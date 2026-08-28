Nove opcije za Ratkova: Sevilja dala konkretan predlog, u igri i Liga 1

Boravak Petra Ratkova u Laciju mogao bi da se završi posle samo devet utakmica i tek nešto više od 240 minuta na terenu. Bar trenutno, jer iako nije igrao mnogo u ovoj kalendarskoj godini, mladi centarfor i dalje privlači veliku pažnju klubova širom Evrope.

Pošto je odbio Crvenu zvezdu i moskovski Dinamo, potencijalni reprezentativac Srbije sada je meta klubova iz Primere i Lige 1. Tačnije, žele ga Sevilja, o čemu se već pisalo, i Tuluz. Velikan iz Andaluzije je, prema informacijama transfer insajdera sa Apenina, sada poslao konkretnu ponudu u vidu pozajmice za koju će platiti milion evra. Tuluz zasad samo prati situaciju, odnosno nema detalja o tome da li je već bilo kontakta i o kojem vidu transfera bi se uopšte razmišljalo.