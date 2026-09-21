Žarko Lazetić u pregovorima sa najtrofejnijim bugarskim klubom

S tim da deluje da je Srbin bliži poslu, jer je procena da bi se lakše adaptirao na prvenstvo Bugarske. Garitano nikada nije radio van granica Španije, pa iako Bugari cene špansku struku, rizik je malo veći po tom pitanju. Uz to, za razliku od Lazetića, 56-godišnji Španac nikada nije osvajao ni trofeje.

A, upravo to je glavni zadatak na klupi CSKA. Reč je o najtrofejnijem bugarskom klubu, koji je dugo već bez titule, od 2008. godine. Da, Ludogorec je dominirao godinama, ali sada je i Levski vaskrsao, pa su Armejci pali na treće mesto. Što je naravno neprihvatljivo.

*****

MOZZART RELAX: Tiket ti odmah postaje dobitan!

*****

Najbliži tome da ih vrati na tron bio je Saša Ilić u sezoni 2022/2023. Tada je sadašnjem treneru Partizana titula izmakla u poslednjem kolu, završila je u Razgradu.

Posle Ilića oprobao se u CSKA i Dušan Kerkez, ali on se tamo zadržao samo tri meseca. Između njih dvojice sezonu je na klupi proveo i Nestor Jevtić.

Kroz istoriju, CSKA su trenirali i Miloš Kruščić, Ljupko Petrović i pokojni Miodrag Ješić.

Trenutno u Prvoj ligi Bugarske imamo jednog srpskog trenera, Ratka Dostanića, koji vodi Slaviju iz Sofije. Doduše, pominjalo se prethodnih dana da bi i Ludogorec mogao da zaposli Srbina, pošto su kandidati Dejan Stanković i Dragan Stojković. Doduše, oni nisu baš tako blizu posla kao Lazetić u CSKA.

Armejci su posle 10 kola četvrti na tabeli sa 22 boda, tri manje od lidera Levskog koji je odigrao i utakmicu manje. Sezonu je kao šef stručnog štaba započeo Hristo Janev, ali sada već tradicionalno za CSKA, dobio je otkaz posle samo nekoliko kola. Na prethodna tri meča na klupi je sedeo Danijel Morales, ali samo u ulozi vršioca dužnosti, da premosti do reprezentativne pauze. Sada se traži trajno rešenje.