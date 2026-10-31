Naredba Bajernovih šefova pred Der Klassiker: Sa Kompanijem ni reči o utakmici

Crveni su alarmi poslednji dana bili uključeni u Zebener štrase. Situacija sa zdravstvenim stanjem Vensana Kompanija ide nabolje, mladi stručnjak pušten je na kućno lečenje, ali i pored toga neće mu biti dozvoljeno da na bilo koji način učestvuje u pripremi utakmice. Radi se o izričitoj naredbi Bajernovih šefova u sportskom sektoru - Maksa Eberla i Krištofa Frojnda .

Bajern i Borusija izjednačeni na vrhu tabele dočekuju 115. bundesligaški Der Klasiker. Ekipa Nika Kovača dosta se muči u poslednje vreme - na dve od tri poslednje ligaške utakmice izgubila je četiri boda, dok je Bajern slavljem u mini-derbiju sa Frajburgom (3:1) i goleadom u DFB kupu (protiv Magdeburga 6:1) maksimalno 'nabildovao' samopouzdanje i vratio se u pobednički ritam.

To znači da je poverenje u potpunosti dato Kompanijevom pomoćniku, Aronu Danksu. Englez je i sam na jučerašnjoj konferenciji potvrdio da nema nameru da sa šefom stručnog štaba razgovara o taktici, sastavu tima, niti bilo čemu vezanom za derbi.

"Ne, apsolutno nećemo pričati o tim stvarima. Situaciju shvatamo veoma ozbiljno. Uostalom, dobio sam jasna uputstva od Maksa i Krištofa da ne ulazim u takve razgovore sa Vinsom. On sada mora da se fokusira isključivo na svoje zdravlje i vreme koje provodi sa porodicom“.