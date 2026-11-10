Virtus želi da vrati dobro poznato ime

Prvi čovek kluba iz Bolonje Masimo Zaneti naglasio je da se šefu stručnog štaba Aleksu Mumbruu izuzetno sviđa Avudu Abas i da su sastanci sa predstavnicima kluba iz Emirata bili isključivo u vez sa angažovanjem nekadašnjeg igrača upravo Virtusa. "Sastali smo se da razgovaramo o Abasu. Mumbru ga zaista voli i pokušaćemo da ga vratimo ako se postigne finansijski dogovor" , rekao je Zaneti .

Iskusni krilni igrač ove sezone nema zabeležen nastup za Dubai u Evroligi. Lane je njegova uloga u elitnom takmičenju bila takođe epizodna. Nekadašnji italijanski reprezentativac je za nešto više od 16 minuta na parketu u proseku beležio učinak od 3,2 poena i 1,5 skokova.

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Virtus je za njega i te kako dobro poznata sredina jer je dres tima iz Bolonje nosio od 2020. i 2024. i sa crno-belima osvojio Evrokup 2022. godine, titulu šampiona Italije i tri pehara namenja osvajaču tamošnjeg Superkupa.

Takođe, priča se o eventualnoj prodaji italijanskog giganta nekom od fondova iz Ujedinjenih Arapskih Emirata. Međutim, Zaneti je to negirao, iako su brojni mediji pisali o tome kako je ovaj posao već gotovo stvar. Ipak, ono što je već duži niz godina evidentno jeste da se svako malo priča o eventualnoj prodaji Virtusa, ali on na kraju ne promeni vlasnika. Videćemo da li će i sada bit isti scenario ili će započinje nova era u bolonjskom gigantu.