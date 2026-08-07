Lopta koju je dodirnula Božija ruka ide na aukciju, početna cena 2.500.000 dolara

Sportske memorabilije često znaju da dostignu vrtoglave cene na aukcijama širom sveta, a jedna takva je najavljena za 21. avgust. Tog dana u Teksasu održaće se prodaja tokom koje će među izloženim predmetima biti lopta koju je Dijego Maradona rukom poslao u mrežu Engleske na Svetskom prvenstvu 1986. godine.

Čuvena Božija ruka je tada dovela Argentinu do pobede protiv Engleza i to jedna od najčuvenijih „prevara“ u istoriji fudbala, u istoriji sporta.