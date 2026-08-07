Lukićev transfer donosi Partizanu 300.000 evra

Samo neka kaplje! Takva je situacija u Humskoj 1 da je svaki evro zlata vredan.

Partizan je dobio danas dobru vest iz Engleske: prelazak Saše Lukića iz Fulama u Ipsvič doneće finansijsku dobit crno-belima. S obzirom na to da je reprezentativni vezista najveći deo školovanja proveo u akademiji Partizana, u kojoj je bio od 13. do 20. godine, po FIFA pravilima klubu iz Humske pripada nešto malo manje od tri odsto vrednosti transfera.