Tandem iz IMT-a radio udarnički: Cojić i Mitić za tri dana odigrali isto toliko prvenstvenih mečeva

Dogodilo se da proteklog vikenda Cojić i Mitić zbog fudbalskih obaveza nisu imali vremena za predah, za odlazak na izlet, na piće sa drugovima... Ne, njihov izlazak odnosio se isključivo na fudbalski teren. Elem, pomenuti tandem za tri dana odigrao je isto toliko prvenstvenih mečeva! I u ta 72 sata zabeležili su dve pobede i pretrpeli jedan poraz.

Sve je počelo utakmicom Ušće Novi Beograd – Bežanija (1:0), kojom je otvoreno novo prvenstvo Srpske lige „Beograd“. Tadija i Aleksa bili su u sastavu filijale IMT-a i dali su doprinos u osvajanju tri boda.

Samo dan kasnije Cojić i Mitić su se stavili na raspolaganje Zoranu Popoviću, treneru IMT-a, za utakmicu u kojoj je superligaš iz Novog Beograda bio poražen od Radničkog 1923 iz Kragujevca (1:2) u okviru šestog kola Mozzart Bet Superlige.

Došla je i nedelja, a za tandem nije bilo odmora. Stigle su nove obaveze. Tada su Tadija Cojić i Aleksa Mitić obukli dres omladinske ekipe Traktorista i bili učesnici u pobedi nad vršnjacima iz TSC-a u borbi za bodove u Omladinskoj ligi Srbije. Štaviše, Cojić je u 91. minutu bio strelac pogotka za konačnih 4:2.

Aleksa Mitić, koji će uskoro da proslavi sedamnaesti rođendan, 19. oktobra prethodne godine postao je najmlađi strelac Mozzart Bet Superlige. Kada je postigao gol na Stadionu „Rajko Mitić“ u porazu od Crvene zvezde (1:5), talentovani fudbaler imao je svega 16 godina i 19 dana. Prethodni, deset godina star rekord bio je u vlasništvu Dušana Vlahovića, koji je u trenutku tog ostvarenja imao 16 godina i dva meseca.

Tadija Cojić je u ovoj sezoni bio strelac gola u pobedi nad Zemunom, kada je u finišu meča postavio konačnih 4:0.