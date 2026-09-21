Marlon (Kujaba)
Marlon (Kujaba)
Novinar M. Milić

PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): Nasukavanje Nautičara

Vreme čitanja: 1min | pon. 21.09.26. | 11:27

Pročitajte nekoliko predloga za 21. septembar...

NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.

Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?

Izabrane vesti

Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...

Fiksevi dana
ITALIJA 3 B | 20:30
Spezia - Vis Pesaro
ID: 9969641

Ovo bi trebalo da bude sigurica dana jer je Specija prva na tabeli B grupe Serije C, sa četiri pobede i jednim remijem u prvih pet kola. Gostujuća ekipa je na samom dnu sa jednim jedinim bodom. Naravno, kvota na keca je premala, ali na 1&3+ je solidna, a na DP 1-1 odlična. Ako domaćin povede sa dva gola razlike možete da se opustite uz Mozzart RELAX.

Mozzart kombinazzije

Tip: 1&3+ (1.6)
Fiksevi dana
RUMUNIJA 1 | 20:00
Petrolul - Csikszereda
ID: 9969033

I jedni i drugi su prošlu sezonu okončali u grupi koja se borila za opstanak, s tim da je klub koji je bio debitant u eliti osvojio osam bodova više nego Petrolul, koji je srećno izbegao doigravanje. Sada je situacija drugačija - gost ima bod, dok je rival u vrhu i favorit je u susretu koji se nalazi u Mozzart RELAX ponudi.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.57)
Fiksevi dana
BRAZIL 2 | 00:30
Criciuma - Operario PR
ID: 9969726

U pitanju je nezgodan par. Krisjuma je malo bolje plasirana, ali u poslednje vreme ne može da se pohvali rezultatima - u minulih šest kola osvojila je četiri boda. S druge strane, protivnik je u istom periodu imao učinak od dve pobede, tri remija i jednog poraza. Gađajte 0-2.

Ukupno golova

Tip: 0-2 (1.62)
Fiksevi dana
SRBIJA 2 MozzartBet Prva Liga | 20:00
Spartak Subotica - Vozdovac
ID: 9976895

Mozzart RELAX vam omogućava da i na ovoj utakmici brže dođete do odabranog predloga. Subotičani su bolje plasirani i pripada im uloga favorita iako su u prethodnom kolu izgubili u Smederevu, dok je Voždovac kao domaćin savladao Jedinstvo. Na njihovim međusobnim okršajima obično nema puno pogodaka.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.75)
Vredi probati
ITALIJA 3 A | 20:30
Dolomiti Bellunesi - Lumezzane
ID: 9972916

Dolomiti su među ekipama A grupe Serije C koje u šesto kolo ulaze bez poraza, a bili bi bolje plasirani da nemaju tri remija. Posle dva meča bez pogodaka sada su u prilici da zabeleže novi trijumf pošto je Lumecane od kraja januara ostvario samo jednu pobedu na gostovanjima. Mozzart RELAX vam i na ovom duelu pomaže da brže zaokružite tip.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.15)
Vredi probati
ITALIJA 3 B | 20:30
Pianese - Sambenedettese
ID: 9969632

Kakav derbi začelja tabele! Pjaneze je osvojio dva boda, a Sambenedeteze tek jedan. Kako stvari trenutno stoje domaći neće imati mnogo prilika da se osećaju kao favoriti, pa makar i blagi. Usudićemo se da im poklonimo poverenje, ali ukoliko sumnjate u keca odaberite 0-2 gola.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.3)
Vredi probati
BRAZIL 2 | 02:30
Cuiaba - Nautico
ID: 9969742

Rivali su u sličnim formama, te nas nijedan ishod ne bi iznenadio. Kujaba je na svom terenu veoma sklona remijima - ima ih sedam - i teško gubi, zbog čega u startu otpisujemo dvojku. Nautičari na strani takođe vole podele bodova, međutim, ipak ćemo da vam savetujemo keca.

Konačan ishod

Tip: 1 (2.15)
Za izbegavanje
SRBIJA 2 MozzartBet Prva Liga | 18:00
Metalac - Graficar
ID: 9976894

Tradicija njihovih međusobnih okršaja poziva na oprez pošto u poslednjih sedam godina Metalac nije zabeležio takmičarsku pobedu protiv ovog rivala. Grafičar je protiv Bora prekinuo niz od četiri poraza, pa iako su domaći u prethodnom kolu savladali Borac bolje ih obiđite.

Konačan ishod

Tip: 1 (1.95)

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