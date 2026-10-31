Naredba Bajernovih šefova pred Der Klassiker: Sa Kompanijem ni reči o utakmici
Vreme čitanja: 4min | sub. 31.10.26. | 10:22
Za sve se pita Englez Aron Danks
Bajern i Borusija izjednačeni na vrhu tabele dočekuju 115. bundesligaški Der Klasiker. Ekipa Nika Kovača dosta se muči u poslednje vreme - na dve od tri poslednje ligaške utakmice izgubila je četiri boda, dok je Bajern slavljem u mini-derbiju sa Frajburgom (3:1) i goleadom u DFB kupu (protiv Magdeburga 6:1) maksimalno 'nabildovao' samopouzdanje i vratio se u pobednički ritam.
Crveni su alarmi poslednji dana bili uključeni u Zebener štrase. Situacija sa zdravstvenim stanjem Vensana Kompanija ide nabolje, mladi stručnjak pušten je na kućno lečenje, ali i pored toga neće mu biti dozvoljeno da na bilo koji način učestvuje u pripremi utakmice. Radi se o izričitoj naredbi Bajernovih šefova u sportskom sektoru - Maksa Eberla i Krištofa Frojnda.
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To znači da je poverenje u potpunosti dato Kompanijevom pomoćniku, Aronu Danksu. Englez je i sam na jučerašnjoj konferenciji potvrdio da nema nameru da sa šefom stručnog štaba razgovara o taktici, sastavu tima, niti bilo čemu vezanom za derbi.
"Ne, apsolutno nećemo pričati o tim stvarima. Situaciju shvatamo veoma ozbiljno. Uostalom, dobio sam jasna uputstva od Maksa i Krištofa da ne ulazim u takve razgovore sa Vinsom. On sada mora da se fokusira isključivo na svoje zdravlje i vreme koje provodi sa porodicom“.
Danks je još naveo da ima striktne instrukcije od nadređenih da čak i ukoliko Kompani sam započne neku temu vezanu za utakmicu, mora odmah da prekine svaku komunikaciju sa njim. Eberl i Frojnd su mu posebno skrenuli pažnju na 'opasnost od telefonskog poziva'.
"Ponavljam, svi u klubu veoma ozbiljno shvataju trenutnu situaciju. Želimo mu da se dobro odmori i potpuno oporavi, kako bi nam se vratio potpuno spreman. Ljudi iz kluba dosledni su u tome. Dakle, fudbal kao temu narednih dana držimo daleko od njega“, zaključio je engleski trener.
Podsećanja radi, Vensan Kompani je pod strogim nadzorom otkako se pre nedelju dana srušio na treningu. Nakon izlaska iz bolnice Bavarci su otkrili dijagnozu - da se radi o meningitisu - a lekari su propisali potpuno mirovanje kod kuće. Pre nego što se razboleo, Belgijanac se borio sa dugotrajnom virusnom infekcijom. Pritom nije vodio dovoljno računa o sebi. Između ostalog, nedostajalo mu je sna. U Bajernovom kampusu provodio i po desetak sati dnevno, prateći između ostalog treninge drugog tima i omladinaca, da bi tokom noći radio na video analizama.
Sve to dovelo je do ozbiljne iscrpljenosti i kolapsa organizma...
Kompanijev izostanak neće biti jedini kada je šampion u pitanju. Luis Dijaz povredio se protiv Arsenala i neće ga biti neko vreme; Džamal Musijala još se nije oporavio, kao ni kapiten Manuel Nojer. Čini se da je najveća dilema da li će Danks od prvog minuta na teren poslati Natanijela Brauna ili Serža Gnabrija. Ukoliko bi počeo Gnabri, Kanađanin Alfonso Dejvis bi verovatno išao nazad, na mesto levog beka. Ako startuje Braun, na levo krilo će Dejvis, baš kao protiv Frajburga - s tim što je tada beka igrao Jozo Stanišić.
Kovač od ranije ne može da računa na teško povređenog Grka Kostasa Konstantelijasa, Džastina Lermu i Emrea Džana. Drugi grčki biser, Konstantinos Karecas, pod znakom je pitanja zbog problema sa člankom. U startnoj postavi neće biti sigurno, ali bi šansu mogao da dobije sa klupe.
Poslednja tri Klasikera Bajern je dobio, obavezno uz GG. Poslednji trijumf u Minhenu Borusija je ostvarila u martu 2024.
NAJAVLJENI SASTAVI
BAJERN MINHEN - BORUSIJA DORTMUND (18.30)
Stadion: Alijanc arena
Kapacitet: 75.024
Sudija: Tobijas Štiler
Bajern Minhen (4-2-3-1): Urbig - Lajmer, Upamekano, Kim, Braun - Kimih, Pavlović - Olise, Saibari, Dejvis - Kejn.
Borusija Dortmund (3-4-2-1): Kobel - Gadu, Anton, Šloterbek - Rijerson, Belingem, Nmeča, Svenson - Zabicer, Bajer - Girasi.
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MOZZART RELAX pravi dobitni tiket – Oba tima daju gol u prvom poluvremenu, i tip GG3+ je odmah prošao
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BUNDESLIGA – 8. KOLO
Petak
Elverzberg - Majnc 4:1 (3:0)
/Kajdel 7, Onjeka 26, Kratenmaher 45+1, Kembel 90+1 - Holerbah 90+2/
Subota
15.30: (2,90) Augzburg (3,90) Frajburg (2,20) - MOZZART RELAX
15.30: (2,00) Borusija Menhengladbah (4,10) Paderborn (3,25) - MOZZART RELAX
15.30: (1,80) Bajer Leverkuzen (4,40) Štutgart (3,60) - MOZZART RELAX
15.30: (3,70) Šalke (4,20) RB Lajpcig (1,82) - MOZZART RELAX
15.30: (2,70) Verder (3,80) Hofenhajm (2,35) - MOZZART RELAX
18.30: (1,35) Bajern Minhen (5,40) Borusija Dortmund (7,25) - MOZZART RELAX
Nedelja
15.30: (2,60) Union Berlin (3,60) Keln (2,55) - MOZZART RELAX
17.30: (1,62) Ajntraht Frankfurt (4,40) Hamburger (4,70) - MOZZART RELAX
***Kvote su podložne promenama