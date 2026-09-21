Ljubenović se rastao sa Gagrom

Dve vesti iz gruzijskog fudbala u istom danu. Znamo, nije baš uobičajno, ali ume to reprezentativna pauza da izvuče iz nas... Ova nažalost nije preterano pozitivna, tiče se srpskog trenera Željka Ljubenovića. Kako javljaju gruzijski mediji, 45-godišnji strateg je postigao sporazumni raskid ugovora sa tamošnjim prvoligašem Gagrom i sada mora da traži novi angažman.

Ako vam nije baš poznato o kom treneru je reč, nije prevelika sramota. Najveći deo i igračke i trenerske karijere on je gradio van Srbije, na istoku Evrope. Još 2006. godine je prvi put napustio našu zemlju i iz kulskog Hajduka otišao u Ukrajinu, gde je igrao za Krivbas, Zavriju, Oleksandriju i Zorju.