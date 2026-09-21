Batum rekao zbogom: Kraj posle 18 NBA sezona i dve decenije karijere
Vreme čitanja: 2min | pon. 21.09.26. | 22:45
Francuz se od košarke oprostio tačno 35 godina nakon smrti oca
Postoje datumi koji tokom života nikada ne izgube značenje, a za Nikolasa Batuma 21. septembar je upravo takav. Francuski košarkaš odlučio je da baš tog dana, tačno 35 godina nakon smrti oca, stavi tačku na karijeru dugu dve decenije i sa 37 godina kaže zbogom profesionalnoj košarci.
Batum je odluku saopštio na posebno emotivan način. Vratio se u dvoranu, gde je kao dečak napravio prve košarkaške korake, a društvo mu je pravio sin, kojem je tokom razgovora objasnio da je došlo vreme da se vrati kući i prepusti mesto novim generacijama.
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Iza njega ostaje čak 18 sezona u NBA ligi. Hjuston ga je 2008. godine izabrao kao 25. pika na draftu, ali je odmah prosleđen Portlandu, a kasnije je nosio dresove Šarlota, Los Anđeles Klipersa i Filadelfije. U ligaškom delu odigrao je 1.205 utakmica, uz još 76 u plej-ofu, a karijeru je završio sa prosekom od 9,6 poena, 4,7 skokova i tri asistencije.
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Brojke ga ujedno svrstavaju među najveće francuske košarkaše koji su zaigrali u NBA ligi. Sa 1.205 utakmica i 11.553 poena nalazi se na drugom mestu među Francuzima iza Tonija Parkera, dok je njegovih 1.842 pogođene trojke nacionalni rekord i učinak dovoljan za mesto među 30 najboljih trojkaša u istoriji lige.
Možda još veći trag ostavio je u nacionalnom dresu. Za reprezentaciju Francuske upisao je 177 nastupa i osvojio sedam velikih medalja, među kojima su zlato sa Evrobasketa 2013. godine i dva olimpijska srebra. Poslednji put za Francusku zaigrao je u finalu Olimpijskih igara u Parizu 2024. protiv Sjedinjenih Američkih Država, nakon čega se oprostio od reprezentacije.
Sada je stigao i konačan kraj. Posle 20 godina profesionalne košarke, 18 NBA sezona i karijere u kojoj je bio jedan od zaštitnih znakova najbolje generacije francuske košarke, Batum je odlučio da je vreme da patike definitivno ostavi sa strane.