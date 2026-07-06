Protekcija za Amere, zašto da FIFA ne učini i drugima? Francuska će tražiti skidanje kartona Oliseu

Američki predsednik Donald Tramp okrenuo je broj Đanija Infantina, odlučio je da interveniše kako bi njegovoj zemlji, jednoj od tri organizatora Svetskog prvenstva, bilo lakše i kako bi imala veće šanse protiv Belgije u osmini finala. Zamolio je prvog čoveka FIFA da ukine suspenziju Folarinu Balogunu i – to se i dogodilo.

Presedan u svetu fudbala i sada skoro ceo svet navija protiv Amera. Kada se služe ovakvim marifetlucima, tako i treba da bude. I oni koji vole fudbal biće protiv njih sve dok ih ne vide kako ispadaju sa Mundijala. Obrisan crveni karton pokrenuće lavinu.