Predrag Rajković neće više da brani za Srbiju

Nije bilo Predraga Rajkovića u kombinaciji za septembarske i oktobarske mečeve protiv Grčke, Holandije i Nemačke. Odlučio se Paunović da poverenje ukaže Vanji Milinkoviću Saviću i promoviše ga u prvu opciju, ispred Đorđa Petrovića.

Nova podela karata očigledno se nije svidela Predragu Rajkoviću, jednom od najzaslužnijih za osvajanje Mundijalita pre 12 godina.

Paunović je do sada vešto izbegavao direktne odgovore o statusu Predraga Rajkovića. Rođeni Negotinac bio je čovek od poverenja novog selektora. Branio je na Veljkovom debiju na Vambliju, potom je čuvao mrežu i u duelu sa Letonijom.

Međutim, status mu se ozbiljno uzdrmao tokom martovskih provera. Upisao je samo 45 minuta protiv Španije. Kao i većina standardnih reprezentativaca i Predrag Rajković je preskočio zlokobnu junsku turneju.