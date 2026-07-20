PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): Kecu na Sporting ne može da se odoli
Vreme čitanja: 1min | pon. 20.07.26. | 11:19
Pročitajte nekoliko predloga za 20. jul...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana, i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
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Razmišljamo logično, pa kartu bacamo na Sporting, jer ne zaboravljamo da je Strazbur ovog meseca promenio trenera, potpuno svesni da Hugo Oliveira još uvek nije uspeo da upozna svoj novi tim, i da će ova utakmica biti njegov stvarni poligon na kom će saznati s čim raspolaže. Uz to, Sporting se kotira kao jako efikasan tim, o čemu svedoči i njihova nedavna prijateljska pobeda, pri konačnih 4:1 na meču sa Seltikom. Ipak, mi ne preterujemo, pa idemo na čistog keca, a vi ako hoćete, možete da odigrate i čist 3+ tip koji trenutno nosi kvotu 1,45, ili čak kombinaciju 1&3+, uz koeficijent 1,92.
Konačan ishod
Malme ulazi u ovaj meč nakon tri uzastopne pobede, uključujući i ubedljiv trijumf od 4:0 nad Geteborgom. Na šest utakmica u poslednjih sedam kola popularnog Alsvenskana na mečevima ovog tima palo je tri ili više golova. Kalmar u meč ulazi nakon poraza od 2:0 protiv Hamarbija, ali su početkom jula ostvarili pobedu od 3:0 nad Ergriteom. Znamo mi da rizik uvek postoji, ali procenjujemo da je dvojka ostvarivija od ma kog drugog ishoda. Ako vam se to ne dopadne, realno je da se na ovom meču kao zamenska opcija odigra 3+ tip koji u ovom momentu nosi kvotu 1,60.
Konačan ishod
Ako vam kažemo da je Ergrite na najnižim granama, da se ukopao na 15 mestu, i da je do sada tim sa najgorom odbranom koja je primila 31 gol, onda vam je potpuno jasno zbog čega je Jurgorden favorit, i zbog čega svesno negiramo istoriju para koja najsvežije sećanje na meč ovih timova datira još u 2013. godinu. Najbitnije je da je Ergrite na poslednjih sedam susreta u švedskom šampionatu primio najmanje po dva pogotka. Dakle, možete da kombinujete, što i činimo uz tip koji deluje i više nego realno, budući da je Jurgorden peti na tabeli i igra sasvim solidno.
Mozzart kombinazzije
Na sedam od poslednjih osam Čikserede u ovom takmičenju palo je najviše do dva pogotka (UG 0-2). E, sad treba imati na umu i da su domaći u elitu kvalifikovani kao šampioni drugog ranga rumunskog fudbala, i da će im ovaj meč biti jako bitan da se u startu probiju i pokažu da nisu došli da statiraju u za njih jako bitnoj sezoni. Zbog svega toga, ovo će za sve biti meč ne sa jednom, već sa dve nepoznate, pa smo se odlučili za tip na golove. Moglo bi ovde da bude golova, pa smo odlučili da predložimo jedan sasvim umeren tip, uz kvotu koja može da se tretira kao solidna.
Ukupno golova
S obzirom da Sepsi stiže iz drugog ranga, a da je Rapid ipak domaćin, odnosno tim koji je prošlu sezonu okončao u gornjem delu tabele, jasno je da je tip na njihovu pobedu na mestu sa stanovišta suve logike. Međutim, pošto znamo i da je ova ekipa dva puta remizirala, i po jednom slavila i gubila na pripremama, onda baš i ne smemo da se kunemo u njih, jer se sećamo i njihovog pada forme na kraju prošle sezone. Zato smatramo da je ovaj tip u prvom kolu rizičan, jer se timovi još uvek uigravaju.
Konačan ishod
Armejce čeka gostovanje azerbejdžanskom Karabagu u kvalifikacijama za Ligu Evrope, što zna i Ratko Dostanić, trener Slavije. Moguće je da će zbog toga Hristo Janev izaći večeras na prvenstvenu premijeru sa sastavom koji će se čuvati za Evropu. Kako bilo, CSKA se izuzetno pojačao pred ovu sezonu, tako da za tim konkurišu reprezentativac Obale Slonovače Žan-Filip Gbamen i nekadašnji reprezentativac Italije i igrač Intera, Stefano Sensi. Zato ipak idemo na dvojku.
Konačan ishod
Ilves je u seriji od 11 trijumfa nad ovim rivalom, a pritom je na poslednjih četiri uspeo da sačuva mrežu. U poslednja pet kola, na četiri utakmice Ilvesa palo je tri ili više golova, uz dodatnu GG igru. E, ali TPS sada ima šest bodova više od gostujućeg tima, pa ćemo po zakonima logike odigrati rizičan tip na keca, jer smo uvereni da jednom mota doći dan kada će se nit tradicije prekinuti. Dakle, tipujemo na TPS, mada su kvote i za keca i za dvojku gotovo u egalu.
Konačan ishod
Marijeham je gubio i na poluvremenu i na kraju susreta u poslednja četiri kola finskog šampionata, a u seriji je od osam poraza. Lahti je sačuvao mrežu na šest od poslednjih osam gostovanja ovom rivalu, u svim takmičenjima. Igramo na dvojku, jer fenjeraša svako dobija ove sezone kako hoće, i kada mu se prohte.
Konačan ishod