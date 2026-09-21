Voždovac kao klub iz Eredivizije, Tavaresu se baš igra u Srbiji
Vreme čitanja: 6min | pon. 21.09.26. | 22:01
Zmajevi su pronašli svoj holandsko-karipski ritam i pregazili subotički Spartak – 2:0 (2:0)
Malo smo potcenjivački gledali ka Voždovcu na početku sezone u Mozzart Bet Prvoj ligi. Zasluženo, jer su rezultati bili loši, a pojačanja su vidno kasnila. Međutim, otkad su se Zmajevi okrenuli holandskom tržištu i od kako su Kvinsi Tavares i Ašraf Madi preuzeli ključeve prvog tima, beogradski tim je uzleteo. I sada već zaslužuje da pišemo o njemu kao o jednom od kandidata za plej-of, pošto je u 10. kolu kao gost savladao Spartak iz Subotice sa 2:0 (2:0).
I to u potpunosti zahvaljujući dvojici Holanđana, koji su bili najraspoloženiji za igru na severu Srbije. Rano su slomili otpor Spartaka, jurišom još u uvodnoj fazi meča.
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Voždovac je poveo već u 16. minutu. Madi, koji je ovog leta došao iz Ekscelsiora, želeo je da ubaci loptu sa levog krila. Tražio je Veljka Popovića, ali lopta je zakačila nekoga i promenila smer, dovoljno da zbuni golmana Dimitrija Minića.
Već tri minuta kasnije drugi Holanđanin je duplirao prednost. Kvinsi Tavarse je pobegao Anđelku Pavloviću, dobio je pravovremeni centaršut sa levog krila od Veljka Prodanića i nije mu bilo teško da pogodi mrežu.
Bio je to peti od poslednjih šest mečeva na kojem je doskorašnji krilni napadač takođe Ekscelsiora imao konkretan učinak. Protiv Metalca (1:0) i Jedinstva (1:0) je postigao jedine pogotke, protiv Teleoptika (2:1) za 2:0, a protiv TSC-a (2:3) je asistirao Madiju sa 1:3.
Vidljivo je golim okom koliko se pogotovo 25-godišnjem Tavaresu igra fudbal u Mozzart Bet Prvoj ligi. Jasno je da momak koji vuče poreklo iz Kurasaa vidi dobru priliku da u srpskom fudbalu napravi odličnu statistiku i digne sebi cenu za iskorak u karijeri.
Fenomenalno sarađuje sa Madijem, vidi se da se njih dvojica dobro razumeju još iz prethodnog tima, a biće zanimljivo pratiti Voždovac u nastavku sezone pošto je u finišu prelaznog roka stigao još jedan Holanđanin koji ima i pasoš Kurasaa, Džošua Zimerman. Krilni napadač još nije debitovao za Zmajeve, sada nije bio ni na klupi, ali vrlo brzo bi trebalo da vidimo doskorašnjeg igrača Livingstona na terenu. Sa Zimermanom će svakako trener Dejan Branković dobiti još jednu opciju u napadu.
Nije ove večeri u Subotici Spartak bio potpuno bezopasan. Pokušavao je da se vrati u utakmicu, a najbliži golu je bio u finišu prvog poluvremena. Pretili su Luki Tasiću Nikola Kuveljić iz daljine, pa potom i Aleksa Trajković, Aleksandar Kovačević iz slobodnog udarca... Međutim, nije bilo rešenja za 22-godišnjeg golmana Zmajeva.
Malo je nedostajalo da na startu drugog poluvremena Tavares još jednom postigne pogodak. Dobio je loptu od Madija, driblingom je izbacio dvojicu igrača Spartaka pre nego što je plasirao loptu pored Minića. Golman Golubova je bio savladan, ali sve je lepo ispratio Nikola Motika i na gol-liniji je uspeo da primi loptu, pre nego što je intervenisao i otklonio opasnost.
Ni u poslednjoj trećini meča, kada su Tavares i Madi ostali bez snage pa ih Branković izveo iz igre, Spartak nije uspevao da preuzme kontrolu nad utakmicom. Imao je domaćin posed, ali nije uspeo da stvori neku ozbiljnu šansu. S druge strane, Ognjen Dimitrić i Savo Rašković su pretili Subotičanima i Voždovac je mogao i do ubedljivijeg trijumfa.
No, dobro je Beograđanima i ovako. Došli su do 14. boda i osmog mesta na tabeli, sada im je plej-of zona udaljena samo jedan bod. Tu šestu poziciju, poslednju koja vodi u doigracanje za elitni rang, sada drži upravo Spartak. Ako nastave ovako, a pogotovo ako pomenuti Zimerman bude pojačanje kakvo se očekuje, fudbaleri Voždovca će se definitivno boriti za promociju u Erediviziju. Pardon, Mozzart Bet Superligu...
“Izostali su bodovi, ali stvari koje nam se dešavaju u poslednje vreme nisu normalne. Neke povrede i bolesti, nismo mogli da se adaptiramo. Sa sastavom sa kojim smo imali na raspolaganju borili smo se koliko možemo, ali nismo mogli da se suprotstavimo Voždovcu. Čestitamo protivniku na povredi, a mi se nadamo da ćemo što pre imati sve igrače na raspolaganju”, kazao je trener Spartaka Savo Pavićević posle meča za Arenu sport.
SPARTAK SUBOTICA – VOŽDOVAC 0:2 (0:2)
/Madi 16, Tavares 19/
Stadion: Gradski (Subotica)
Sudija: Nikola Čekičević
Žuti kartoni: Enzo, Kuveljić, Motika (Spartak), Busu, Nedović (Voždovac)
SPARTAK: Minić, Trajković, Bastajić, Petrović (od 46. Čović), A. Kovačević (od 79. Miranović), Kuveljić (od 58. Vasilić), Desnica (od 79. Peić), Motika, V. Kovačević, Enco (od 87. Kampos), Pavlović
VOŽDOVAC: Tasić, Horike, Braunović, Ajdar (od 74. Rašljanin), Busu, Prodanić, Popović, Tavares (od 74. Rašković), Nedović, Madi (od 62. Dimitrić), Mladenović (od 62. Jović)
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MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
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MOZZART BET PRVA LIGA SRBIJE – 10. KOLO
Nedelja
Teleoptik – Borac 1:2 (0:1)
/Jevtović 34, 72 – Jovanović 45+1/
Ponedeljak
TSC - Dubočica 0:0
OFK Vršac – Bor 1919 1:0 (1:0)
/Glavinić 25/
Javor - Proleter 023 4:2 (2:1)
/Maričić 25, Černo Kande 29, Radonjić 58, Saliman 80 - Kovačević 45, Stanković 70/
Jedinstvo Ub - Loznica 2:3 (1:1)
/Krefl 45+2, Vesković 77 - Katanić 42, Krstić 58, Pantić 85/
Metalac - Grafičar 1:0 (0:0)
/Milinković 89/
Napredak - Smederevo 1:4 (1:2)
/Miladinović 24 – Milunović 18, Hadžić 28, Spiridonović 56, 69/
Spartak - Voždovac 0:2 (0:2)
/Madi 16, Tavares 19/