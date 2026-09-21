Ljubenović se rastao sa Gagrom
Vreme čitanja: 2min | pon. 21.09.26. | 22:26
Srpski strateg sada traži novi klub
Dve vesti iz gruzijskog fudbala u istom danu. Znamo, nije baš uobičajno, ali ume to reprezentativna pauza da izvuče iz nas... Ova nažalost nije preterano pozitivna, tiče se srpskog trenera Željka Ljubenovića. Kako javljaju gruzijski mediji, 45-godišnji strateg je postigao sporazumni raskid ugovora sa tamošnjim prvoligašem Gagrom i sada mora da traži novi angažman.
Ako vam nije baš poznato o kom treneru je reč, nije prevelika sramota. Najveći deo i igračke i trenerske karijere on je gradio van Srbije, na istoku Evrope. Još 2006. godine je prvi put napustio našu zemlju i iz kulskog Hajduka otišao u Ukrajinu, gde je igrao za Krivbas, Zavriju, Oleksandriju i Zorju.
Izabrane vesti
Igračku karijeru je završio 2018, a odmah je u Zorji i započeo trenersku karijeru. Prvo kao skaut, pa potom kao asistent Draganu Perišiću. Kasnije je u stručnom štabu Dejana Rađenovića radio u Železničaru, posle čega je rešio da gradi samostalnu karijeru.
Vratio se 2023. godine u Ukrajinu, preuzeo Minaj, a kasnije je trenirao i Vorsklu. U Gagru je došao u oktobru prošle godine i na kraju je sa njom zauzeo peto mesto u prošlom šampionatu.
Međutim, Ljubenović nije uspeo da ponovi te rezultate i ove sezone. Posle 27 kola Gagra je tek osma na tabeli, što je mesto koje vodi u baraž za opstanak. U subotu je tim iz Tbilisija odigrao 1:1 sa fenjerašem Mešehteom, bio je to četvrti vezan meč bez pobede, pa su zato čelnici Gagre rešili da naprave promenu na klupi.
*****
MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!
*****