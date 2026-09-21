Rezzime dana (ponedeljak): Niže lige - više izazova i zarade

ZAOKRUŽENO

PETROLUL - ČIKSEREDA (tip 1, kvota 1,50) – rezultat 2:0

Za razliku od velikog dela evropskih liga, Rumuni su ostavili dve utakmice njihove Superlige za početak ove sedmice. I naravno, naši igrači su to fantastično iskoristili, odigrali keca na Petrolul i prošli kao od šale.

SPECIJA - VIS PEZARO (tip 1, kvota 1,17) – rezultat 3:1

Igrali su ovog ponedeljka italijanski trećeligaši, to jest klubovi iz Serije C, inače veoma popularne kod MOZZARTOVIH kladilaca. I to s pravom, kao što se može videti na primeru ovog susreta gde je kec lagano prošao.

TRENTO - PRO VERČELI (tip 1, kvota 1,62) – rezultat 4:0

Dok su neki MOZZARTOVI igrači tražili čudo po argentinskim nižim ligama (koje se nije dogodilo), oni oprezniji su gađali po Seriji C i pogađali bez problema. Uostalom, kao i napadači Trenta na ovom susretu tamošnje treće lige.

SPARTAK SUBOTICA - VOŽDOVAC (tip 1, kvota 1,85) – rezultat 2:0

Malo smo potcenjivački gledali ka Voždovcu na početku sezone u Mozzart Bet Prvoj ligi. Zasluženo, jer su rezultati bili loši, a pojačanja su vidno kasnila. Međutim, otkad su se Zmajevi okrenuli holandskom tržištu i od kako su Kvinsi Tavares i Ašraf Madi preuzeli ključeve prvog tima, beogradski tim je uzleteo.

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KLAJPOLE - JUPANKI (tip 1, kvota 1,93) – rezultat 2:1

Gađali su kao besni MOZZARTOVI igrači po nižim ligama Argentine, gađali, čini se naslepo, tako da nisu slavno prošli. Među Top 10 najigranijih tipova dana, čak tri su nam došla iz ove latinoameričke države, a asmo jedan je prošao. Ovaj.

BORNMUT M21 - STOUK M21 (tip 1, kvota 1,60) – rezultat 2:1

Napeto je bilo na ovom susretu Premijer lige 2, to jest omladinskog dela najbogatije fudbalske lige na svetu. Vodio je domaćin sa 2:0 već od 21. minuta, ali je onda stao i umalo sve prokockao. Na svu sreću, nije „prodao“ ovaj kladilački tip.

JENČEPINGS S. - SEVDE (tip 1, kvota 1,67) – rezultat 3:2

Uzbudljivo je bilo na ovom susretu četvertog ranga takmičenja švedskog fudbala, popularne Divizije 1, i to Jug. Jurili su gosti rezultata, ali nikada nisu vodili. Konačan rezultat je postavljen u 79. minutu kada je precizan bio Almen za Sevde.

PRECRTANO

TREVIZO - DEZENCANO K. (tip 1, kvota 1,93) – rezultat 0:0

Uz argentinske niželigaše na listi najigranijih tipova dana u MOZZARTU dominirali su i italijanski. I svi iz Serije C, to jest treće lige. I dva para su lagano prošla, ovaj međutim nije se nažalost dao, pošto su mreže ostale mirne u prelepom Trevizu.

TRISTAN SUAREZ - CA ATLANTA (tip 1, kvota 1,95) – rezultat 0:0

Jedan od najigranijih tipova dana u MOZZARTU dolazi nam iz trećeg ranga takmičenja argentinskog fudbala, popularne Primere nasional. Čudan izbor, očigledan rizik koji se nije isplatio pošto su napadači pucali ćorcima.

SAKAČISPAS - VIK ARENAS (tip 1, kvota 1,95) – rezultat 0:1

Još jedan od argenitnskih tipova među Top 10 najigranijih ovog ponedeljka u MOZZARTU. Ovaj put ninje u pitanjui treća, već šesta liga! Kako je tu iko video šansu da zaradi, veliko je pitanje pošto je ovo bilo čisto igranje na Fortunu. Koje se takođe nije isplatilo.