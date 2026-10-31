Olimpijakos u potrazi za plejmejkerom

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Da Olimpijakos neće sedeti skrštenih ruku, Barcokas je potvrdio posle utakmice protiv italijanskog predstavnika.

"Definitivno moramo da dovedemo još jednog plejmejkera i zato ćemo pogledati šta tržište nudi. Nadam se da ćemo uspeti da pronađemo rešenje u dogledno vreme, kako ostali igrači ne bi bili previše opterećeni".

Grčki stručnjak smatra da je pozicija plejmejkera najvažnija na terenu.

"Mislim da svaka ekipa treba da ima tri plejmejkera, a idealno četiri. To je najvažnija pozicija u košarci. Igra se ogroman broj utakmica. Statistički gledano, gotovo svako kolo ekipe ostaju bez dvojice ili trojice igrača. Idealno bi bilo da smo već imali još jednog plejmejkera, ali zadovoljan sam Korijem Džozefom i Kodijem Milerom-Mekintajerom. Zadovoljan sam i Nikosom Plotasom, koji je zbog povrede odsustvovao mesec dana. On će nam pomoći na toj poziciji, mada mu je potrebno još iskustva".

Trener Olimpijakosa nije krio ni koliko ga je Montero impresionirao za kratko vreme provedeno u ekipi.

"Impresioniran sam onim što sam video od Montera. Govorimo o neverovatnom talentu koji direktno doprinosi pobedama. Naravno, video sam i više od vas, jer ga svakodnevno gledam na treninzima. Ali život je takav i ovo je težak trenutak za nas. Pogledaćemo tržište da vidimo šta je dostupno. Predsednici kluba su uvek spremni da pomognu ekipi".