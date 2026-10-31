Čelsi napada ranjeni Junajted, Kerik hoda po oštrici, ali ne gubi nadu

Sve će zavisiti od poteza konfuzne uprave Junajteda koja kao da nema ideju šta da radi u ovom trenutku. Kako god bilo, gosti nemaju izbora, moraće da saberu sve raspoložive snage i pokušaju da izvuku preko potreban rezultat koji bi koliko toliko ugasio požar, ali Čelsi ima drugačiju ideju.

Na Old Trafordu je posle poraza od Bornmuta prošlog vikenda bilo mnogo neizvesnosti i nervoze. Kerik je morao da rešava urgentno pitanje odnosa sa kapitenom Brunom Fernandešom, razgovarao je i sa svim ostalim igračima, dok je uprava razmatrala šta da radi sa njim u slučaju da se negativna serija nastavi.

"Sve je prilično jasno. Nije uvek sve tako ružičasto i razgovori nekad nisu prijatni, bilo da se radi o onim između mene i igrača ili između mene, Džejsona Vilkoksa, Omara Berade i vlasnika. To je istina, ona je ponekad teška i to je neophodno da bismo išli dalje. Uradićemo sve što je potrebno da se to dogodi", kaže Majkl Kerik.

13.30: (2,00) Čelsi (3,90) Mančester Junajted (3,35)

Menadžer Junajteda je rekao i da je imao razgovore sa svojim izabranicima i da je zatražio njihovo mišljenje o svemu što se dešava.

"Uvek radimo ono što mislimo da je najbolje za tim. Neki igrači progovore u određenom trenutku, to je normalno. Ako pitate lidere iz svlačionice, onda tražite njihovo mišljenje po određenim pitanjima, uvek može da se pojavi trenutak da zatražite to i sve je to u redu. Nema problema. To ne znači da se uvek slažemo sa tim, ali nemamo problem da ga prihvatimo. I onda zajedno idemo u istom smeru", kaže Kerik.

Bez obzira na sve što se dešava, Kerik ne gubi nadu da je blizu rešenja za izlazak iz rezultatske krize.

"Samopouzdanje je lepota ovog sporta. Videli smo i ranije, pre nekoliko meseci. Sve može brzo da se okrene i to vas tera da nastavite i verujete da je izlaz uvek blizu. Naravno, kada ne pobeđujete i kada osećate da ne igrate dobro, sumnja se uvlači. Izazov je držati nad duboko u sebi, verovati da je izlaz tu i da sve moguće. Potrebno nam je nešto da se sve okrene, da se vrati poverenje kod igrača i navijača. To nikada nije tako daleko. Ma koliko se sada činilo da je daleko, ipak nije", ubeđen je strateg Junajteda.

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Crveni đavoli su dobili dva poslednja meča sa Plavcima, na Old Trafordu je prošle sezone bilo 2:1, dok je u Londonu Kerikov tim slavio sa 1:0 golom Mateusa Kunje.

Što se tiče Čelsija, Ćabi Alonso je demantovao priče oko toga kako je Kol Palmer prošlog leta bio nadomak transfera u redove današnjeg protivnika. Poznato je da je Palmer rodom iz Mančestera i da je kao dečak navijao za Junajted. On je u Liga kupu protiv Liverpula odradio meč suspenzije zbog isključenja na susretu sa Totenhemom, pa će biti u kombinaciji da počne susret.

"Nije bilo govora o odlasku Palmera, on je uvek bio deo naših planova. Uopšte se nije diskutovalo o tome da ode u Junajted. Nama je dada potrebno da svako od napadača pokaže najbolji nivo u svim mečevima, mada je u onim najvećim to najteže, pre svega zbog kvaliteta protivnika. Potrebno je da naši napadači šalju lopte na pravo mesto, da su svi uključeni i da su u toku igre i dešavanja na terenu", kaže Ćabi Alonso.