Lopta koju je dodirnula Božija ruka ide na aukciju, početna cena 2.500.000 dolara
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Vreme čitanja: 1min | pet. 07.08.26. | 21:08
Očekuje se da dostigne i vrednost od deset miliona
Sportske memorabilije često znaju da dostignu vrtoglave cene na aukcijama širom sveta, a jedna takva je najavljena za 21. avgust. Tog dana u Teksasu održaće se prodaja tokom koje će među izloženim predmetima biti lopta koju je Dijego Maradona rukom poslao u mrežu Engleske na Svetskom prvenstvu 1986. godine.
Čuvena Božija ruka je tada dovela Argentinu do pobede protiv Engleza i to jedna od najčuvenijih „prevara“ u istoriji fudbala, u istoriji sporta.
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Lopta koju je Maradona rukom poslao iza leđa golmana Pitera Šiltona naći će se na aukciji, a početna cena joj je 2.500.000 dolara. Prema procenama stručnjaka, očekuje se da dostigne vrednost do 10.000.000 dolara.
Inače, kako kažu, sve što ima veze sa Maradonom ima ogromnu vrednost u svetu fudbalskih kolekcionara. Rekordno prodata stvar koja je imala veze sa argentinskim genijem je dres koji je nosio upravo na istoj utakmici sa Engleskom, a koji je „otišao“ za 9.300.000 dolara.