Paunović može da računa na Aleksu Terzića

Dobra vest dočekala je selektora reprezentacije Srbije Veljka Paunovića danas na okupljanju državnog tima za start Lige nacija: Aleksa Terzić, ipak, nije povređen i stavio se na raspolaganje stručnom štabu.

Štaviše, Terzić je odradio večeras trening sa saigračima, što govori da bi trebalo da bude kandidat za mesto u timu za meč sa Grčkom u četvrtak veče.