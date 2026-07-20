Prvi Japanac u istoriji Radnika: Ohori na tri godine

Bilo je stranaca kroz istoriju Radnika, pogotovo sa prostora Afrike, pa i rekordnu zaradu u jednom transferu Surduličanima je doneo fudbaler iz Gane Daglas Ovusu. A, sada je u tabor plavih stigao prvi – Japanac.

Ekipa Radnika u nastavku sezone biće jača za Rjonosukea Ohorija, centralnog vezistu od 25 godina, koji je stigao u Surdulicu i potpisao ugovor na tri godine. Od narednog kola i utakmice sa OFK Beograd Mozzart Betom biće u konkurenciji za tim.