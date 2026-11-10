Dok prvo rekao da Janis nema košarkašku inteligenciju, sad da je to bio kompliment

U izjavi za Marka Džej Spirsa iz medija Andscape, Rivers se izvinio i razjasnio da su njegovi kontroverzni komentari imali za cilj da budu pohvala za grčku superzvezdu.

"Rekao sam da je on jedan od najzanimljivijih momaka, da pravi neverovatna dodavanja, ali da mu ponekad, zbog siline kojom igra, to stane na put njegovom osećaju za igru. To je više bio kompliment. Mrzim ovo i osećam se loše zbog toga. Izvinjavam se zbog skretanja pažnje. Nije mi bila namera da pravim problem."

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Zaista zanimljiva izjava Riversa. Odjednom je sada ono što je rekao kompliment, a ako dosad niste videli šta je rekao...

"Nije lako raditi s njim. Stalno se zalеće ka košu neverovatnom brzinom i mnogo je agresivan. Veoma je težak igrač, teško je trenirati ga. Ima odličan osećaj za asistencije, ali mu košarkaška inteligencija nije na visokom nivou. Očigledno je da mu je stil igre prilično jednoličan. Pokušava da forsira svaku situaciju. Voleo bih da je naučio kako da efikasnije sprovodi napadačke akcije. Još mora da shvati koliko je važno pravilno sprovoditi dogovoreni plan igre", istakao je Rivers pre četiri dana u podkastu kod Bila Simonsa.

Rivers je trenirao Adetokumba od sredine sezone 2023/24. pa sve do prošle sezone 2025/26. u Baksima. Njihova saradnja u Milvokiju je bila neuspešna, pošto su Baksi pretrpeli uzastopna ispadanja u prvoj rundi 2024. i 2025. godine, dok se prošle godine prvi put u poslednjih 10 godina nisu ni plasirali u NBA plej-of. Rivers je dobio otkaz, a Janis krenuo put Majamija.

NBA - utorak na sredu

01.30: (1.03) Njujork (28.0) Milvoki (13.0)

02.00: (2.10) Filadelfija (15.0) Boston (1.90)

03.00: (4.70) Juta (17.0) Majami (1.25)

03.00: (1.60) Finiks (16.0) LA Klipers (2.65)

04.00: (3.20) Sakramento (16.0) Orlando (1.45)

05.00: (2.40) Portland (15.0) Oklahoma (1.70)

***Kvote su podložne promenama