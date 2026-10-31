Povrede ne prestaju da muče Oklahomu, stiglo prinudno pojačanje za spoljnu liniju

NBA sezona tek što je počela, a povreda već ima i previše! Ipak, čini se da je najteži udarac pretrpela Oklahoma, koja je za svega nekoliko dana ostala bez trojice izuzetno važnih igrača. Džejlen Vilijams i Kejson Volas zadobili su teške povrede zbog kojih bi mogli da propuste čak i čitavu sezonu, a kao da to nije bilo dovoljno, na listi povređenih završio je i Čet Holmgren, kojeg očekuje pauza od osam do deset nedelja.

Uprava Tandera nije imala mnogo izbora nego da reaguje. Posle povreda Vilijamsa i Volasa, Oklahoma je odlučila da dodatno ojača spoljnu liniju, pa će u njene redove stići Očai Agbadži, koji bi trebalo barem delimično da popuni ogromne rupe nastale izostankom dvojice važnih igrača.