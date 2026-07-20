Prvi Japanac u istoriji Radnika: Ohori na tri godine
Vreme čitanja: 1min | pon. 20.07.26. | 13:29
Vezista stigao iz Nefčija
Bilo je stranaca kroz istoriju Radnika, pogotovo sa prostora Afrike, pa i rekordnu zaradu u jednom transferu Surduličanima je doneo fudbaler iz Gane Daglas Ovusu. A, sada je u tabor plavih stigao prvi – Japanac.
Ekipa Radnika u nastavku sezone biće jača za Rjonosukea Ohorija, centralnog vezistu od 25 godina, koji je stigao u Surdulicu i potpisao ugovor na tri godine. Od narednog kola i utakmice sa OFK Beograd Mozzart Betom biće u konkurenciji za tim.
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Ohori je stigao u Radnik iz Azerbejdžana, gde je ugovorom bio vezan za Nefči iz Bakua. Poslednju sezonu proveo je na pozajmici u Kapazu. Pre toga fudbaler iz Japana je igrao u Litvaniji (Trans Invest), Južnoj Koreji (Kjonsan), Portugaliji (Portimonense), Letoniji (Daugava), te za Hirošimu u domovini.
Dosta dobru sezonu imao je Ohori u Kapazu, bio je starter na maltene svim utakmicama, odigrao je 27 mečeva i postigao četiri gola.
Radnik je u prvom kolu nove sezone Mozzart Bet Superlige remizirao kod kuće sa ekipom Mladosti iz Lučana (1:1), ali je bio dosta bolji tim u drugom poluvremenu i sreća (stativa) i sjajni golman Stamenković su spasli goste poraza.