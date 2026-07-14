Buongiorno Italia: Kardinale kao Berluskoni

Džeri Kardinale je u ponedeljak sleteo u Milanelo sa helikopterom. Scena koja se nije videla još iz vremena kada je Silvio Berluskoni bio na čelu Rosonera, najberićetnijeg perioda u istoriji kluba. Indikativna je promena u ponašanju Kardinalea prema Milanu. U prethodnih nedelju dana vlasnik kluba je posvetio više vremena Milanu nego u prethodne četiri godine, još jedan indikator da Kardinale u ovoj sezoni nema nameru samo da investira u kreiranje novog Milana već i da preuzme odgovornost, kao vlasnici mecene na prelazu između 20. i 21. veka kada je italijanski klupski fudbal dotakao svoj zenit.

Kardinale nije samo potrošio sto miliona evra za Gonsala Ramosa i Marija Hilu već je dočekao Amorima, predstavio ga na konferenciji za novinare, a juče je doleteo helikopterom da bi prisustvovao prvom radnom danu u novoj sezoni. Ohrabrujuća vest za navijače Milana je sintonija između Amorima i vlasnika, pojačana zajedničkom vizijom za Rosonere i tip fudbala koji bi trebalo da igraju. Sledeći važan potez vlasnika Milana je prodaja igrača na koje Amorim ne računa ili smatra da može bez njih: Rafa Leao, Himenez, Tomori, Fofana. U zavisnosti od bravure rukovodilaca Milana, ali i sreće, Rosoneri bi mogli da inkasiraju preko 100 miliona evra, odnosno da pokriju dosadašnje troškove i otvore prostor za još par pojačanja. Drugi važan signal koji se očekuje od Kardinalea je da održi reč i zadrži trio Menjan – Rabio – Pulišić. Sva trojica igrača su ostavila vrata otvorena za moguće solucije nastavka njihovih karijera. Nenajavljeni i nepredviđeni dolazak Gonsala Ramosa u Milano - prekinuo je godišnji odmor s namerom da pronađe stan i upozna svoje nove klupske drugove i ambijent Milana - još je jedan pozitivan signal pred sezonu u kojoj Rosoneri žele da se iskupe za prošlu i prišiju drugu zvezdicu. Jedina mrlja za sujeverne navijače Milana je izbor Portugalca da nosi dres sa brojem devet. Sticajem okolnosti, od Pipa Inzagija taj broj nikome nije dobro doneo u Milanu, osim Olivijeu Žiruu koji se nekako nosio sa "prokletstvom".

INTER I ATALANTA: KRAJ JEDNOG PRIJATELJSTVA Dva lombardijska kluba su negovala dugogodišnje prijateljstvo. Saradnja je bila plodonosna i uspešna na obostrano zadovoljstvo. Prošlogodišnji slučaj Lukman načeo je prijateljstvo dva kluba, a Palestra ga je definitivno kompromitovao. Predsednik Marota je eksplicitno optužio Atalantu i agenta mladog italijanskog reprezentativca da se nisu poneli korektno. Jedna od posledica zaoštrenih odnosa dva kluba je i otkazivanje Intera da učestvuje na Trofeju Bortoloti u organizaciji Atalante. KVOTE ZA OSVAJAČA MUNDIJALA 2,40: Francuska

4,35: Engleska

5,00: Španija, Argentina Kao što smo juče najavili, Anan Halaili nije dobio neophodni zdravstveni sertifikat da može da nastupa u Seriji A i posledično je propao njegov transfer u Inter. Nerazuri su primorani da traže nova rešenja. Na spisku Pjera Auzilija je čitava lepeza igrača, a konačni izbor zavisi i od Kivuovog stava, to jest koliki deo budžeta želi da ostavi za angažovanje još jednog centralnog defanzivca. Za desni bok su u opticaju imena koja kruže već neko vreme: od Spensa i Belgalija do Ndojea i Moline. Čini se da je i Due previše skup budući da Strazbur traži 40.000.000. Ruku na srce, Inter se našao u veoma nezgodnoj poziciji: svi znaju da im je potreban spoljni vezni i čim se pojave na njihovim vratima, dižu cenu. Inače, na jučerašnjoj konferenciji za novinare, slušajući reči Kivua i Marote rezervisane za Aleksandra Stankovića, stiče se utisak da će reprezentativac Srbije ostati u Interu i da će dobiti i šansu i minutažu. Kivu je naglasio da se nada da će Stanković iskoristiti priliku i krenuti stopama Pija Espozita. Imajući u vidu godine i uloge na sredini terena, Nerazuri bi u Bareli, Stankoviću i Sučiću mogli da dobiju veznu liniju za sledećih pet do sedam godina.

NIKAKO DA POLETI JUVEOV PRELAZNI ROK Prolazi vreme, a Juventus je i dalje bez prvog golmana i bez prvog špica. Pregovori sa Aston Vilom su u zastoju oko Dibua Martineza, a torinski klub nema nameru da poveća ponudu Romi za Svilara (ponudili su 40 miliona evra), dok solucija Suzuki ne nailazi na veliko odobravanje, a kamoli oduševljenje. Slična priča je i sa napadačem. Juve je dao ultimatum, po ko zna koji put, PSŽ-u za Kolo-Muanija, ali se Parižani ne uzbuđuju, dovoljno su bogati da mogu sebi da dozvole luksuz da drže na parkingu bivšeg francuskog reprezentativca. Suzuki nije jedini igrač Parme koji interesuje Juventus, ali kao i japanski golman ni argentinski centarfor Mateo Pelegrino nije centarfor na visini Juventusovih ambicija. Drži se podgrejanom i pista Serlota, ali i tu smo u dubokom moru.