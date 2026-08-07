Prebaci Koventri 100.000.000 evra: Lampard dobio rekordera iz Danske

Dva puta u tri dana Koventri je oborio lični rekord u najskupljoj kupovini! Prvo se na čelu večne liste našao Karl Rašvort, golman plaćen Brajtonu 26.000.000 evra, a od danas, rekorder je Kejleb Jirenki, 20-godišnji vezista plaćen Nordsjelandu 27.000.000 + 3.000.000 evra.

To znači da su Frenk Lampard i njegov novopečeni premijerligaš dobili šesto pojačanje ovog leta, te da su probili sumu od 100.000.000 letnjeg ceha na nova lica.