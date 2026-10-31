Povrede ne prestaju da muče Oklahomu, stiglo prinudno pojačanje za spoljnu liniju
Vreme čitanja: 2min | sub. 31.10.26. | 09:03
Očai Agbadži pokušaće da nadomesti izostanak Džejlena Vilijamsa i Kejsona Volasa, za koje bi sezona već mogla da bude završena
NBA sezona tek što je počela, a povreda već ima i previše! Ipak, čini se da je najteži udarac pretrpela Oklahoma, koja je za svega nekoliko dana ostala bez trojice izuzetno važnih igrača. Džejlen Vilijams i Kejson Volas zadobili su teške povrede zbog kojih bi mogli da propuste čak i čitavu sezonu, a kao da to nije bilo dovoljno, na listi povređenih završio je i Čet Holmgren, kojeg očekuje pauza od osam do deset nedelja.
Uprava Tandera nije imala mnogo izbora nego da reaguje. Posle povreda Vilijamsa i Volasa, Oklahoma je odlučila da dodatno ojača spoljnu liniju, pa će u njene redove stići Očai Agbadži, koji bi trebalo barem delimično da popuni ogromne rupe nastale izostankom dvojice važnih igrača.
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Agbadži je sredinom meseca ostao bez kluba, pošto Njujork Niksi nisu odlučili da ga zadrže nakon pripremnog perioda. Ipak, nije dugo čekao na novu priliku. Amerikanac koji ima 26 godina, iza sebe već ima četiri sezone NBA iskustva, tokom kojih je nastupao za tri različite ekipe, a prošlu sezonu proveo je u dresovima Toronta i Bruklina.
Reč je o nekadašnjem 14. piku sa NBA drafta 2022. godine, koji je do sada odigrao 263 utakmice u najjačoj ligi sveta, od čega 108 kao starter. Prosečno je beležio 7,2 poena i 2,7 skokova. Naravno, teško je očekivati da će nadomestiti izostanke Vilijamsa i Volasa, ali bi mogao da donese preko potrebnu širinu u rotaciji Tandera.
Pitanje je da li će dolazak Agbadžija biti i poslednji potez Oklahome. Povreda Četa Holmgrena napravila je ozbiljan problem i u reketu, ali za sada nema naznaka da će Tanderi reagovati novim pojačanjem. Očekuje se da najveći teret pod košem preuzme Ajzea Hartenštajn, uz pomoć Kenriča i Džejlina Vilijamsa, kao i mladog Adaja Mare.