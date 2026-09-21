Paunović može da računa na Aleksu Terzića
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | pon. 21.09.26. | 21:53
Stefan Bukinac takođe uz A tim
Dobra vest dočekala je selektora reprezentacije Srbije Veljka Paunovića danas na okupljanju državnog tima za start Lige nacija: Aleksa Terzić, ipak, nije povređen i stavio se na raspolaganje stručnom štabu.
Štaviše, Terzić je odradio večeras trening sa saigračima, što govori da bi trebalo da bude kandidat za mesto u timu za meč sa Grčkom u četvrtak veče.
Izabrane vesti
Informaciju da je Aleksa Terzić povređen objavio je njegov klub Frozinone, a srpski reprzentativac je zbog toga preskočio poslednju utakmicu u Seriji A protiv Koma.
Ipak, za svaki slučaj, selektor Paunović je iz mlade reprezentacije prekomandovao u A sastav levog beka Jang Bojsa Stefana Bukinca, koji je takođe u Staroj Pazovi odradio trening. Sada su među Orlovima trojica kandidata za poziciju levog bočnog defanzivca za mečeve Lige nacija, jer je tu i debitant Petar Sukačev, fudbaler Vojvodine.
Komentari / Podeli vest
tagovi
Sledeća vest
Uživo
Fudbal
1
X
2
1
X
2