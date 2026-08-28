A sad bundes-delikates, fudbal za dušu

Pored iščekivanja da lopta krene sa centra večeras u Minhenu, nemačka javnost iščekuje da vidi i kako će konkretno, na delu, izgledati masovna akcija navijača započeta pre nekoliko dana potpisivanjem peticije za trajno ukidanje VAR tehnologije. Najavljeni su protesti na svim stadionima, pa ostaje da se vidi kako će sve to izgledati.

“VAR oduzima radost fudbala i uništava najemotivniji trenutak igre”, bilo je ispisano na jednom od transparenata u Dortmundu tokom utakmice Superkupa.

Da se ovako nešto dogodilo u Engleskoj, Španiji ili Italiji, niti bi se podigla ozbiljna medijska galama, niti bi postojala ozbiljna šansa za uspeh apela. Ali kako nemački fudbal ima veliku i snažnu istoriju navijačkog aktivizma niko sa sigurnošću ne sme da tvrdi kako će se ova akcija završiti.

Podsećanja radi, pre samo tri godine, navijači su jedinstvenim stavom i prekidanjem utakmica (ubacivali teniske loptice na teren) uspeli da sruše gotovo potpisan sporazum DFL-a (Deutsche Fußball Liga) i privatnog investitora vredan MILIJARDU EVRA. Nesuđeni privatni partner imao je ideju da uloži u unapređenje digitalnog marketinga s konačnim ciljem povećanja vrednosti prava na prenos utakmica Bundeslige izvan Nemačke, da bi navijači spustili rampu, opravdano uplašeni kako bi jedan od proizvoda te saradnje mogao da utiče na aspekte igre poput tradicionalnog vremena početka mečeva, ili čak pomeranje dana odigravanja; naravno, sve kako bi se izašlo u susret stranim tržištima, a na uštrb publike koja dolazi na stadione.

Uvidevši da DFL gubi bitku, na stranu navijača stao je sindikat fudbalera, potom sudije, zapretivši štrajkom. Tako je cela priča pala u vodu...

“Ponosni što smo odbranili fudbal. Još jednom”, naslovljeno je tada bilo zajedničko saopštenje svih navijačkih grupa prve i druge lige.

Imajući u vidu po kojim principima tvrdoglavo funkcioniše i ne odstupa (tržišna ekonomija, samoodrživ sistem, bez upliva sumnjivog kapitala), koliko poštuje navijače (sezonska ulaznica za utakmice Bajerna iznosi 180 evra - značajno manje od sezonske za Elče, a čak četiri puta manje od godišnje karte za Koventri) i kakvom proizvodu teži (godinama unazad Bundesliga je najefikasnija, mnogi će reći i najatraktivnija za gledanje), nemački fudbal se zaista u neku ruku nalazi na braniku starih, pomalo zaboravljenih vrednosti igre koja se kontinuirano i sistematski otuđuje, udaljava od suštine sporta i običnog navijača. U vreme kad veliki fudbalski svet govori isključivo jezikom investicija, brendova i tržišta, Bundesliga ostaje verna jeziku pripadnosti: kulturni značaj i tradicija ispred industrijalizacije. Otuda i ovosezonski bundesligaški moto: fudbal nije veliki kad je najskuplji, nego kad je najbliži ljudima kojima pripada.

Cene sezonskih ulaznica za novu sezonu

Ako govorimo o manjkavostima, svakako najveća što se vezuje za Bundesligu jeste izvesnost po pitanju borbe za titulu. Mada u ovom veku ni Engleska, ni Španija, ni Italija nisu imale veći broj različitih šampiona, teško je pobiti zamerke na račun kompetitivnosti, posebno u poslednjih petnaestak godina, tokom kojih je Bajern daleko odskočio u odnosu na konkurenciju.

Ipak, sve osim nadmetanja za tron u Nemačkoj potpuno je otvoreno. Od utrkivanja za TOP 4 i Ligu šampiona, do borbe za opstanak, u kojoj se gotovo redovno nađu velikani poput Hamburgera, Šalkea, Kelna, Borusije Menhengladbah... Nema zaštićenih, privilegovanih. Prošlosezonski povratak HSV-a oplemenio je Bundesligu, da bi proletos na tom planu poradio i Šalke. Tako sada sa liste svih šampiona bundesligaši nisu samo Minhen 1860, Volfzburg, Ajntraht Braunšvajg i Nirnberg.

Ono čega sigurno neće manjkati ni ove sezone u nemačkoj eliti jesu nadolazeće superzvezde. U poslednjih desetak meseci uživali smo u partijama Jana Diomandea, Johana Manzambija, Bazumane Turea, Saida El Male, Karima Kulibalija... Svi osim El Male završili su po Evropi, u astronomskim transferima, no čini se da je stigla nova tura još atraktivnijih talenata. Biće dovoljno za ovu priliku skrenuti pažnju na Dortmundov tandem grčkih bisera Konstantinos Karecas – Janis Konstantelijas, na 17-godišnjeg Natana de Kata i Adama Dagima iz Hofenhajma, pa na Afonsa Moreiru i Keneta Ajhorna iz Leverkuzena, na Ismaela Saibarija, novog superstara minhenskog Bajerna...

Zameriće mnogi bundesligašima što su olako pristali na status razvojnih klubova (maltene svi osim Bajerna), što su neka vrsta ’švedskog stola’ za premijerligaše, ili što se ne batrgaju bogzna kako snažno dok ih Bavarci ’čerupaju’, ali to je u današnjem fudbalu cena domaćinskog poslovanja. Nijedan nemački klub nije u minusu, troši samo koliko zaradi, stadion je ispunjen do poslednjeg mesta, a navijač zadovoljan. Bundesliga ili Cvajta – potpuno je nevažno.

Kako smo već konstatovali, Bajern nema pravu konkurenciju i gotovo svi analitičari u Nemačkoj slažu se da će ligaške utakmice Vensanu Kompaniju služiti da ekipu što bolje našpanuje za završnu fazu Lige šampiona, da testira određene taktičke varijante, te da s vremena na vreme i zarotira tim, odmori najvažnije igrače. To će sada, za razliku od protekle sezone, biti kud i kamo lakše, jer Bajern je tokom leta od važnijih prvotimaca izgubio samo Leona Gorecku (eventualno Rafaela Gereira), a stigli su pomenuti Saibari i Natanijel Braun. Mlađani Senegalac Bara Sapoko Endiaj neočekivano brzo se nametnuo i već ga najavljuju kao nekoga ko bi u potpunosti mogao da popuni prazninu nastalu Goreckinim odlaskom.

Ismail Saibari, uvereni su mnogi stručnjaci, tačno je ono što je Kompaniju bilo potrebno - svestrani kreativni ofanzivac koji može da uskoči i umesto Majkla Olisea, i umesto Luisa Dijaza, i umesto Harija Kejna. Njegovo prirodno mesto je iza centarfora, tamo gde je kao starter viđen Džamal Musijala (planirano je da najčešće s njim deli minutažu), ali usled određenih psiholoških problema, 23-godišnji reprezentativac Nemačke neće biti u kombinaciji za tim na startu sezone. Bilo je za očekivati da Kompani na mesto ‘desetke’ gurne upravo Saibarija, eventualno Toma Bišofa, no on je u meču Superkupa pre sedam dana na Vestfalenu pribegao još jednom čudnovatom eksperimentu - iza Kejna zaigrao je Natanijel Braun?! I veoma dobro se pokazao, čak postigao pogodak...

Ovo samo pokazuje da će šampion u predstojećoj sezoni biti za još 20 ili 30 odsto fluidniji, fleksibilniji, teži za ‘čitanje’.

Što se ambijenta u klubu tiče, on jeste bio pomalo narušen s ona dva Musijaliina pada u razmaku od tri dana, međutim slavlje u Dortmundu i prvi trofej, odnosno uveravanje lekara da će popularni Bambi bez opasnosti po zdravlje moći da nastavi karijeru, vratili su osmehe na lice u Zebener štrase.