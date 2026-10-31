Hejs već viđen u Makabiju, agent demantovao dogovor
Vreme čitanja: 1min | sub. 31.10.26. | 10:45
Nekadašnji sedmi pik NBA drafta i dalje je slobodan igrač
Prethodnih dana izraelski mediji spekulisali su da je Makabi nadomak dovođenja Kilijana Hejsa, a pojedini su otišli i korak dalje, tvrdeći da je posao već završen. Nekadašnji sedmi pik NBA drafta tako je praktično već bio viđen u Tel Avivu.
Međutim, na takve navode ubrzo je reagovao njegov agent Jan Balikuzu.
"To su lažne vesti. On je i dalje slobodan igrač i razmatra različite ponude".
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Izraelski velikan već neko vreme pokušava da ojača spoljnu liniju, a Francuz se našao među kandidatima za dolazak. Ipak, prema rečima njegovog zastupnika, Hejs još nije doneo odluku o nastavku karijere. Pored njega, kao potencijalno pojačanje pominjao se i Nemanja Nedović, a trener Oded Kataš potvrdio je da je srpski bek jedan od igrača za koje je klub zainteresovan.
Hejs je bez kluba ostao tokom leta, nakon što Sakramento nije iskoristio opciju da produži njegov ugovor za sezonu 2026/2027. U prethodnoj sezoni odigrao je 23 utakmice za Kingse i prosečno beležio 5,5 poena, 2,3 skoka i 3,5 asistencija za nešto manje od 18 minuta na parketu.
Pre dolaska u Sakramento nastupao je i za Klivlend Čardž u Dži ligi, gde je pružao znatno bolje partije. Prosečno je beležio 23,1 poen, 8,3 asistencije i 3,9 skokova, čime je zaslužio mesto u drugoj najboljoj petorci takmičenja.