(©fss)
(©fss)

Paunović može da računa na Aleksu Terzića

Vreme čitanja: 1min | pon. 21.09.26. | 21:53

Stefan Bukinac takođe uz A tim

Dobra vest dočekala je selektora reprezentacije Srbije Veljka Paunovića danas na okupljanju državnog tima za start Lige nacija: Aleksa Terzić, ipak, nije povređen i stavio se na raspolaganje stručnom štabu.

Štaviše, Terzić je odradio večeras trening sa saigračima, što govori da bi trebalo da bude kandidat za mesto u timu za meč sa Grčkom u četvrtak veče.

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Informaciju da je Aleksa Terzić povređen objavio je njegov klub Frozinone, a srpski reprzentativac je zbog toga preskočio poslednju utakmicu u Seriji A protiv Koma.

Ipak, za svaki slučaj, selektor Paunović je iz mlade reprezentacije prekomandovao u A sastav levog beka Jang Bojsa Stefana Bukinca, koji je takođe u Staroj Pazovi odradio trening. Sada su među Orlovima trojica kandidata za poziciju levog bočnog defanzivca za mečeve Lige nacija, jer je tu i debitant Petar Sukačev, fudbaler Vojvodine.

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Veljko PaunovićLiga nacijafudbalska reprezentacija SrbijeAleksa Terzić
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