PREDLOZZI I TIPOVANJA (ponedeljak): Nasukavanje Nautičara

Vreme čitanja: 1min | pon. 21.09.26. | 11:27
Pročitajte nekoliko predloga za 21. septembar...
NAPOMENA: U rubrici PREDLOZZI I TIPOVANJA novinari portala MOZZART Sport iznose svoje mišljenje povodom utakmica koje se igraju tog dana i daju svoje viđenje koji bi ishod mogao da bude postignut na određenim parovima.
Šta vi mislite? Imate li svoje ideje, predloge, fikseve... koje biste podelili s drugima?
Izabrane vesti
Ostavite svoj komentar ispod teksta, i obratite pažnju na MR oznake u listi, jer Mozzart RELAX pruža mogućnost da tip prođe po do sada nigde viđenom scenariju...
Ovo bi trebalo da bude sigurica dana jer je Specija prva na tabeli B grupe Serije C, sa četiri pobede i jednim remijem u prvih pet kola. Gostujuća ekipa je na samom dnu sa jednim jedinim bodom. Naravno, kvota na keca je premala, ali na 1&3+ je solidna, a na DP 1-1 odlična. Ako domaćin povede sa dva gola razlike možete da se opustite uz Mozzart RELAX.
Mozzart kombinazzije
I jedni i drugi su prošlu sezonu okončali u grupi koja se borila za opstanak, s tim da je klub koji je bio debitant u eliti osvojio osam bodova više nego Petrolul, koji je srećno izbegao doigravanje. Sada je situacija drugačija - gost ima bod, dok je rival u vrhu i favorit je u susretu koji se nalazi u Mozzart RELAX ponudi.
Konačan ishod
U pitanju je nezgodan par. Krisjuma je malo bolje plasirana, ali u poslednje vreme ne može da se pohvali rezultatima - u minulih šest kola osvojila je četiri boda. S druge strane, protivnik je u istom periodu imao učinak od dve pobede, tri remija i jednog poraza. Gađajte 0-2.
Ukupno golova
Mozzart RELAX vam omogućava da i na ovoj utakmici brže dođete do odabranog predloga. Subotičani su bolje plasirani i pripada im uloga favorita iako su u prethodnom kolu izgubili u Smederevu, dok je Voždovac kao domaćin savladao Jedinstvo. Na njihovim međusobnim okršajima obično nema puno pogodaka.
Konačan ishod
Dolomiti su među ekipama A grupe Serije C koje u šesto kolo ulaze bez poraza, a bili bi bolje plasirani da nemaju tri remija. Posle dva meča bez pogodaka sada su u prilici da zabeleže novi trijumf pošto je Lumecane od kraja januara ostvario samo jednu pobedu na gostovanjima. Mozzart RELAX vam i na ovom duelu pomaže da brže zaokružite tip.
Konačan ishod
Kakav derbi začelja tabele! Pjaneze je osvojio dva boda, a Sambenedeteze tek jedan. Kako stvari trenutno stoje domaći neće imati mnogo prilika da se osećaju kao favoriti, pa makar i blagi. Usudićemo se da im poklonimo poverenje, ali ukoliko sumnjate u keca odaberite 0-2 gola.
Konačan ishod
Rivali su u sličnim formama, te nas nijedan ishod ne bi iznenadio. Kujaba je na svom terenu veoma sklona remijima - ima ih sedam - i teško gubi, zbog čega u startu otpisujemo dvojku. Nautičari na strani takođe vole podele bodova, međutim, ipak ćemo da vam savetujemo keca.
Konačan ishod
Tradicija njihovih međusobnih okršaja poziva na oprez pošto u poslednjih sedam godina Metalac nije zabeležio takmičarsku pobedu protiv ovog rivala. Grafičar je protiv Bora prekinuo niz od četiri poraza, pa iako su domaći u prethodnom kolu savladali Borac bolje ih obiđite.
Konačan ishod