno odgovorno i profesionalno se ophoditi prema svim izazovima u cilju stabilizacije čitavog kluba do izbora novog rukovodstva”.