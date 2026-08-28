Nove opcije za Ratkova: Sevilja dala konkretan predlog, u igri i Liga 1
Vreme čitanja: 2min | pet. 28.08.26. | 11:18
Srpski napadač bira
Boravak Petra Ratkova u Laciju mogao bi da se završi posle samo devet utakmica i tek nešto više od 240 minuta na terenu. Bar trenutno, jer iako nije igrao mnogo u ovoj kalendarskoj godini, mladi centarfor i dalje privlači veliku pažnju klubova širom Evrope.
Pošto je odbio Crvenu zvezdu i moskovski Dinamo, potencijalni reprezentativac Srbije sada je meta klubova iz Primere i Lige 1. Tačnije, žele ga Sevilja, o čemu se već pisalo, i Tuluz. Velikan iz Andaluzije je, prema informacijama transfer insajdera sa Apenina, sada poslao konkretnu ponudu u vidu pozajmice za koju će platiti milion evra. Tuluz zasad samo prati situaciju, odnosno nema detalja o tome da li je već bilo kontakta i o kojem vidu transfera bi se uopšte razmišljalo.
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Ratkov se nije naigrao kod Mauricija Sarija u prošloj polusezoni, a kod Đenara Gatuza je u zvanična dva meča dobio 19 minuta tokom šokantne eliminacije na startu domaćeg kupa od niželigaša Mantove. Sve je to premalo za napadača koji je zimus doveden iz Salcburga za čak 13.000.000 evra. Njemu su potrebni minuti na terenu, u dresu Nebeskoplavih ih verovatno neće dobiti (mnogo), pa je selidba na drugu adresu, makar privremeno realna opcija.
Sevilja je nakon užasne prošle sezone novu kampanju započela sa dve pobede i pet postignutih golova, dok je Tuluz na otvaranju sezone poražen na svom terenu od Liona (0:2) i ekipi je potrebna dodatna opcija u napadu.
Ratkov je prošao omladinske kategorije TSC-a, za koji je i debitovao u seniorskom fudbalu, da bi na leto 2023. godine bio prodat Salcburgu za 7.000.000 evra. Prošle zime se Lacio ozbiljno otvorio za njega, ali ta saradnja zasad nije urodila plodom.