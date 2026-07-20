Predsednik NEC-a zvao Tadića, navijači poludeli, a izašao - Emre Mor

Navijači su ekspresno upali u ekstazu, ali je brzo postalo jasno da se radi o šali predsednika kluba. Šali bar za sada, što se Tadića tiče, ali je deo o pojačanju istinit – u pitanju je Emre Mor koji je sa holandskim klubom potpisao dvogodišnji ugovor. Turski fudbaler je tokom dosadašnje karijere promenio veliki broj klubova, a najviše nastupa je zabeležio u dresovima Selte iz Viga i Fenerbahčea.

To svakako jeste kapitalno pojačanje za NEC, naravno ne u rangu Tadića, ali za početak – i više nego dobro. Istina, šala predsednika kluba jeste bila interesantna na prvu ruku, ali je ubrzo zatim usledila salva pitanja, što medija, što okupljenih navijača, oko potencijalnog dolaska bivšeg kapitena Srbije.

Van Šajk se našao u nezgodnoj situaciji, a kako nije znao šta konkretno da odgovori – pitanje je prebacio na tehničkog direktora Karlosa Albersa.

„Svi pričaju o tome, pa sam mislio – hajde da se malo našalim. Inače se ne mešam u te stvari, Karlos vodi transfere i neću više reći ni reč. Posle se sve to prenapumpa u javnosti. Bila je to samo šala jer je tema aktuelna. Neka ostane na tome“, istakao je predsednik NEC-a.

20.30: (1,75) Botev Plovdiv (3,50) Lokomotiva Sofija (4,50)

Albers je razmislio kako najpametnije da smiri okupljenu masu, odnosno da im stavi do znanja da dolazak Tadića ipak nije baš na pomolu, kako se u prvi mah pisalo:

„Mnogo klubova želi Dušana. Za nas je njegov dolazak u ovom trenutku finansijski neizvodljiv, ali ko zna, možda se situacija promeni u kasnijoj fazi prelaznog roka. Trenutno ne radim aktivno na tom transferu svaki dan“, istakao je tehnički direktor holandske ekipe.

Dakle, da bi do realizacije ovog posla došlo, jasno je da Tadić mora da prilagodi svoje standarde koji se tiču plate, a kako se radi o njemu dobro poznatoj ligi, to zaista ne bi bilo neočekivano, naročito u završnoj fazi njegove karijere. Međutim, ako je suditi prema izjavi Albersa, nije realno da taj potpis bude skoro realizovan, te će NEC na Olimpijakos morati bez pomoći srpskog fudbalera.