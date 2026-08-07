Propade bundesligaški transfer od 25.000.000 evra

Pre manje od tri dana sve je bilo dogovoreno. Fisnik Aslani krenuo je put Lajpciga, a Hofenhajm čekao obeštećenje od 25.000.000 evra. Ali danas - veliki preokret i veto na transfer koji je udario klub sa Red Bul arene.

Lajpcig se predomislio u poslednjem trenutku nezadovoljan rezultatima lekarskih pregleda. Hofenhajm se oglasio zvaničnim saopšrenjem i objasnio razlog zbog kojeg je transfer propao.

"Fisnik Aslani ostaje u Hofenhajmu. Dvadesettrogodišnji napadač neće preći u redove drugog kluba. Hofenhajm i Lajpcig su pregovarali o transferu Fisnika Aslanija, ali se on neće dogoditi jer je Lajpcig izrazio sumnje u zdravstveno stanje igrača", stoji u delu Hofenhajmovog saopštenja.