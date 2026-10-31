Olimpijakos u potrazi za plejmejkerom
Vreme čitanja: 2min | sub. 31.10.26. | 09:48
Grčki klub prinuđen je da izađe na tržište nakon povrede Žana Montera
Olimpijakos je pobedom nad Olimpijom iz Milana stigao do sedmog trijumfa u devet kola Evrolige, ali je slavlje u Pireju pokvarila vest koja je stigla neposredno pred utakmicu. Žan Montero operisao je meniskus levog kolena i očekuje ga šest meseci pauze. Grčki velikan tako je ostao bez jednog od najvažnijih igrača spoljne linije, zbog čega će ponovo morati da potraži pojačanje na tržištu.
Koliki je ovo udarac za ekipu Jorgosa Barcokasa, najbolje govori učinak plejmejkera, koji je na šest evroligaških utakmica prosečno beležio 15,5 poena, 3,5 skokova i 4,5 asistencija.
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Da Olimpijakos neće sedeti skrštenih ruku, Barcokas je potvrdio posle utakmice protiv italijanskog predstavnika.
"Definitivno moramo da dovedemo još jednog plejmejkera i zato ćemo pogledati šta tržište nudi. Nadam se da ćemo uspeti da pronađemo rešenje u dogledno vreme, kako ostali igrači ne bi bili previše opterećeni".
Grčki stručnjak smatra da je pozicija plejmejkera najvažnija na terenu.
"Mislim da svaka ekipa treba da ima tri plejmejkera, a idealno četiri. To je najvažnija pozicija u košarci. Igra se ogroman broj utakmica. Statistički gledano, gotovo svako kolo ekipe ostaju bez dvojice ili trojice igrača. Idealno bi bilo da smo već imali još jednog plejmejkera, ali zadovoljan sam Korijem Džozefom i Kodijem Milerom-Mekintajerom. Zadovoljan sam i Nikosom Plotasom, koji je zbog povrede odsustvovao mesec dana. On će nam pomoći na toj poziciji, mada mu je potrebno još iskustva".
Trener Olimpijakosa nije krio ni koliko ga je Montero impresionirao za kratko vreme provedeno u ekipi.
"Impresioniran sam onim što sam video od Montera. Govorimo o neverovatnom talentu koji direktno doprinosi pobedama. Naravno, video sam i više od vas, jer ga svakodnevno gledam na treninzima. Ali život je takav i ovo je težak trenutak za nas. Pogledaćemo tržište da vidimo šta je dostupno. Predsednici kluba su uvek spremni da pomognu ekipi".
Pored Montera, Olimpijakos trenutno ne može da računa ni na Tajlera Dorsija, ali iz potpuno drugačijeg razloga. Američki bek suspendovan je na mesec dana zbog kršenja klupske discipline, nakon što je javno izrazio nezadovoljstvo svojim statusom u ekipi. Ipak, uprkos svemu što se dogodilo, Barcokas nije zatvorio vrata njegovom povratku.
"Tajler je bio važan igrač i mnogo nam je pomogao prošle godine. Nikome ništa ne zameram. Spreman sam da učinim sve što je u skladu sa mojim moralnim načelima kako bi Olimpijakos pobeđivao. Olimpijakos je klub u kojem svi žele da igraju. Da sam košarkaš, i sam bih voleo da budem deo ove ekipe. Igrači su takođe ljudi, često ego i ljudi iz našeg okruženja mogu da stvore probleme. Ko god želi da pomogne Olimpijakosu, moja vrata su mu uvek otvorena i rado ću mu pružiti priliku“.