VIDEO: Zvezda se žali na sudijsko “masakriranje”… u pet tačaka

Počevši od prvog penala pri rezultatu 1:1, koji je Mateus odbranio, pa i drugog, sviranog na intervenciju iz VAR sobe, s kojeg su Česi poveli sa 2:1 u 57. minutu.

Zasmetao je crveno-belima i crveni karton za Osmana Bukarija koji je i definitivno označio početak surove dominacije domaćeg tima, zatim treći penal, skrivljen kada je Mohamed Čam u nadoknadi obema rukama držao golmana Plzenja u Zvezdinom kaznenom prostoru, time dozvolivši Viktoriji da izbori produžetke.

Na kraju i taj presudni, peti gol Viktorije, u šestom minutu produžetka, kada je David Krčik pogodio za konačnih 5:1 i plasman Viktorije u Ligu Evrope. Po mišljenju sudija – regularan gol, dok na Topčiderskom brdu misle da je Krčik bio u ofsajdu.

“Masakriranje u režiji holandskog sudije”, piše na nalogu Zvezda TV-a uz pomenutih pet snimaka.

Legitimno je pravo žaliti se, mada je sasvim jasno da to ništa neće promeniti.