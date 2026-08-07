Lukićev transfer donosi Partizanu 300.000 evra
Najnovije vesti
Vreme čitanja: 1min | pet. 07.08.26. | 22:11
Neočekivana dobit za crno-bele
Samo neka kaplje! Takva je situacija u Humskoj 1 da je svaki evro zlata vredan.
Partizan je dobio danas dobru vest iz Engleske: prelazak Saše Lukića iz Fulama u Ipsvič doneće finansijsku dobit crno-belima. S obzirom na to da je reprezentativni vezista najveći deo školovanja proveo u akademiji Partizana, u kojoj je bio od 13. do 20. godine, po FIFA pravilima klubu iz Humske pripada nešto malo manje od tri odsto vrednosti transfera.
Izabrane vesti
S obzirom na to da Ipsvič plaća Fulamu 10.500.000 evra za Lukićev dolazak, to znači da će Partizanu da legne na račun oko 300.000 evra. Dovoljno da se pokriju još neke rupe i rupice koje redovno iskaču „iz ormara“ kada se primakne UEFA monitoring.
Partizan je pobedom nad Tobolom došao nadomak plej-of runde Lige konferencije, pa ako sačuva prednost od 3:0 iz Beograda zaradiće nešto više od miliona evra.