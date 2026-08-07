Lautaro i Zaneti u presingu na Romera: Čekamo te u Interu
Vreme čitanja: 1min | pet. 07.08.26. | 21:38
Interovi Argentinci ubeđuju svog zemljaka da umesto Madrida izabere Milano
Iako ga Arsenal želi, budućnost Kristijana Romera nije u Londonu. Totenhem ne želi da jača konkurenciju, ponajmanje gradskog, ujedno i najvećeg rivala, pa je knjiga, realno, spala na dva slova - Atletiko Madrid i Inter.
Šampion Italije ima dogovoreno obeštećenje od 40.000.000 evra sa Totenhemom, ali mu je Kutijeva plata od 7.000.000 evra preveliki zalogaj. Pritom je reprezentativac Argentine naklonjeniji Atletiku sa kojim ima načelni dogovor, ali Jorgandžije trenutno ne ispunjavaju finansijske zahteve Totenhema. Dakle, klackalica još nije prevagnula ni na jednu stranu.
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Stoga, Interovi Argentinci pokušavaju da preusmere stuba odbrane Totenhema, te da umesto na Pirinejima, završi na Apeninima. Gazzetta dello Sport javlja da je potpredsednik i živa legenda kluba Havijer Zaneti je podržao Lautara Martinesa, koji je pozvao Romera i rekao mu "Šta to radiš? Čekamo te u Interu."
Reči kapitena Nerazura, odnosno saigrača sa kojim je Romero osvojio Mundijal, dve Kopa Amerike i pobedio Italiju u Finalisimi i te kako mogu da imaju težinu i da utiču na konačnu odluku. Argentinci sa Meace su uradili ono što je bilo do njih i sada moraju da čekaju i prate razvoj situacije.
Romero odlično poznaje Italiju u kojoj je, nakon odlaska iz Belgrana, zaplivao u evropski fudbal. Dve godine je igrao za Đenovu, još jednu za Atalantu, pre nego što ga je Totenhem kupio od Boginje za 55.000.000 evra. Posle pet sezona u severnom Londonu, došlo je vreme za rastanak.