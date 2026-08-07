Hoće li ostati išta od Marselja? Njukasl na Velodromu našao pet puta jeftiniju zamenu za Bruna

Na Sent Džejms parku Hejbjerga i vide kao zamenu za odlazećeg Bruna Gimaraisa. Ne toliko u pogledu igračkih kvaliteta već samog iskustva i liderskih sposobnosti. Danac je već iskusio Premijer ligu igrajući za Sautempton i Totenhem, a novi trener Njukasla Matijas Jajsle rešen je da timu koji je zatekao pridoda nekoga sa izraženom liderskom crtom kakvu je imao još uvek aktuelni kapiten.

Telegraf navodi da je Hebjerg ostavio snažan utisak na čelnike Njukasla tokom međusobnog duela u Ligi šampiona kada je Marselj na Velodromu slavio u ligaškom delu takmičenja. Ipak, isti izvor dodaje da je Danac tek jedna od opcija te da engleski klub između ostalog motri i na Sosijedadovog Luku Sučića sa kojim je Jajsle sarađivao u Salcburgu.

Podsetimo, Njukasl se tokom prelaznog roka dovodio u vezu sa mnoštvom veznih fudbalera. Glavna meta Johan Manzambi izmakao im je ispred nosa pošto ga je u poslednjem trenutku pokupila Aston Vila, pominjali su se još Feliks Nmeča (Dortmund), Ruben Neves (Al Hilal), Angelo Štiler (Štutgart) i Viktor Froholdt (Porto), ali ni u jednom slučaju sa Sent Džejms parka nisu preduzimali konkretne korake. Niti ima naznaka da će to uraditi.

Olimpik se s druge strane nalazi u teškoj finansijskoj situaciji i pod budnim je okom Finansijskog nadzornika francuskog fudbala (DNCG) zbog velikih budžetskih ograničenja. Zbog neophodnosti da smanje troškove i napune klupsku kasu pre kraja prelaznog roka, rukovodstvo Marseja neće praviti prepreke svojim igračima ukoliko za njih dobiju zadovoljavajuće ponuda. A pomenutih 17.500.000 evra za igrača koji je prekjuče proslavio 31. rođendan deluje kao više nego pristojan posao.

No, ni tu nije kraj odlascima iz francuskog kluba. Heronimo Rulji (Mančester Siti), Fakundo Medina (Leverkuzen) i Najef Agerd (Sosijedad) će po svemu sudeći otići i pre Hejbjerga, koji bi samo nastavio egzodus sa Velodroma i naveo nas da se zapitamo – hoće li išta ostati od prošlogodišnjeg Marselja.

Naravno, rade u Olimpiku i na pojačanjima, ali u ovakvim uslovima sve je otežano...