Lautaro i Zaneti u presingu na Romera: Čekamo te u Interu

Stoga, Interovi Argentinci pokušavaju da preusmere stuba odbrane Totenhema, te da umesto na Pirinejima, završi na Apeninima. Gazzetta dello Sport javlja da je potpredsednik i živa legenda kluba Havijer Zaneti je podržao Lautara Martinesa, koji je pozvao Romera i rekao mu "Šta to radiš? Čekamo te u Interu."

Reči kapitena Nerazura, odnosno saigrača sa kojim je Romero osvojio Mundijal, dve Kopa Amerike i pobedio Italiju u Finalisimi i te kako mogu da imaju težinu i da utiču na konačnu odluku. Argentinci sa Meace su uradili ono što je bilo do njih i sada moraju da čekaju i prate razvoj situacije.

Romero odlično poznaje Italiju u kojoj je, nakon odlaska iz Belgrana, zaplivao u evropski fudbal. Dve godine je igrao za Đenovu, još jednu za Atalantu, pre nego što ga je Totenhem kupio od Boginje za 55.000.000 evra. Posle pet sezona u severnom Londonu, došlo je vreme za rastanak.