Batum rekao zbogom: Kraj posle 18 NBA sezona i dve decenije karijere

Postoje datumi koji tokom života nikada ne izgube značenje, a za Nikolasa Batuma 21. septembar je upravo takav. Francuski košarkaš odlučio je da baš tog dana, tačno 35 godina nakon smrti oca, stavi tačku na karijeru dugu dve decenije i sa 37 godina kaže zbogom profesionalnoj košarci.

Batum je odluku saopštio na posebno emotivan način. Vratio se u dvoranu, gde je kao dečak napravio prve košarkaške korake, a društvo mu je pravio sin, kojem je tokom razgovora objasnio da je došlo vreme da se vrati kući i prepusti mesto novim generacijama.