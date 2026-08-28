Zvezdin Upravni odbor: Izbori 4, 5. i 6. decembra, zatražen izveštaj od Mrkele, Marina i Rijere

Saopštenje crveno-belih prenosimo u celosti…

“Upravni odbor FK Crvena zvezda je održao sednicu posle utakmice u Češkoj i doneo sledeće zaključke:

1. Upravni odbor je ocenio poraz u Plzenju kao jedan od najtežih poraza u novijoj istoriji Crvene zvezde i zatražio od sportskog sektora da u saradnji sa šefom stručnog štaba u najkraćem roku napravi analizu i podnese izveštaj Upravnom odboru.

2. Zakazane izbore za predsednika kluba i novi Upravni odbor u skladu sa statutarnom procedurom sprovesti odmah po završetku jesenjeg dela prvenstva 4, 5. i 6. decembra.

3. Do okončanja izbornog procesa mobilisati sve raspoložive sportske kapacitete i ostvariti sve zacrtane sportske ciljeve a to su osvajanje jesenje šampionske titule i pobede u Ligi konferencije koje nas vode u završnicu ovog UEFA takmičenja.

4. Maksimalno odgovorno i profesionalno se ophoditi prema svim izazovima u cilju stabilizacije čitavog kluba do izbora novog rukovodstva”.