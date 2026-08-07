Propade bundesligaški transfer od 25.000.000 evra
Vreme čitanja: 2min | pet. 07.08.26. | 22:34
Fisnik Aslani ostaje u Hofenhajmu jer je Lajpcig izrazio sumnju u zdravstveno stanje mladog napadača
Pre manje od tri dana sve je bilo dogovoreno. Fisnik Aslani krenuo je put Lajpciga, a Hofenhajm čekao obeštećenje od 25.000.000 evra. Ali danas - veliki preokret i veto na transfer koji je udario klub sa Red Bul arene.
Lajpcig se predomislio u poslednjem trenutku nezadovoljan rezultatima lekarskih pregleda. Hofenhajm se oglasio zvaničnim saopšrenjem i objasnio razlog zbog kojeg je transfer propao.
"Fisnik Aslani ostaje u Hofenhajmu. Dvadesettrogodišnji napadač neće preći u redove drugog kluba. Hofenhajm i Lajpcig su pregovarali o transferu Fisnika Aslanija, ali se on neće dogoditi jer je Lajpcig izrazio sumnje u zdravstveno stanje igrača", stoji u delu Hofenhajmovog saopštenja.
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Da, klub iz Zinshajma je ostao bez velike zarade, ali mu ostaje napadač koji je prošle sezone na na 35 nastupa u svim takmičenjima postigao 11 i namestio 10 pogodaka, odnosno pomogao Hofenhajmu da završi na petom mestu na tabeli (bod mu nedostajao za Ligu šampiona) i odigra svoju drugu najbolju sezonu u istoriji Bundeslige.
„Fisnik je izuzetan napredovao u Hofenhajmu. Činjenica da je ovaj transfer sada propao nije ništa drugo do loša vest za nas sa sportske tačke gledišta. Sasvim nam je jasno da je Fisnik sposoban da igra na najvišem nivou, kako fizički tako i atletski“, rekao je Andreas Šiker, generalni direktor Hofenhajma i dodao: „Stojimo uz našeg igrača. Fisnik je dao značajan doprinos našem uspehu prošle sezone, završio je predsezonske treninge na svom uobičajenom visokom nivou i nastaviće treninge sa timom sledeće nedelje.“