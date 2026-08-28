A sad bundes-delikates, fudbal za dušu

Vreme čitanja: 12min | pet. 28.08.26. | 11:31
Imajući u vidu po kojim principima tvrdoglavo funkcioniše i ne odstupa, koliko poštuje navijače, nemački fudbal se u neku ruku nalazi na braniku pomalo zaboravljenih vrednosti igre, koja se kontinuirano i sistematski udaljava od suštine sporta i običnog navijača
Krenuli Englezi, krenuli Italijani, Španci i Francuzi, došlo vreme i za deliciju: vraća se bundes-fudbal, edicija 64. Novu sezonu u Nemačkoj otvorile su utakmice prve runde DFB kupa i zanimljiv okršaj za trofej Franca Bekenbauera proteklog vikenda (Bajern slavio protiv Dortmunda sa 2:1), a večeras nas čeka ligaška premijera na Alijanc areni, gde recordmeister Bajern dočekuje Štutgart (20.30).
Možda nećete videti najkvalitetniji fudbal i najveće zvezde; njih taktičko nadmudrivanje ne zanima, na taktiziranje gledaju kao na jeres; međutim na jedno možete da računate - spektakl neće izostati. Od Minhena do Hamburga; od moćnog Bajerna do malenog Elverzberga; od vikenda do vikenda; i tako sve do kraja maja iduće godine. Bundesliga kao i svake sezone donosi ono što je bit fudbala: čistu emociju, pune stadione, jedinstvenu navijačku kulturu.
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Pored iščekivanja da lopta krene sa centra večeras u Minhenu, nemačka javnost iščekuje da vidi i kako će konkretno, na delu, izgledati masovna akcija navijača započeta pre nekoliko dana potpisivanjem peticije za trajno ukidanje VAR tehnologije. Najavljeni su protesti na svim stadionima, pa ostaje da se vidi kako će sve to izgledati.
“VAR oduzima radost fudbala i uništava najemotivniji trenutak igre”, bilo je ispisano na jednom od transparenata u Dortmundu tokom utakmice Superkupa.
Da se ovako nešto dogodilo u Engleskoj, Španiji ili Italiji, niti bi se podigla ozbiljna medijska galama, niti bi postojala ozbiljna šansa za uspeh apela. Ali kako nemački fudbal ima veliku i snažnu istoriju navijačkog aktivizma niko sa sigurnošću ne sme da tvrdi kako će se ova akcija završiti.
Podsećanja radi, pre samo tri godine, navijači su jedinstvenim stavom i prekidanjem utakmica (ubacivali teniske loptice na teren) uspeli da sruše gotovo potpisan sporazum DFL-a (Deutsche Fußball Liga) i privatnog investitora vredan MILIJARDU EVRA. Nesuđeni privatni partner imao je ideju da uloži u unapređenje digitalnog marketinga s konačnim ciljem povećanja vrednosti prava na prenos utakmica Bundeslige izvan Nemačke, da bi navijači spustili rampu, opravdano uplašeni kako bi jedan od proizvoda te saradnje mogao da utiče na aspekte igre poput tradicionalnog vremena početka mečeva, ili čak pomeranje dana odigravanja; naravno, sve kako bi se izašlo u susret stranim tržištima, a na uštrb publike koja dolazi na stadione.
Uvidevši da DFL gubi bitku, na stranu navijača stao je sindikat fudbalera, potom sudije, zapretivši štrajkom. Tako je cela priča pala u vodu...
“Ponosni što smo odbranili fudbal. Još jednom”, naslovljeno je tada bilo zajedničko saopštenje svih navijačkih grupa prve i druge lige.
Imajući u vidu po kojim principima tvrdoglavo funkcioniše i ne odstupa (tržišna ekonomija, samoodrživ sistem, bez upliva sumnjivog kapitala), koliko poštuje navijače (sezonska ulaznica za utakmice Bajerna iznosi 180 evra - značajno manje od sezonske za Elče, a čak četiri puta manje od godišnje karte za Koventri) i kakvom proizvodu teži (godinama unazad Bundesliga je najefikasnija, mnogi će reći i najatraktivnija za gledanje), nemački fudbal se zaista u neku ruku nalazi na braniku starih, pomalo zaboravljenih vrednosti igre koja se kontinuirano i sistematski otuđuje, udaljava od suštine sporta i običnog navijača. U vreme kad veliki fudbalski svet govori isključivo jezikom investicija, brendova i tržišta, Bundesliga ostaje verna jeziku pripadnosti: kulturni značaj i tradicija ispred industrijalizacije. Otuda i ovosezonski bundesligaški moto: fudbal nije veliki kad je najskuplji, nego kad je najbliži ljudima kojima pripada.
Ako govorimo o manjkavostima, svakako najveća što se vezuje za Bundesligu jeste izvesnost po pitanju borbe za titulu. Mada u ovom veku ni Engleska, ni Španija, ni Italija nisu imale veći broj različitih šampiona, teško je pobiti zamerke na račun kompetitivnosti, posebno u poslednjih petnaestak godina, tokom kojih je Bajern daleko odskočio u odnosu na konkurenciju.
Ipak, sve osim nadmetanja za tron u Nemačkoj potpuno je otvoreno. Od utrkivanja za TOP 4 i Ligu šampiona, do borbe za opstanak, u kojoj se gotovo redovno nađu velikani poput Hamburgera, Šalkea, Kelna, Borusije Menhengladbah... Nema zaštićenih, privilegovanih. Prošlosezonski povratak HSV-a oplemenio je Bundesligu, da bi proletos na tom planu poradio i Šalke. Tako sada sa liste svih šampiona bundesligaši nisu samo Minhen 1860, Volfzburg, Ajntraht Braunšvajg i Nirnberg.
Ono čega sigurno neće manjkati ni ove sezone u nemačkoj eliti jesu nadolazeće superzvezde. U poslednjih desetak meseci uživali smo u partijama Jana Diomandea, Johana Manzambija, Bazumane Turea, Saida El Male, Karima Kulibalija... Svi osim El Male završili su po Evropi, u astronomskim transferima, no čini se da je stigla nova tura još atraktivnijih talenata. Biće dovoljno za ovu priliku skrenuti pažnju na Dortmundov tandem grčkih bisera Konstantinos Karecas – Janis Konstantelijas, na 17-godišnjeg Natana de Kata i Adama Dagima iz Hofenhajma, pa na Afonsa Moreiru i Keneta Ajhorna iz Leverkuzena, na Ismaela Saibarija, novog superstara minhenskog Bajerna...
Zameriće mnogi bundesligašima što su olako pristali na status razvojnih klubova (maltene svi osim Bajerna), što su neka vrsta ’švedskog stola’ za premijerligaše, ili što se ne batrgaju bogzna kako snažno dok ih Bavarci ’čerupaju’, ali to je u današnjem fudbalu cena domaćinskog poslovanja. Nijedan nemački klub nije u minusu, troši samo koliko zaradi, stadion je ispunjen do poslednjeg mesta, a navijač zadovoljan. Bundesliga ili Cvajta – potpuno je nevažno.
Kako smo već konstatovali, Bajern nema pravu konkurenciju i gotovo svi analitičari u Nemačkoj slažu se da će ligaške utakmice Vensanu Kompaniju služiti da ekipu što bolje našpanuje za završnu fazu Lige šampiona, da testira određene taktičke varijante, te da s vremena na vreme i zarotira tim, odmori najvažnije igrače. To će sada, za razliku od protekle sezone, biti kud i kamo lakše, jer Bajern je tokom leta od važnijih prvotimaca izgubio samo Leona Gorecku (eventualno Rafaela Gereira), a stigli su pomenuti Saibari i Natanijel Braun. Mlađani Senegalac Bara Sapoko Endiaj neočekivano brzo se nametnuo i već ga najavljuju kao nekoga ko bi u potpunosti mogao da popuni prazninu nastalu Goreckinim odlaskom.
Ismail Saibari, uvereni su mnogi stručnjaci, tačno je ono što je Kompaniju bilo potrebno - svestrani kreativni ofanzivac koji može da uskoči i umesto Majkla Olisea, i umesto Luisa Dijaza, i umesto Harija Kejna. Njegovo prirodno mesto je iza centarfora, tamo gde je kao starter viđen Džamal Musijala (planirano je da najčešće s njim deli minutažu), ali usled određenih psiholoških problema, 23-godišnji reprezentativac Nemačke neće biti u kombinaciji za tim na startu sezone. Bilo je za očekivati da Kompani na mesto ‘desetke’ gurne upravo Saibarija, eventualno Toma Bišofa, no on je u meču Superkupa pre sedam dana na Vestfalenu pribegao još jednom čudnovatom eksperimentu - iza Kejna zaigrao je Natanijel Braun?! I veoma dobro se pokazao, čak postigao pogodak...
Ovo samo pokazuje da će šampion u predstojećoj sezoni biti za još 20 ili 30 odsto fluidniji, fleksibilniji, teži za ‘čitanje’.
Što se ambijenta u klubu tiče, on jeste bio pomalo narušen s ona dva Musijaliina pada u razmaku od tri dana, međutim slavlje u Dortmundu i prvi trofej, odnosno uveravanje lekara da će popularni Bambi bez opasnosti po zdravlje moći da nastavi karijeru, vratili su osmehe na lice u Zebener štrase.
Na papiru najveći Bajernovi izazivači su Borusija Dortmund, Štutgart, Bajer Leverkuzen i RB Lajpcig, pa ipak, ako ćemo realno i ‘terenski’, pitanje je samo kako će ova četvorka da se poređa iza, ko će koliko uspeti da se približi Bavarcima, ili da budemo najprecizniji - ko će da ‘izvisi’ za Ligu šampiona.
Proletos je podbacio Bajer, zbog čega je Kasper Hjulman morao da ode. Verkself nije pogodio s dva poslednja trenera od odlaska Ćabija Alonsa (pre Hjulmana kratko je bio Erik ten Hag), pa je Fernando Karo iz fioke izvadio stari recept: za kormilo je ponovo došao Španac. Karles Martinez se školovao u Barseloninoj La Masiji, dokazivao prethodne četiri godine u Tuluzu i - dobio šansu. Njegov prevashodni cilj biće da vrati Leverkuzen u Ligu šampiona, a potom i da pokuša da bude kost u grlu večitog šampiona.
Materijal ima sasvim solidan. Od startera izgubio je samo iskusnog Aleksa Grimalda (kao zamena stigao Migel Gutijerez iz Napolija), dok je roster značajno proširen kupovinom brzonogog Portugalca Afonsa Moreire iz Liona, Fakunda Medine iz Marselja i najtalentovanijeg Nemca iz ‘klase 2009’ - Keneta Ajhorna. Očekuje se do kraja prelaznog roka još i povratak Muse Dijabija sa Bliskog istoka...
Borusija iz Dortmunda završila je druga prošle sezone. Zaostatak za Bajernom jeste bio veliki (16 bodova), međutim ekipa je pod Nikom Kovačem postala pragmatičnija. Promena gotovo identitetska, sa samo 34 primljena gola Borusijina odbrana bila je najbolja u ligi?! Ali, ali, ali... Nezadovoljstvo navijača osetilo se u vazduhu. Nedostajao je spektakl na koji je Vestfalen navikao. Svi u klubu svesni su da će tu komponentu teško dobiti s hrvatskim stručnjakom, a ipak su ga ostavili na klupi. I to je sasvim ispravno. Unapredio je tim, učinio ga takmičarskijim, stabilnijim - zaslužio je makar da pokuša da i sebe (trenerski) nadogradi.
A da će imati čime - imaće. Sirovina prvoklasna. Dolaskom Nilsa Ole Buka u sportski sektor, Milioneri su napravili zaokret, vratili se starom načinu poslovanja (kupovini najtalentovanijih evropskih igrača, uglavnom tinejdžera) i ovog leta ugrabili (najmanje) tri prava bisera. Pomenuti Grci Karecas i Konstantelijas već su nagovestili da bi mogli da zalude fudbalsku planetu, a i gorostasni štoper Joan Gadu natuknuo je ozbiljan potencijal.
Treba obratiti pažnju i na 18-godišnje Samuelea Inasija, Džastina Lermu, Kauana Pratesa... Svi bi trebalo da dobiju šansu.
RB Lajpcig s novim trenerom Martinom Demikelisom biće jedna od najvećih nepoznanica. To definitivno nije samo kozmetička promena. Argentinac ima iskustvo rada u Nemačkoj, ali samo u mlađim kategorijama Bajerna, i što je najčudnije - ne dolazi iz Red Bulovog trenerskog sistema.
Lajpcig godinama unazad ima prepoznatljiv poslovno-vizuelni identitet: intenzitet, visoki presing, mladi igrači, vertikalna igra, stalna potraga za novim talentima. Od Demikelisa se ne očekuje da samo nastavi da sledi taj model, nego i da ga podigne na viši nivo.
Nimalo lak zadatak, pogotovo ako se zna da su Saksonci ostali bez svog ponajboljeg igrača Jana Diomandea. Doduše, kasa je do vrha puna i u preostala tri dana prelaznog roka treba očekivati još nekoliko pojačanja.
(1,25) BAJERN MINHEN (6,80) ŠTUTGART (10,0)
Što se Štutgarta tiče, on više nije senzacija. Sebastijan Henes na terenu i uprava na tržištu izgradili su stabilan klub, s timom dostojnim petostrukog šampiona Nemačke. Švabe više ne zavise od jedne generacije igrača. Uspešno trguju, prodaju najbolje, kupuju, i - napreduju.
Zanimljivo, ovog leta nijedan jedini važan šraf od onih što su učestvovali u osvajanju četvrtog mesta prošle sezone nije napustio Nekar stadion. A otkupljen je Bilal El Hanus, doveden jedan od najboljih mladih napadača Bundeslige - Dženan Pejčinović, vezni red pojačan Grišom Premelom, bočne pozicije 20-godišnjim Slovakom Leom Sauerom, za kog je Fajenordu plaćeno čak 15.000.000 evra.
Sve pozicije veoma su dobro pokrivene, Henes ima gotovo dva tima jednakog kvaliteta na raspolaganju i s pravom veruje u novi iskorak. Pre svega u Ligi šampiona...
S povratnikom na klupu - Adijem Hiterom, Ajntraht bi ponovo trebalo da konkuriše za gornji deo tabele. Nije Markus Kreše duboko zavlačio ruku u kasu, pride je prodao Natanijela Brauna, međutim to je dosta dobro popunjen roster u koji uskaču momci dovedeni pre šest meseci - godinu dana, a koji su bili na ‘aklimatizaciji’ u drugom timu, ili su dosad uglavnom grejali klupu.
Verovatno većina vas nije čula za Junesa Ebnutaliba, Ajuba Amajmunija, Elijasa Bauma, Keitu Kosugija. Ipak, budite uvereni - biće ih pun Mozzartov transfer-blog možda već na zimu...
Hofenhajm je sa talentovanim Austrijancem Kristijanom Ilcerom na klupi podigao lestvicu, za bod ostao bez Lige šampiona, i sada mnogi s pravom puno očekuju. Prodaja Bazumane Turea u Njukasl za 50.000.000 evra omogućila je dovođenje jednog od najvećih evropskih talenata - Natana De Kata (17), ali i Danca Adama Dagima iz Salcburga, pa Matsa Rotsa iz Tventea, Kajeta Lenca iz Bohuma. Niko od njih nema više od 20 godina. Ukupan trošak: 54.000.000! Reklo bi se da ćemo imati koga da pratimo i šta da vidimo u Zinshajmu.
KO ĆE DA OSVOJI BUNDESLIGU?
Bajern Minhen – 1,15
Borusija Dortmund – 12,0
RB Lajpcig – 15,0
Bajer Leverkuzen – 17,0
Štutgart – 70,0
U borbi za evropska mesta treba očekivati i Frajburg, proletos finalistu Lige Evrope, eventualno Majnc, Hamburger...
HSV je sjajan primer kako se podiže posrnuli gigant. Ozbiljna uprava na čelu sa šefom sportskog sektora Klausom Kostom i mladim stručnjakom Merlinom Polcinom radi temeljno i ne mašta o povratku na staze stare slave kroz godinu, dve, tri.
”Ovo je dugoročan proces, kao kada čovek posle neke teške povrede ponovo uči da hoda”, izjavio je prošle godine Kosta, slikovito predstavivši u kakvoj je zapravo poziciji nekadašnji prvak Evrope.
Hamburger je prošle godine relativno lako opstao i sada navijači očekuju korak više - gornju polovinu tabele. Otišao je stub odbrane Luka Vušković, postoji opasnost da se ne postigne dogovor s Arsenalom oko otkupa Fabija Vijere, prvog kreativca, ali imena novajlija poput Alberta Grenbeka, danskog reprezentativca, Terema Mofija i Patsona Dake, iskusnog defanzivca Sebastijana Bornaua, trebalo bi da garantuju minimum sigurno preživljavanje, daleko od opasne zone.
Majnc će se i ove sezone u velikoj meri oslanjati na nemačke reprezentativce Nadiema Amirija i Paula Nebela (U21). Mladom Poljaku Kasperu Potulskom (18) biće povereno komandovanje odbranom, koju je pojačao iskusni Štefan Poš, dok će Japanac Kaišu Sano (25), momak od 50.000.000 evra, davati ritam igri na sredini terena - naravno pod uslovom da u samom finišu prelaznog roka ne završi u RB Lajpcigu ili Premijer ligi.
Bundesliga je prava Meka za Japance i Frajburg to vešto koristi. Nekada su imali Ritsua Doana, a sada su se Juitu Suzukiju pridružili Keisuke Goto iz Anderlehta (10.000.000), Rihito Jamamoto iz Sint Trojdena (7.000.000) i čuvar mreže Mio Bakhaus iz Verdera (12.000.000). Buđelar je nabrekao (samo od Manzambija i Rela leglo je 85.000.000; očekuje se da ode i prvi golman Noa Atubolu, čime će zarada otići na preko 100.000.000), ambijent na Evropa parku sjajan, ekipa u dobroj meri ostala na okupu (Matanović, Linhart, Ginter, Grifo, Beste, Troj, Egeštajn). Sve govori da bi četa Julijana Šustera trebalo da ima još jednu uspešnu godinu...
Menhengladbah, Augzburg i Verder po kadru ne bi trebalo da brinu za opstanak, što se ne može reći za novajlije Paderborn, Elverzberg i Šalke, pa ni za Union Berlin, koji se nije naročito pojačao, a ostao je bez stubova odbrane - Dijega Leiša i Danilja Duhija.
Preostaje još Keln, verovatno najveća nepoznanica. Jarčevi su se opkladili na neke mlade igrače iz premijerligaških klubova, bez iskustva (Rejgan Heski, Džamaj Simpson Puzi, Miki Mur); bez iskustva je i trener Rene Vagner. Kada se tome doda da je prodat jedan od najboljih igrača - Jakub Kaminski (otišao u Benfiku za 17.000.000), odnosno da u najavi nema novih pojačanja... Zaista ne obećava. Sve oči na Mingersdorferu biće uprte u Saida El Malu, kog je želelo pola Evrope. Nije ga Keln pustio ni za 50.000.000 evra i sada od njega očekuje čuda kako bi idućeg leta mogao da potražuje još više.
Ozbiljan pritisak nabačen je na pleća ovog 20-godišnjaka, koji je pride poneo kultnu ‘desetku’ klupskih legendi Volfganga Overta, Pjera Litbarskog i Lukasa Podolskog. Pa ako sve to El Mala izgura i zadrži Keln dalje od crvene zone, biće to signal da od njega zaista može da bude nešto veliko.
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BUNDESLIGA – 1. KOLO
Petak
20.30: (1,22) Bajern (7,35) Štutgart (10,0)
Subota
15.30: (5,00) Elverzberg (4,50) Bajer Leverkuzen (1,60)
15.30: (2,95) Keln (3,50) Hofenhajm (2,35)
15.30: (1,70) Majnc (4,10) Paderborn (4,80)
15.30: (1,57) RB Lajpcig (4,10) Borusija Menhengladbah (4,80)
15.30: (2,65) Union Berlin (3,25) Ajntraht Frankfurt (2,75)
18.30: (1,33) Borusija Dortmund (5,50) Hamburger (8,50)
Nedelja
15.30: (2,05) Frajburg (3,45) Verder (3,60)
17.30: (2,25) Augzburg (3,45) Šalke (3,15)
***Kvote su podložne promenama