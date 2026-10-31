Hejs već viđen u Makabiju, agent demantovao dogovor

Prethodnih dana izraelski mediji spekulisali su da je Makabi nadomak dovođenja Kilijana Hejsa, a pojedini su otišli i korak dalje, tvrdeći da je posao već završen. Nekadašnji sedmi pik NBA drafta tako je praktično već bio viđen u Tel Avivu.

Međutim, na takve navode ubrzo je reagovao njegov agent Jan Balikuzu.

"To su lažne vesti. On je i dalje slobodan igrač i razmatra različite ponude".