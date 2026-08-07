Prebaci Koventri 100.000.000 evra: Lampard dobio rekordera iz Danske
Vreme čitanja: 2min | pet. 07.08.26. | 20:14
Kejleb Jirenći i zvanično postao novi fudbaler premijeligaša
Dva puta u tri dana Koventri je oborio lični rekord u najskupljoj kupovini! Prvo se na čelu večne liste našao Karl Rašvort, golman plaćen Brajtonu 26.000.000 evra, a od danas, rekorder je Kejleb Jirenki, 20-godišnji vezista plaćen Nordsjelandu 27.000.000 + 3.000.000 evra.
To znači da su Frenk Lampard i njegov novopečeni premijerligaš dobili šesto pojačanje ovog leta, te da su probili sumu od 100.000.000 letnjeg ceha na nova lica.
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Rekord je pao u zapadnom Midlendsu, na Koventri Bilding Sosajeti areni, ali ne samo tu. Jirenki je najveći transfer u istoriji ne samo danskog, već skandinavskog fudbala! Prethodni je takođe držao Nordsjeland i takođe je bio u vlasništvu fudbalera iz Gane. Ernest Nuama je prodat Molenbeku (a zapravo Lionu) za 25.000.000 evra uz potencijalne bonuse.
Kada je reč o Jirenćiju, njegov transfer može u budućnosti da donese još novca u kasu Nordsjelanda koji je isposlovao i procente od naredne prodaje. Ako reprezentativac Gane bude eksplodirao u Premijer ligi i bude napravio neki bombastičan transfer, zasvrbeće ljude u Farumu levi dlan.
Pre dve godine Jirenći se iz čuvene akademije Right to dream preselio u Nordsjeland, a lani doživeo pravu eksploziju odigravši 34 utakmice i pomogavši svom timu da završi kao trećeplasirani i da se kvalifikuje u Ligu Konferencije. Zaslužio je Jirenći zvanje najboljeg mladog fudbalera danske elite, a sada će njegova eksplozivnost i kvaliteti biti na velikom premijerligaškom testu.