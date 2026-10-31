Čelsi napada ranjeni Junajted, Kerik hoda po oštrici, ali ne gubi nadu
Vreme čitanja: 5min | sub. 31.10.26. | 10:13
Crveni đavoli imaju osam mečeva bez pobede i svaki naredni neuspeh mogao bi da inicira očekivanu promenu na klupi
Kriza u kojoj se nalazi Mančester Junajted mogla bi da dobije novu dimenziju u slučaju da tim sa Old Traforda ostane bez pobede i deveti meč uzastopno. A šanse da se tako nešto dogodi su sasvim realne, pošto Crvene đavole očekuje pakleno gostovanje u Londonu, ekipi Čelsija (13.30).
Čelsi je dva poslednja meča bez pobede, ali situacija na Stamford bridžu je mirna, Ćabi Alonso može nesmetano da radi svoj posao i pravi nove planove, dok bi ovaj meč mogao i definitivno da presudi Majklu Keriku na klupi gostiju.
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Sve će zavisiti od poteza konfuzne uprave Junajteda koja kao da nema ideju šta da radi u ovom trenutku. Kako god bilo, gosti nemaju izbora, moraće da saberu sve raspoložive snage i pokušaju da izvuku preko potreban rezultat koji bi koliko toliko ugasio požar, ali Čelsi ima drugačiju ideju.
Na Old Trafordu je posle poraza od Bornmuta prošlog vikenda bilo mnogo neizvesnosti i nervoze. Kerik je morao da rešava urgentno pitanje odnosa sa kapitenom Brunom Fernandešom, razgovarao je i sa svim ostalim igračima, dok je uprava razmatrala šta da radi sa njim u slučaju da se negativna serija nastavi.
"Sve je prilično jasno. Nije uvek sve tako ružičasto i razgovori nekad nisu prijatni, bilo da se radi o onim između mene i igrača ili između mene, Džejsona Vilkoksa, Omara Berade i vlasnika. To je istina, ona je ponekad teška i to je neophodno da bismo išli dalje. Uradićemo sve što je potrebno da se to dogodi", kaže Majkl Kerik.
13.30: (2,00) Čelsi (3,90) Mančester Junajted (3,35)
Menadžer Junajteda je rekao i da je imao razgovore sa svojim izabranicima i da je zatražio njihovo mišljenje o svemu što se dešava.
"Uvek radimo ono što mislimo da je najbolje za tim. Neki igrači progovore u određenom trenutku, to je normalno. Ako pitate lidere iz svlačionice, onda tražite njihovo mišljenje po određenim pitanjima, uvek može da se pojavi trenutak da zatražite to i sve je to u redu. Nema problema. To ne znači da se uvek slažemo sa tim, ali nemamo problem da ga prihvatimo. I onda zajedno idemo u istom smeru", kaže Kerik.
Bez obzira na sve što se dešava, Kerik ne gubi nadu da je blizu rešenja za izlazak iz rezultatske krize.
"Samopouzdanje je lepota ovog sporta. Videli smo i ranije, pre nekoliko meseci. Sve može brzo da se okrene i to vas tera da nastavite i verujete da je izlaz uvek blizu. Naravno, kada ne pobeđujete i kada osećate da ne igrate dobro, sumnja se uvlači. Izazov je držati nad duboko u sebi, verovati da je izlaz tu i da sve moguće. Potrebno nam je nešto da se sve okrene, da se vrati poverenje kod igrača i navijača. To nikada nije tako daleko. Ma koliko se sada činilo da je daleko, ipak nije", ubeđen je strateg Junajteda.
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Crveni đavoli su dobili dva poslednja meča sa Plavcima, na Old Trafordu je prošle sezone bilo 2:1, dok je u Londonu Kerikov tim slavio sa 1:0 golom Mateusa Kunje.
Što se tiče Čelsija, Ćabi Alonso je demantovao priče oko toga kako je Kol Palmer prošlog leta bio nadomak transfera u redove današnjeg protivnika. Poznato je da je Palmer rodom iz Mančestera i da je kao dečak navijao za Junajted. On je u Liga kupu protiv Liverpula odradio meč suspenzije zbog isključenja na susretu sa Totenhemom, pa će biti u kombinaciji da počne susret.
"Nije bilo govora o odlasku Palmera, on je uvek bio deo naših planova. Uopšte se nije diskutovalo o tome da ode u Junajted. Nama je dada potrebno da svako od napadača pokaže najbolji nivo u svim mečevima, mada je u onim najvećim to najteže, pre svega zbog kvaliteta protivnika. Potrebno je da naši napadači šalju lopte na pravo mesto, da su svi uključeni i da su u toku igre i dešavanja na terenu", kaže Ćabi Alonso.
Nema dileme da u Čelsiju žele da se što pre vrate na pobednički kolosek. Posle eliminacije iz Liga kupa, sve misli su usmerene na novi trijumf u Premijer ligi.
"Za nas je ovo najvažnije takmičenje, tako je svake godine. Nismo imali mnogo vremena da se spremimo za meč, ali jako je važno da opet vratimo taj pobednički osećaj. Čim se završio meč sa Liverpulom počeli smo da mislimo na Junajted. Video sam našu bolju verziju u sredu od one subotnje iako rezultat nije bio koji smo želeli. Ovo je putovanje na kojem ćemo imati teške trenutke i iz kojih moramo da učimo", rekao je Alonso.
Problem Čelsija su povrede pojedinih važnih igrača. Protiv Junajteda, španski stručnjak neće moći da računa na Maksensa Lakrou, koji je povredio zadnju ložu i neće ga biti na terenu pre decembra.
"Maksens će biti van ekipe nekoliko nedelja. Neće biti spreman do kraja međunarodne pauze. Isto važi i za Žoaa Pedra, on ima povredu butine i takođe će pauzirati nekoliko nedelja. Da vidimo tačno koliko. ne bih da prognoziram, ali neće moći da nam pomogne na narednih nekoliko utakmica", poručio je Alonso.
Od ranije je van stroja Ris Džejms i Jorel Hato, dok se očekuje da se golman Emilijano Martinez vrati nešto ranije posle preloma vilice i operacije. Doduše, to ne važi za Džejmija Gitensa koji je i dalje van terena.
Što se tiče gostiju, Kerik ni ovog puta ne može da računa na Benjamina Šeška, koji će pauzirati do januara, zatim na Luka Šoa, Manuela Ugartea i Patrika Dorgua, ali se zato vraća u tim oporavljeni Kobi Mainu.
PREMIJER LIGA, 9. KOLO
Subota
13.30: (2,00) Čelsi (3,90) Mančester Junajted (3,35) MOZZART RELAX
16.00: (2,15) Bornmut (3,60) Lids (3,25) MOZZART RELAX
16.00: (2,15) Brentford (3,70) Notingem Forest (3,10) MOZZART RELAX
16.00: (2,90) Koventri (3,45) Sanderlend (2,40) MOZZART RELAX
16.00: (2,80) Hal (3,50) Ipsvič (2,45) MOZZART RELAX
16.00: (1,70) Mančester Siti (4,30) Brajton (4,20) MOZZART RELAX
18.30: (1,63) Totenhem (4,10) Kristal Palas (4,90) MOZZART RELAX
21.00: (1,97) Aston Vila (3,80) Fulam (3,50) MOZZART RELAX
Nedelja
17.30: (2,75) Liverpul (3,45) Arsenal (2,50) MOZZART RELAX
Ponedeljak
21.00: (2,35) Njukasl (3,60) Everton (2,85) MOZZART RELAX
*** kvote su podložne promenama