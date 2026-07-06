Protekcija za Amere, zašto da FIFA ne učini i drugima? Francuska će tražiti skidanje kartona Oliseu
Vreme čitanja: 2min | pon. 06.07.26. | 17:54
Sve kako ne bi došao u situaciju da potencijalno propusti polufinale Mundijala
Američki predsednik Donald Tramp okrenuo je broj Đanija Infantina, odlučio je da interveniše kako bi njegovoj zemlji, jednoj od tri organizatora Svetskog prvenstva, bilo lakše i kako bi imala veće šanse protiv Belgije u osmini finala. Zamolio je prvog čoveka FIFA da ukine suspenziju Folarinu Balogunu i – to se i dogodilo.
Presedan u svetu fudbala i sada skoro ceo svet navija protiv Amera. Kada se služe ovakvim marifetlucima, tako i treba da bude. I oni koji vole fudbal biće protiv njih sve dok ih ne vide kako ispadaju sa Mundijala. Obrisan crveni karton pokrenuće lavinu.
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Kada može protekcija za Amere, zašto FIFA da ne učini i drugima?
Ako je već poništila crveni karton Folarinu Balogunu i ukinula mu suspenziju kako bi ove noći mogao da istrči na teren protiv Belgijanaca, onda bi do kraja Mundijala sve reprezentacije mogle da traže slično, zar ne? Sandučić svetske fudbalske organizacije mogao bi da bude zatrpan…
Prema informacijama kojima raspolaže RMC sport, prvi zahtev koji će stići na adresu FIFA je od Fudbalskog saveza Francuske, a tražiće da se obriše žuti karton Majklu Oliseu.
Krilni napadač francuske reprezentacije i minhenskog Bajerna ga je zaradio u osmini finala protiv Paragvaja, i to zato što je u dubokoj nadoknadi, u 97. minutu, stavio prst na usta kada je ušao u sukob sa Matijasom Galarzom. Uzeo je loptu Paragvajac, odgurnuo ga je i potom teatralno pao.
Francuzi će zahtevati da mu se taj karton obriše pre utakmice četvrtfinala sa Marokom kako ne bi došao u poziciju da bude suspendovan za potencijalno polufinale. Ukoliko bi dobio još jedan u nokaut fazi, a Trikolori ušli među četiri, automatski bi Majkl Olise bio suspendovan.
Da sad vidimo Đanija Infantina i ljude kojima se okružio.