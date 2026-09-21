Voždovac kao klub iz Eredivizije, Tavaresu se baš igra u Srbiji

I to u potpunosti zahvaljujući dvojici Holanđana, koji su bili najraspoloženiji za igru na severu Srbije. Rano su slomili otpor Spartaka, jurišom još u uvodnoj fazi meča.

Malo smo potcenjivački gledali ka Voždovcu na početku sezone u Mozzart Bet Prvoj ligi. Zasluženo, jer su rezultati bili loši, a pojačanja su vidno kasnila. Međutim, otkad su se Zmajevi okrenuli holandskom tržištu i od kako su Kvinsi Tavares i Ašraf Madi preuzeli ključeve prvog tima, beogradski tim je uzleteo. I sada već zaslužuje da pišemo o njemu kao o jednom od kandidata za plej-of, pošto je u 10. kolu kao gost savladao Spartak iz Subotice sa 2:0 (2:0).

Voždovac je poveo već u 16. minutu. Madi, koji je ovog leta došao iz Ekscelsiora, želeo je da ubaci loptu sa levog krila. Tražio je Veljka Popovića, ali lopta je zakačila nekoga i promenila smer, dovoljno da zbuni golmana Dimitrija Minića. Već tri minuta kasnije drugi Holanđanin je duplirao prednost. Kvinsi Tavarse je pobegao Anđelku Pavloviću, dobio je pravovremeni centaršut sa levog krila od Veljka Prodanića i nije mu bilo teško da pogodi mrežu. Bio je to peti od poslednjih šest mečeva na kojem je doskorašnji krilni napadač takođe Ekscelsiora imao konkretan učinak. Protiv Metalca (1:0) i Jedinstva (1:0) je postigao jedine pogotke, protiv Teleoptika (2:1) za 2:0, a protiv TSC-a (2:3) je asistirao Madiju sa 1:3. Vidljivo je golim okom koliko se pogotovo 25-godišnjem Tavaresu igra fudbal u Mozzart Bet Prvoj ligi. Jasno je da momak koji vuče poreklo iz Kurasaa vidi dobru priliku da u srpskom fudbalu napravi odličnu statistiku i digne sebi cenu za iskorak u karijeri. Fenomenalno sarađuje sa Madijem, vidi se da se njih dvojica dobro razumeju još iz prethodnog tima, a biće zanimljivo pratiti Voždovac u nastavku sezone pošto je u finišu prelaznog roka stigao još jedan Holanđanin koji ima i pasoš Kurasaa, Džošua Zimerman. Krilni napadač još nije debitovao za Zmajeve, sada nije bio ni na klupi, ali vrlo brzo bi trebalo da vidimo doskorašnjeg igrača Livingstona na terenu. Sa Zimermanom će svakako trener Dejan Branković dobiti još jednu opciju u napadu.

Nije ove večeri u Subotici Spartak bio potpuno bezopasan. Pokušavao je da se vrati u utakmicu, a najbliži golu je bio u finišu prvog poluvremena. Pretili su Luki Tasiću Nikola Kuveljić iz daljine, pa potom i Aleksa Trajković, Aleksandar Kovačević iz slobodnog udarca... Međutim, nije bilo rešenja za 22-godišnjeg golmana Zmajeva. Malo je nedostajalo da na startu drugog poluvremena Tavares još jednom postigne pogodak. Dobio je loptu od Madija, driblingom je izbacio dvojicu igrača Spartaka pre nego što je plasirao loptu pored Minića. Golman Golubova je bio savladan, ali sve je lepo ispratio Nikola Motika i na gol-liniji je uspeo da primi loptu, pre nego što je intervenisao i otklonio opasnost.